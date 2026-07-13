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Ha imádtad A farm, ahol élünket, akkor ezt a Netflix-sorozatot látnod kell

sorozat Netflix A farm, ahol élünk
Nagy Anna
2026.07.13.
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A 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozata volt, Magyarországon is imádták az Ingalls család kalandjait. A Netflix pedig azoknak kedveskedik most, akik nagy rajongók voltak. A farm, ahol élünk visszatért új feldolgozásban.

A farm, ahol élünk kihagyhatatlan délutáni program volt. Együtt izgultunk az Ingalls családért, és együtt sírtunk a tragédiáikon. Az eredeti sorozat Laura Ingalls Wilder Little House on the Prairie című művén alapszik, de nem teljesen átvett adaptációról volt szó. A sikere hatalmas volt, amit a Netflix most igyekszik megismételni, ugyanis kikerült A farm, ahol élünk, vagyis a Little House on the Prairie új feldolgozásának első évada. 

A Netflixen tér vissza A farm, ahol élünk.
A Netflixen tér vissza A farm, ahol élünk. Íme, az eredeti szereplőgárda: Michael Landon, Karen Grassle, Lindsay Greenbush, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson.
Forrás: 7e Art/NBC / Photo12 via AFP

A farm, ahol élünk új feldolgozása már elérhető a Netflixen

Nincs ember, aki a 90-es években ne nézett volna legalább egyszer bele A farm, ahol élünk című sorozatba. Családok közösen követték az Ingalls család drámáját, ami folyamatos beszédtémát szolgáltatott. Az eredeti szereplőgárda sztárstátuszba emelkedett, az emberek pedig még ma is szívesen gondolnak vissza a sorozatra, nosztalgikus hangulatba kerülve idézik fel, melyik epizódon sírtak a legtöbbet. A kis és tisztességes emberek küzdelmei ugyanis mélyen megérintette a nézőket, ezt az élményt pedig újra átélhetjük a Netflixnek köszönhetően: megérkezett az új A farm, ahol élünk.

Kattints a képre a galériáért az eredeti szerpelők akkor és most fotóihoz:

A kis Laura megnőtt, és jó nagy karriert is csinált. Melissa Gilbert nemcsak a képernyőn maradt aktív, de még a politikai porondra is kilépett – 2016-ban indult a kongresszusi választásokon is. Memoárt is írt, és Instagramon boldogan posztol a farmélet modern verziójáról.
Caroline Ingalls, a család szíve-lelke, civilben Karen Grassle, ma is aktív – színházban játszik, könyvet írt, és a szép korú hölgyek nagykövete lett a „soha nem késő újrakezdeni” mozgalomban. Klasszikus esete a „jobban néz ki nyolcvan fölött, mint én hétfőn reggel”.
Mary Ingalls vaksága a sorozat egyik legmeghatóbb történetszála volt – és Melissa Sue Anderson is elég drámai ívet futott be. Bár még játszott pár filmben, végül inkább visszavonult, Kanadába költözött, és boldogan él családjával. Visszautasította a reflektorfényt – de mi nem tudjuk elfeledni.
Kevesen tudják, de Carrie-t két kislány alakította: Lindsay és Sidney Greenbush. Egy ideig még színészkedtek, de végül eltűntek Hollywoodból. Ma már egyikük lovasversenyeket nyer, másikuk teljesen civil életet él.
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A kis Laura megnőtt, és jó nagy karriert is csinált. Melissa Gilbert nemcsak a képernyőn maradt aktív, de még a politikai porondra is kilépett – 2016-ban indult a kongresszusi választásokon is. Memoárt is írt, és Instagramon boldogan posztol a farmélet modern verziójáról.
AFP/GettyImages

A farm, ahol élünk 2026-ban a Netflixen

Laura Ingalls Wilder félig önéletrajzi ihletésű regényeinek új adaptációja egyszerre családi dráma, túlélési történet és az amerikai Nyugat kialakulásának meséje. Az apát, Charles Ingallst Luke Bracey, az anyát, és Caroline Ingallst pedig Crosby Fitzgerald alakítja. Lányaikat, Maryt Skywalker Hughes, Laurát pedig Alice Halsey formálja meg. Az első évadban pedig láthatjuk, hogyan kerekedik fel a család, és hagyja el kényelmes otthonát Wisconsinban, hogy szerencsét próbáljanak a kansasi prérin. 

29-6-2026 Upcoming new reboot TV series 'Little House on the Prairie' Pictured: Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Alice Halsey,Image: 1113535001, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
A farm, ahol élünk új szereplőgárdája: Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes, Alice Halsey
Forrás: Profimedia

A család új otthonuk megalapítása közben rengeteg kihívással kerül szembe, a prérin ugyanis zord körülmények uralkodnak, de Ingallsék sosem adják fel. Az új adaptáció azt ígéri, hogy bár a család áll továbbra is a sorozat központjában, új nézőpontokat is bemutat, amelyek sem a könyvekben, sem a korábbi sorozatban nem kaptak elég figyelmet. Például azokat az indiánokat, akik régóta a prérin éltek már, és az ebből fakadó feszültségeket és kihívásokat is. 

A farm, ahol élünk új adaptációja már elérhető a Netflixen, az első évad 8 része felkerült a platformra. A streamingszolgáltató pedig annyira bízik a sikerben, hogy már a premier előtt be is rendelte a második évadot. 

Íme, az új A farm, ahol élünk előzetese:

Ha nosztalgizánál, töltsd ki A farm, ahol élünk-kívzt:

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Hogy hívják a Farm, ahol élünk című sorozatban Charles és Caroline Ingalls három lányát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 A farm, ahol élünk című sorozatot 1974 és 1983 között forgatták. Mikor kezdték el vetíteni Magyarországon?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mi adta a sorozat alapötletét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mi volt a farm neve, ahol a család lakott?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Milyen gúnynévvel illette a rosszindulatú Nellie Oleson Laura-t és Mary-t már a sorozat elején?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mi a neve a sorozatban annak a fának, amibe Johnny Johnson Mary nevét véste bele?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mire gyűjt a 11. részben Alden tiszteletes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Ki volt Laura legjobb barátja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mi volt Laura apjának, Charles Ingallsnak a mestersége?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Ki lett a sorozatban Laura Ingalls férje?

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