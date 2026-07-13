Katalin hercegné és Vilmos herceg vasárnap, július 12-én két idősebb gyermekükkel, György herceggel és a 11 éves Sarolta hercegnővel érkeztek a wimbledoni férfi egyes döntőjére, ahol Jannik Sinner és Alexander Zverev csapott össze. A család a Centre Court királyi páholyának első sorában foglalt helyet. Katalin hercegné az All England Lawn Tennis and Croquet Club patrónusaként rendszeresen részt vesz a döntőkön.

Vilmos herceg, György herceg és Sarolta hercegnő Wimbledonban

Forrás: AFP

A hőség ellenére György herceg és Vilmos herceg is öltönyt és nyakkendőt viseltek. A fiatal herceg nem viselte jól a helyzetet, de hősiesen tartotta magát. Többször is lefotózták, amint vizet iszik, illetve kézi ventilátorral hűti magát, megtette, amit lehetett. Sokakban felmerült a kérdés, miért kínoznak így egy 12 éves kiskamaszt?

Miért kell György hercegnek 30 fokban öltönyt viselnie?

György hercegnek azért kellett a wimbledoni döntőn az édesapjához hasonlóan hosszú nadrágot és zakót viselnie, mert a királyi páholyban ült. A wimbledoni Centre Court lelátóján található Royal Box különleges, 74 férőhelyes rész, ahová a meghívókat közvetlenül az All England Club elnöke küldi ki. A vendégeknek pedig öltözködési szabályokat kell követniük: a férfiaknak a protokoll szerint elegáns öltözetben, öltönyben és nyakkendőben kell megjelenniük, a hölgyeket pedig arra kérik, ne viseljenek kalapot, mert azzal zavarhatják a mögöttük ülők kilátását.

György herceg ventilátorral hűtötte magát, Sarolta a tiltás ellenére feltehetett egy kalapot

Forrás: AFP

A szabályokon azonban - különösen kánikula idején - lehet enyhíteni. 2022-ben Katalin hercegnét a női egyes döntőjén szalmakalapban látták a királyi páholyban, amikor nagyon meleg volt. Idén a férfi döntőn is eltörölték a kalaptilalmat, Sarolta hercegnő a wimbledoni teniszverseny szervezői által biztosított kalapot viselt. Szegény György azonban nem vehette le a zakóját, és valószínűleg azt sem fogják soha megengedni neki, hogy rövidnadrágot viseljen az ehhez hasonló eseményeken.

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