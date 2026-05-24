Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 25-31.: a Bika vitába keveredik, az Ikrek új lehetőséget kap

A lehetőségek tárházát tartogatja számunkra a Kozmosz, de ehhez szükség lesz a héten egy nagy adag türelemre és higgadtságra! A tűzjegyűekre fontos döntések várnak, a vízjegyűek pedig érzékenyen reagálhatnak egyes helyzetekre. A földjegyűeknek sosem volt még ennyire fontos az időzítés, a levegőjegyűek pedig akár a jövőbeli sikereiket is megalapozhatják a meggyőző képességükkel! Lássuk milyen útravalóval lát el minket a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. május 25-31.

KOS:

Szinte minden napra jut olyan konstelláció, amikor ügyelned kell arra, hogy kinek mit mondasz. Bárki bármikor visszaélhet a tőled hallott információkkal, és ez elég kínos helyzeteket szülhet a munkahelyeden. Szóval nagyon gondold meg, mit adsz tovább!

BIKA:

Május utolsó hetében a kedd és a péntek ígérkezik kritikusnak. A te hozzáállásodon és reakciódon múlik, hogy borzalmas vita, vagy kezelhető konfliktus alakul ki. Ha pedig egy kollégád „provokál”, abba sem érdemes belemenni.

IKREK:

Hétfő délutántól szerda délelőttig egy nagyszerű bolygóháromszög áll össze az égen, ami számodra nagyszerű hír. Nagyon népszerű leszel, ami most több helyzetben is jól jöhet. A javadra dől el egy fontos kérdés.

RÁK:

Összesen 4 diszharmonikus fényszög hajlamosít arra, hogy túlzottan érzékenyen reagálj a környezeted kellemetlenkedésére. Vedd észre, hogy ők sosem voltak tapintatosabbak! Pont ezért felesleges a szívedre venned.

OROSZLÁN:

A pünkösdhétfőnek köszönthetően ez egy rövid munkahét. Amennyiben bárkivel bármit meg akarsz beszélni, azt időzítsd szerda délelőttre! Szuper bolygóháromszög kedvez a közös hang és pénzügyekben a jó döntés megtalálásának.

SZŰZ:

Amennyiben meg akarsz előzni felesleges szóváltást, maradj csendben! Az égi folyamatok szerint ráérsz később visszatérni az adott témára, ha már lecsillapodtak a kedélyek. Pénzügyekben jó hír jön csütörtökön!

MÉRLEG:

A Mérlegben járó Holdnak köszönhetően egy mesés bolygóháromszög áll össze hétfő délutántól szerdán délig. Ez egyértelműen kedvező a te szempontodból. Most bárkit meggyőzhetsz, megnyerhetsz magadnak, vagy annak az ügynek, amiben hiszel.