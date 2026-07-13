Ha imádtad A farm, ahol élünket, akkor ezt a Netflix-sorozatot látnod kell

A farm, ahol élünk kihagyhatatlan délutáni program volt. Együtt izgultunk az Ingalls családért, és együtt sírtunk a tragédiáikon. Az eredeti sorozat Laura Ingalls Wilder Little House on the Prairie című művén alapszik, de nem teljesen átvett adaptációról volt szó. A sikere hatalmas volt, amit a Netflix most igyekszik megismételni, ugyanis kikerült A farm, ahol élünk, vagyis a Little House on the Prairie új feldolgozásának első évada.

A Netflixen tér vissza A farm, ahol élünk. Íme, az eredeti szereplőgárda: Michael Landon, Karen Grassle, Lindsay Greenbush, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson.

Forrás: 7e Art/NBC / Photo12 via AFP

A farm, ahol élünk új feldolgozása már elérhető a Netflixen

Nincs ember, aki a 90-es években ne nézett volna legalább egyszer bele A farm, ahol élünk című sorozatba. Családok közösen követték az Ingalls család drámáját, ami folyamatos beszédtémát szolgáltatott. Az eredeti szereplőgárda sztárstátuszba emelkedett, az emberek pedig még ma is szívesen gondolnak vissza a sorozatra, nosztalgikus hangulatba kerülve idézik fel, melyik epizódon sírtak a legtöbbet. A kis és tisztességes emberek küzdelmei ugyanis mélyen megérintette a nézőket, ezt az élményt pedig újra átélhetjük a Netflixnek köszönhetően: megérkezett az új A farm, ahol élünk.

Kattints a képre a galériáért az eredeti szerpelők akkor és most fotóihoz: