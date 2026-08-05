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Cristiano Ronaldo Instagramon pózol luxusautóival: ilyen elképesztő kocsik veszik körül a futballsztárt

focista Cristiano Ronaldo autó
Nagy Anna
2026.08.05.
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Cristiano Ronaldo ismét bepillantást engedett a fényűző életébe, ezúttal egy exkluzív garázsból posztolt fotósorozatot. Cristiano Ronaldo autói most is óriási figyelmet kaptak, a rajongók pedig csak ámulnak a több százmilliós gyűjtemény láttán.

Nemcsak a futballpályán szeret rekordokat dönteni, hanem a luxus iránti rajongásával is rendszeresen a címlapokra kerül. Cristiano Ronaldo autói között olyan ritka és elképesztően drága modellek sorakoznak, amelyeket a legtöbb ember legfeljebb kiállításokon láthat. Legfrissebb Instagram-fotóin több különleges sportautó társaságában pózol, a képek pedig pillanatok alatt bejárták az internetet.

Cristiano Ronaldo autói.
Cristiano Ronaldo autói: Instagramon mutatta meg egy részét.
Forrás: Instagram/Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo autói: egy garázs, ami felér egy múzeummal

A portugál világsztár ezúttal garázsában állt kamerák elé, ahol piros Ferrarik, egy látványos Bugatti és több különleges sportautó is feltűnik a háttérben. A rajongók szerint nehéz eldönteni, hogy Ronaldo vagy a lenyűgöző autók vonzzák jobban a tekintetet.

A hírek szerint Cristiano Ronaldo luxusautói között több Bugatti is megtalálható – köztük a Chiron, a Veyron és a rendkívül ritka Centodieci –, de Ferrarikból sincs hiány. A gyűjtemény része lehet többek között egy Ferrari Monza SP2, egy Ferrari F12 TDF és egy Ferrari 599 GTO is.

Luxusból sincs hiány Ronaldo életében

A sportkocsik mellett a kényelemről sem mond le. A feltételezett gyűjteményben Rolls-Royce Cullinan és Dawn, Lamborghini Aventador, McLaren Senna, valamint egy Mercedes-Benz G-osztály is helyet kapott. A közösségi oldalán megosztott fotók ismét megmutatták, hogy Cristiano Ronaldo számára az autók nem csupán közlekedési eszközök, hanem a siker és a szenvedély szimbólumai is. Egy biztos: kevesen büszkélkedhetnek olyan garázzsal, amely ennyire látványos és ennyire irigylésre méltó. A luxus irátni rajongása persze nem merül ki az autókban, a drága karórákat is kedveli a focista.

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