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Shawn Mendes szerelmes üzenettel tudatatta, hogy foglalt a szíve: ez a gyönyörű színésznő a barátnője - Fotó

sztárpár Shawn Mendes énekes
Horváth Angéla
2026.08.05.
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Már egy ideje nem titok, hogy Shawn Mendes közel került Bruna Marquezine-hez, most azonban először vallotta be nyíltan, hogy mit érez iránta. Az énekes a brazil színésznő születésnapján írta le: megváltozott az élete, mióta megismerkedtek.

A 27 éves Shawn Mendes augusztus 4-én, kedden szerelmes Instagram-bejegyzéssel köszöntötte a 31 éves Bruna Marquezine-t.

Shawn Mendes végre a nyilvánosság előtt is felvállalta barátnőjét, Bruna Marquezine-t
Shawn Mendes végre a nyilvánosság előtt is felvállalta barátnőjét, Bruna Marquezine-t
Forrás: PA Wire

„Boldog születésnapot, drágám!” – kezdte üzenetét az énekes. „Fényt és melegséget viszel minden helyiségbe, ahová belépsz. Nem akarok túlságosan érzelgős lenni, de valóban megváltoztattad az életemet, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked” – írta, majd portugálul is üzent a barátnőjének: „Nagyon, nagyon, nagyon szeretlek. Mindannyian szeretünk, szerelmem.”

Shawn Mendes és Bruna Marquezine: nyolc hónapja indultak el a találgatások

Shawn Mendesről és Bruna Marquezine-ről 2025 decemberében kezdtek pletykálni. Az azóta eltelt nyolc hónapban az Egyesült Államokban és a színésznő hazájában, Brazíliában is többször lefotózták őket együtt. Mendes korábban Camila Cabellóval járt. Kapcsolatuk 2019-ben kezdődött, majd kisebb-nagyobb megszakításokkal 2023-ig tartott. Először 2021-ben szakítottak, 2023-ban azonban rövid időre újra egymásra találtak. Az énekest 2023 februárjában Sabrina Carpenterrel is összeboronálták, nagyjából abban az időszakban, amikor ismét közeledni kezdett Cabellóhoz.

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