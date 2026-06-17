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Születésed dátuma elárulja, a hét melyik napján mondod ki a boldogító igent

Shutterstock - Bandersnatch
numerológia házasságkötés hétfő szerelem
Jónás Ágnes
2026.06.17.
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Vajon a születésed dátuma tényleg árulkodhat arról, milyen sorsfordító események várnak rád a szerelemben? A numerológia szerint még a boldogító igen napja is kapcsolatban állhat azokkal a számokkal, amelyek egész életedben elkísérnek. Nézd meg, melyik napot jelöli ki számodra a sors!

A numerológia szerint a születési dátumod a személyiségedről és a fontos életeseményeidről is elárulhat érdekes részleteket. A számok különleges energiákat hordoznak, amelyek befolyásolhatják a döntéseidet és a sorsod alakulását a boldogító igen kimondásának tekintetében is. Kiderülhet belőlük az is, hogy a hét melyik napja áll a legközelebb ahhoz a pillanathoz, amikor összekötöd az életedet a szerelmeddel. 

A boldogító igen
A boldogító igen napja. Vajon a te életedben milyen napra esik a házasságkötés? 
Forrás: Shutterstock
  • Az asztrológia szerint a párkapcsolatok és a házasság mögött is felfedezhetők bizonyos visszatérő mintázatok.
  • A numerológia úgy tartja, hogy a születési dátum számai különleges üzeneteket hordoznak a jövőddel kapcsolatban.
  • Lehet, hogy a te születési dátumod is elárulja, melyik nap kapcsolódik leginkább életed egyik legfontosabb döntéséhez.

A boldogító igen és a hét napjai

Felkészültél? Most megtudhatod, melyek azok a napok, amelyekre érdemes lehet esküvőt tervezned. Ha rád talált az igazi szerelem, ne engedd el, csak mondd ki bátran a boldogító igent. 

Hétfő

Ha a születési dátumod 1-jére, 8-ára, 15-ére, 22-ére vagy 29-ére esik, nagy eséllyel hétfőn mondod ki a boldogító igent. Számodra a házasság megbonthatatlan szövetség, és valóban komolyan veszed az amíg a halál el nem választ mondatot. Egy szép hétfői napon valószínűleg összekötöd az életed a nagy ő-vel. Minden adott lesz ahhoz, hogy közös jövőt építsetek. 

Kedd

Ha 2-án, 9-én, 16-án, 23-án vagy 30-án születtél, a kedd lehet a te nagy napod. Szereted, ha a fontos döntések mögött tudatosság áll – az a típus vagy, aki össze is írja a házasságkötés mellett és ellen szóló érveket. A házasság számodra egy közös kaland kezdete, amelyet végül bátran vállalsz.

Szerda

Ha 3-án, 10-én, 17-én, 24-én vagy 31-én láttad meg a napvilágot, a szerda energiája illik hozzád. Kommunikatív és nyitott személyiségként olyan kapcsolatot keresel, amelyben a beszélgetésekből és a szórakoztató témákból sosem fogytok ki. A fogadalmak és a boldogító igen kimondása ezen a napon különösen természetesnek érződik számodra, és szívből jön.

Csütörtök

Ha 4-én, 11-én, 18-án vagy 25-én születtél, a csütörtök hozhatja el az esküvőd napját. Nagyra értékeled a biztonságot, éppen ezért a házasság számodra nem játék, hanem egy szoros kötelék, amelyben a párodra mindenben számíthatsz és ő is rád. Kapcsolatotok évről évre csak erősebbé és romantikusabbá válik.

Péntek

Ha 5-én, 12-én, 19-én vagy 26-án születtél, a péntek lehet a szerencsenapod a szerelemben. Könnyen teremtesz kapcsolatokat, és szereted megélni az élet örömeit, néha túl hedonista módon is. Nem véletlen, hogy a romantika napján mondhatod ki a boldogító igent.

Szombat

Ha 6-án, 13-án, 20-án vagy 27-én születtél, a szombat energiái töltenek fel spirituális energiákkal. Fontos számodra a család, a hagyományok és a szeretteiddel töltött idő. Az esküvőt olyan eseménynek tekinted, amely összehozza azokat, akik igazán fontosak neked. Ha tehetitek, szervezzetek világra szóló lagzit, sok-sok vendéggel!

Vasárnap

Ha 7-én, 14-én, 21-én vagy 28-án születtél, vasárnap kötik be a fejed. Sokáig kerested a szerelmet, sok pocsék randin vagy túl, de hidd el, te is megtalálod a párod. Különleges kisugárzásod miatt szereted, ha a fontos pillanatoknak ünnepi hangulata van. A boldogító igen kimondásakor a szívedre hallgatsz, és tudod, hogy a szerelem vezet a helyes úton.

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