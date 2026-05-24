Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 25-31.: a Bika vitába keveredik, az Ikrek új lehetőséget kap

A lehetőségek tárházát tartogatja számunkra a Kozmosz, de ehhez szükség lesz a héten egy nagy adag türelemre és higgadtságra! A tűzjegyűekre fontos döntések várnak, a vízjegyűek pedig érzékenyen reagálhatnak egyes helyzetekre. A földjegyűeknek sosem volt még ennyire fontos az időzítés, a levegőjegyűek pedig akár a jövőbeli sikereiket is megalapozhatják a meggyőző képességükkel! Lássuk milyen útravalóval lát el minket a heti karrier- és pénzhoroszkóp.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 25-31.
KOS:
Szinte minden napra jut olyan konstelláció, amikor ügyelned kell arra, hogy kinek mit mondasz. Bárki bármikor visszaélhet a tőled hallott információkkal, és ez elég kínos helyzeteket szülhet a munkahelyeden. Szóval nagyon gondold meg, mit adsz tovább!
BIKA:
Május utolsó hetében a kedd és a péntek ígérkezik kritikusnak. A te hozzáállásodon és reakciódon múlik, hogy borzalmas vita, vagy kezelhető konfliktus alakul ki. Ha pedig egy kollégád „provokál”, abba sem érdemes belemenni.
IKREK:
Hétfő délutántól szerda délelőttig egy nagyszerű bolygóháromszög áll össze az égen, ami számodra nagyszerű hír. Nagyon népszerű leszel, ami most több helyzetben is jól jöhet. A javadra dől el egy fontos kérdés.
RÁK:
Összesen 4 diszharmonikus fényszög hajlamosít arra, hogy túlzottan érzékenyen reagálj a környezeted kellemetlenkedésére. Vedd észre, hogy ők sosem voltak tapintatosabbak! Pont ezért felesleges a szívedre venned.
OROSZLÁN:
A pünkösdhétfőnek köszönthetően ez egy rövid munkahét. Amennyiben bárkivel bármit meg akarsz beszélni, azt időzítsd szerda délelőttre! Szuper bolygóháromszög kedvez a közös hang és pénzügyekben a jó döntés megtalálásának.
SZŰZ:
Amennyiben meg akarsz előzni felesleges szóváltást, maradj csendben! Az égi folyamatok szerint ráérsz később visszatérni az adott témára, ha már lecsillapodtak a kedélyek. Pénzügyekben jó hír jön csütörtökön!
MÉRLEG:
A Mérlegben járó Holdnak köszönhetően egy mesés bolygóháromszög áll össze hétfő délutántól szerdán délig. Ez egyértelműen kedvező a te szempontodból. Most bárkit meggyőzhetsz, megnyerhetsz magadnak, vagy annak az ügynek, amiben hiszel.
SKORPIÓ:
A Mars és a Plútó kedd hajnali disszonáns fényszöge elronthatja a kedvedet több napra. Sőt, egy elég komoly veszekedést is produkálhat. Most ne vidd be az érzéseket a munkahelyedre! Maradj profi!
NYILAS:
A héten olyan bolygóállások lesznek, amelyek koncentrációt követelnek meg. Muszáj a feladatokra koncentrálnod, akkor is, ha nincs kedved. Majd hétvégén mulathatsz, kikapcsolódhatsz…
BAK:
A pünkösd miatt 4 nap alatt kell egy heti munkát elintézned. Ha nem akarsz idegeskedni, akkor ne szégyellj segítséget kérni! Kedden és szerdán pont annyi diszharmonikus fényszög lesz az égen, ahány harmonikus. Vagyis 50% az esélyed arra, hogy a másik partner lesz, és tényleg segít.
VÍZÖNTŐ:
A Vízöntő Plútó, a Mérleg Hold és az Ikrekben járó Nap, Merkúr és Uránusz csodálatos háromszöget alkot a hét elején. Életkedv jellemez, ami tervezésre a legalkalmasabb. Ilyen emelkedett állapotban nagyszerű célokat tűzhetsz ki magad elé.
HALAK:
Naivitásod bajba sodorhat. Pletykába bonyolódhatsz, és magyarázkodhatsz a keddi Mars-Plútó durva fényszög szerint, ha nem vigyázol. Inkább maradj ki, ne áruld el, hogy mi a véleményed!
A Kozmosz további titkai is érdekelhetnek: