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gyilkosság

Oscar Pistorius megőszült és szakállt növesztett: így él az egykori sportoló nyolc és fél év börtön után

gyilkosság Oscar Pistorius Reeva Steenkamp
Horváth Angéla
2026.08.05.
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Oscar Pistorius egykor a világ egyik legismertebb sportolója volt. A barátnője, Reeva Steenkamp megölése miatt elítélt egykori paralimpikon szabadulása óta visszavonultan él Pretoriában.

Nagyjából tizenkét év telt el azóta, hogy Oscar Pistoriust bűnösnek találták barátnője megölésében. A gyilkosság mindössze két évvel azután történt, hogy a dél-afrikai sportoló történelmet írt a 2012-es londoni olimpián: első amputált futóként állhatott rajthoz az ötkarikás játékokon, 400 méteren az elődöntőig jutott, a dél-afrikai 4×400 méteres váltóval pedig a döntőben is szerepelt. Műlába miatt a Blade Runner becenevet kapta. Pályafutása azonban egyik pillanatról a másikra összeomlott, amikor bűnösnek találták modellként és jogi asszisztensként dolgozó barátnője, Reeva Steenkamp meggyilkolása miatt.

Oscar Pistorius sporttörténelmet írt a 2012-es olimpián
Oscar Pistorius sporttörténelmet írt a 2012-es olimpián
Forrás: Northfoto

Oscar Pistorius nyolc és fél évet töltött börtönben

Pistoriust először öt év szabadságvesztésre ítélték, büntetését később 13 évre emelték. Nyolc és fél év után, 2024 januárjában feltételesen szabadlábra helyezték. A tárgyalását óriási médiaérdeklődés kísérte. Szabadulása után pedig azt is sokan figyelték, hogyan alakul az élete.

Úgy tudni, a most 39 éves Pistorius a dél-afrikai Pretoriába vonult vissza. Csendesen, a nyilvánosságtól elzárkózva él. Nyugalma azonban valószínűleg már nem tart sokáig. A Daily Mail értesülései szerint a Netflix bűnügyi sorozatot szeretne készíteni a történetéről. Oscar Pistorius a börtönévek alatt megőszült, szakállt növesztett, egészen másképp fest, ahogyan a sportrajongók emlékezhetnek rá. A beszámolók szerint műlábait is igyekszik eltakarni, hogy ne ismerjék fel.

Pistorius állítólag aktív életet él: padelezik, kerékpározik, és Ironman-versenyeken is indul. Egy pretoriai lakos szerint időnként a helyi kerékpárüzletben is feltűnik: „Néha látni a helyi bicikliboltban. A személyzettel sokat beszélget a kerékpározásról.”

Pistorius továbbra is a nagybátyjánál él, aki a térség egyik leggazdagabb embere. Már 15 éves korától nála lakott, akkor költözött oda, amikor meghalt az édesanyja. Apjával, Henkével azonban alig tartja a kapcsolatot. Azért távolodtak el egymástól, mert Henke Pistorius nem volt hajlandó elfogadni a fia bűnösségét, ezért túl sokat és sokszor beszélt az ügyről a nyilvánosság előtt.

Oscar Pistorius barátnője Reeva Steenkamp kiköpött mása

Egy forrás 2024-ben a dél-afrikai Netwerk24-nek arról beszélt, hogy Pistorius lassan próbál visszailleszkedni a társadalomba. Ebben a családjához régóta közelálló emberek segítik. Pistorius ismét randizni kezdett, hónapok óta boldog Rita Greylinggel, aki üzletvezetési tanácsadóként dolgozik, és a gold szerelmese. 

 

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