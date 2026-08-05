Oscar Pistorius megőszült és szakállt növesztett: így él az egykori sportoló nyolc és fél év börtön után

Nagyjából tizenkét év telt el azóta, hogy Oscar Pistoriust bűnösnek találták barátnője megölésében. A gyilkosság mindössze két évvel azután történt, hogy a dél-afrikai sportoló történelmet írt a 2012-es londoni olimpián: első amputált futóként állhatott rajthoz az ötkarikás játékokon, 400 méteren az elődöntőig jutott, a dél-afrikai 4×400 méteres váltóval pedig a döntőben is szerepelt. Műlába miatt a Blade Runner becenevet kapta. Pályafutása azonban egyik pillanatról a másikra összeomlott, amikor bűnösnek találták modellként és jogi asszisztensként dolgozó barátnője, Reeva Steenkamp meggyilkolása miatt.
Oscar Pistorius nyolc és fél évet töltött börtönben
Pistoriust először öt év szabadságvesztésre ítélték, büntetését később 13 évre emelték. Nyolc és fél év után, 2024 januárjában feltételesen szabadlábra helyezték. A tárgyalását óriási médiaérdeklődés kísérte. Szabadulása után pedig azt is sokan figyelték, hogyan alakul az élete.
Úgy tudni, a most 39 éves Pistorius a dél-afrikai Pretoriába vonult vissza. Csendesen, a nyilvánosságtól elzárkózva él. Nyugalma azonban valószínűleg már nem tart sokáig. A Daily Mail értesülései szerint a Netflix bűnügyi sorozatot szeretne készíteni a történetéről. Oscar Pistorius a börtönévek alatt megőszült, szakállt növesztett, egészen másképp fest, ahogyan a sportrajongók emlékezhetnek rá. A beszámolók szerint műlábait is igyekszik eltakarni, hogy ne ismerjék fel.
Pistorius állítólag aktív életet él: padelezik, kerékpározik, és Ironman-versenyeken is indul. Egy pretoriai lakos szerint időnként a helyi kerékpárüzletben is feltűnik: „Néha látni a helyi bicikliboltban. A személyzettel sokat beszélget a kerékpározásról.”
Pistorius továbbra is a nagybátyjánál él, aki a térség egyik leggazdagabb embere. Már 15 éves korától nála lakott, akkor költözött oda, amikor meghalt az édesanyja. Apjával, Henkével azonban alig tartja a kapcsolatot. Azért távolodtak el egymástól, mert Henke Pistorius nem volt hajlandó elfogadni a fia bűnösségét, ezért túl sokat és sokszor beszélt az ügyről a nyilvánosság előtt.
Oscar Pistorius barátnője Reeva Steenkamp kiköpött mása
Egy forrás 2024-ben a dél-afrikai Netwerk24-nek arról beszélt, hogy Pistorius lassan próbál visszailleszkedni a társadalomba. Ebben a családjához régóta közelálló emberek segítik. Pistorius ismét randizni kezdett, hónapok óta boldog Rita Greylinggel, aki üzletvezetési tanácsadóként dolgozik, és a gold szerelmese.
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