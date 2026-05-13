Mi volt a jeled az oviban? Ezt árulja el a személyiségedről

Az óvoda minden ember életében egy meghatározó időszak. Barátságok fonódnak, első szerelmek alakulnak ki, és persze ez az első társadalmi csoport, melybe integrálódunk a családunk után. De tudtad, hogy nemcsak az ovis élmények lesznek meghatározóak az életedben, hanem az is, hogy mi volt az ovis jeled?
Az ovis jel jelentése
- Az óvoda sem gyermekként, sem szülőként nem éppen egy könnyű időszak.
- Bár vannak szépségei, attól még nehézségekkel is szembe kell néznünk az ovis időszakkal kapcsolatban.
- Az ovis jelet egy életre magunkkal cipeljük, viszont nem mindegy, hogy milyen jelet osztott nekünk a sors!
- Eláruljuk, hogy a legnépszerűbb ovis jelek mit árulnak el a személyiségedről!
Segítség! Jön az ovi!
Ha a saját ovis élményeinkre gondolunk vissza, akkor nagyon erős érzelmek juthatnak eszünkbe. Hiszen az óvoda legtöbbször igen nagy szélsőségekkel jelenik meg a gyermekek előtt. Vagy borzasztó élmény az egész, és még felnőttkorban is emlékszel a gyermekkori szeparációs szorongásodra és az egyedüllét érzésének leküzdhetetlenségére, vagy csodás élményként marad meg benned, mert igazi szupersztár voltál, aki egyből összebarátkozott mindenkivel.
Ha pedig a gyermekeinkkel kapcsolatban gondolunk az ovira, akkor szintén nagyon ambivalens érzéseink lehetnek. Hiszen egyfelől végre felszabadul a délelőttöd, és nyugodtan tudsz dolgozni, másfelől viszont a szülők oldaláról is jelen lehet az elválás nehézsége, hiszen hiába van egészséges szülő-gyerek kapcsolatotok, mindig azon gondolkodsz, hogy vajon minden rendben van-e a gyerekkel. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy milyen betegségeket és vírusokat szedhetnek össze a gyerekek az óvodában, melyek természetesen az otthoni körbe is beférkőzik magukat.
Személyiségteszt az óvodában – A 10 legnépszerűbb ovis jel jelentése
Most viszont az ovis élményeket kicsit félretesszük, és magát az ovis jelet állítjuk rivaldafénybe! Jól figyelj, mert most üzen a gyermekkori éned! Egy előző cikkünkből arra is fényt deríthettél, hogy az ovis jeled alapján milyen pasit dob neked a karmagép, most viszont arról fogjuk lerántani a leplet, hogy mit árul el a személyiségedről a jeled.
Autó
Mindig is tombolt benned a versenyszellem! Igazán kompetitív vagy, és ezt már az ovis jeled is előre vetítette. Csak azzal vigyázz, hogy mikor és kivel méred össze magad – hiszen az életben nem mindig érdemes versenyezni.
Fagyi
Édesszájú vagy, akinek bármikor szebbé tudja varázsolni a napját egy kis édesség. De ugyanúgy igaz ez az édes szavakra is: kedves vagy, és a viszonzott kedvességtől csak úgy felragyogsz.
Gomba
Különleges ember vagy, aki ha kell nyitott, ha viszont a helyzet megengedi, felettébb zárt személyiséggel rendelkezik. Ne hagyd, hogy az egyedi meglátásodat bárki is a földbe tapossa!
Zászló
Mindig is meghatározó személyiség voltál, aki utat mutat másoknak is. Szereted, ha valaki vagy valami motivál téged, de sokszor nem veszed észre, hogy te ugyanúgy motiválod a körülötted lévő embereket.
Bojtos sapka
Szereted, ha te úgy megóvhatod a számodra fontos embereket, mint egy meleg sapka a zimankóban, de ugyanúgy szereted, ha te menekülhetsz valakinek a féltő ölelésébe. A szenvedéllyel való szeretés a lételemed.
Napocska
Ha te a szobában vagy, akkor nem lehet téged nem észrevenni. Olyan feltűnő jelenség vagy, akár a Nap. Minden beszélgetést fel tudsz melegíteni a jelenléteddel, viszont ugyanúgy fel is tudod perzselni az embereket egyetlen pillantásoddal.
Alma
Az egyszerűség híve vagy, nem szereted túlkomplikálni a dolgokat. Ezért is szeretnek téged olyan sokan. De vigyázz, mert a legfinomabb almába is bebújhat egy kukac – érdemes lejjebb csavarnod a naivitásod, és szelektálnod, hogy kiben bízol meg.
Ceruza
Igazi művészlélek vagy, akinek a hobbija a szenvedélye és egyben a hivatása is. Nem tudsz meglenni a munkád nélkül, ez viszont könnyen munkamániába is fordulhat. A balanszot érdemes szem előtt tartani.
Esernyő
Ha csak kicsit is elborul a világ, te a körülötted lévőkre úgy terjeszted ki a szárnyaid, mint egy biztonságot adó esernyő. Mindenki számíthat rád, az anyai ösztöneid miatt pedig mindentől megóvnád szíved szerint azokat, akiket szeretsz. De érdemes azon elgondolkodni, hogy téged ki óv meg – hiszen az esernyő megázik az esőben.
Halacska
Olyan szabadlelkű vagy, mint egy kishal, aki hirtelen a legszebb tengervízben találja magát. Soha nem tudod hosszú időre megvetni a gyökereidet, te abban hiszel, hogy az embernek a lehető legtöbbet kell látnia, ehhez pedig a legjobb módszer az utazás.
