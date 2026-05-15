Sokkal hatékonyabb, mint a napi 10 ezer lépés: próbáld ki a japán gyaloglást

A sétálást sokan alábecsülik, hiszen kevésbé látványos sport a futáshoz vagy az edzőtermi kondihoz képest. Pedig valójában aranyat ér, pláne, ha a hétköznapokban nem férne bele más mozgásforma. A napi tízezer lépés mítosza kezd megdőlni, nem is véletlenül hiszen bár nagyon jól hangzik, sokkal inkább egy marketingfogás, mintsem konkrét cél. A japán gyaloglás viszont kutatásokkal alátámasztott mozgásforma, ami minden korosztálynál működik és garantáltan nem veszi el a kedvedet a mozgástól.

A japán gyaloglás nem nehéz, mégis extra hatékony.

Sétáld le magadról a kilókat a japán gyaloglással!

Nincs másra szükséged, csak egy kényelmes sportcipőre, egy stopperre vagy órára és a motivációdra, hogy kipróbáld a japán gyaloglást. Ez az edzés ugyanis nagyon egyszerű: 3 perc lassú sétából majd 3 perc tempós gyaloglásból áll. Ezt 5-ször kell megismételnünk, azaz fél órán át, így tökéletesen átmozgatva magunkat. A lassú és gyors mozgás váltogatása az intervallumos edzés alapja, ami már nem újkeletű dolog, de a gyaloglásban még nem sokan csinálják.

A Japán gyaloglás lényege éppen ez: nem kell futni, elég csak gyorsabban gyalogolni, a lényeg a következetesség és az, hogy ezt a fél órát mindennap szánjuk rá.

A módszer segít:

javítani az állóképességet,

csökkenteni a vérnyomást,

támogatni a fogyást,

erősíteni az izmokat

A módszer hatékonyságát egy tanulmány is alátámasztja, amely a Mayo Clinic Proceedings szakfolyóiratban jelent meg. A kutatásban résztvevők arról számoltak be, hogy a japán séta módszerével csökkenteni tudták a vérnyomásukat, stabilizálták a vércukorszintjüket, és javítottak a testtömegindexükön. Mindezt úgy, hogy közben nem terhelték túl az ízületeiket. Egy másik, 2024-ben készült átfogó tudományos elemzés szintén megerősítette a módszer pozitív hatásait, különösen 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők és magas vérnyomású emberek esetében.

Ezek alapján tehát elmondható, hogy nem az a lényeg, hogy meglegyen a napi 10 ezer lépés, hanem az, hogy jól sétáljunk, váltogatva a tempósabb és a lassabb gyaloglást. A japán gyaloglással pedig mindez elérhető, legyünk bármilyen korban vagy edzettségi szintben.

