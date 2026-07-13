Ha imádtad A farm, ahol élünket, akkor ezt a Netflix-sorozatot látnod kell

A farm, ahol élünk kihagyhatatlan délutáni program volt. Együtt izgultunk az Ingalls családért, és együtt sírtunk a tragédiáikon. Az eredeti sorozat Laura Ingalls Wilder Little House on the Prairie című művén alapszik, de nem teljesen átvett adaptációról volt szó. A sikere hatalmas volt, amit a Netflix most igyekszik megismételni, ugyanis kikerült A farm, ahol élünk, vagyis a Little House on the Prairie új feldolgozásának első évada.
A farm, ahol élünk új feldolgozása már elérhető a Netflixen
Nincs ember, aki a 90-es években ne nézett volna legalább egyszer bele A farm, ahol élünk című sorozatba. Családok közösen követték az Ingalls család drámáját, ami folyamatos beszédtémát szolgáltatott. Az eredeti szereplőgárda sztárstátuszba emelkedett, az emberek pedig még ma is szívesen gondolnak vissza a sorozatra, nosztalgikus hangulatba kerülve idézik fel, melyik epizódon sírtak a legtöbbet. A kis és tisztességes emberek küzdelmei ugyanis mélyen megérintette a nézőket, ezt az élményt pedig újra átélhetjük a Netflixnek köszönhetően: megérkezett az új A farm, ahol élünk.
Kattints a képre a galériáért az eredeti szerpelők akkor és most fotóihoz:
A farm, ahol élünk 2026-ban a Netflixen
Laura Ingalls Wilder félig önéletrajzi ihletésű regényeinek új adaptációja egyszerre családi dráma, túlélési történet és az amerikai Nyugat kialakulásának meséje. Az apát, Charles Ingallst Luke Bracey, az anyát, és Caroline Ingallst pedig Crosby Fitzgerald alakítja. Lányaikat, Maryt Skywalker Hughes, Laurát pedig Alice Halsey formálja meg. Az első évadban pedig láthatjuk, hogyan kerekedik fel a család, és hagyja el kényelmes otthonát Wisconsinban, hogy szerencsét próbáljanak a kansasi prérin.
A család új otthonuk megalapítása közben rengeteg kihívással kerül szembe, a prérin ugyanis zord körülmények uralkodnak, de Ingallsék sosem adják fel. Az új adaptáció azt ígéri, hogy bár a család áll továbbra is a sorozat központjában, új nézőpontokat is bemutat, amelyek sem a könyvekben, sem a korábbi sorozatban nem kaptak elég figyelmet. Például azokat az indiánokat, akik régóta a prérin éltek már, és az ebből fakadó feszültségeket és kihívásokat is.
A farm, ahol élünk új adaptációja már elérhető a Netflixen, az első évad 8 része felkerült a platformra. A streamingszolgáltató pedig annyira bízik a sikerben, hogy már a premier előtt be is rendelte a második évadot.
Íme, az új A farm, ahol élünk előzetese:
Ha nosztalgizánál, töltsd ki A farm, ahol élünk-kívzt:
1/10 Hogy hívják a Farm, ahol élünk című sorozatban Charles és Caroline Ingalls három lányát?
2/10 A farm, ahol élünk című sorozatot 1974 és 1983 között forgatták. Mikor kezdték el vetíteni Magyarországon?
3/10 Mi adta a sorozat alapötletét?
4/10 Mi volt a farm neve, ahol a család lakott?
5/10 Milyen gúnynévvel illette a rosszindulatú Nellie Oleson Laura-t és Mary-t már a sorozat elején?
6/10 Mi a neve a sorozatban annak a fának, amibe Johnny Johnson Mary nevét véste bele?
7/10 Mire gyűjt a 11. részben Alden tiszteletes?
8/10 Ki volt Laura legjobb barátja?
9/10 Mi volt Laura apjának, Charles Ingallsnak a mestersége?
10/10 Ki lett a sorozatban Laura Ingalls férje?
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