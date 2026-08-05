Így NE szellőztess hőségriadó alatt! – Többet árt, mint használ

Ha van klímád, ha nincs, a szellőztetés a tomboló hőségben feladja a leckét. A feladat nem kicsi: be kell engedni egy kis levegőt úgy, hogy közben ne emelkedjen több fokot a lakás hőmérséklete.

A szellőztetés hőségriadó alatt is fontos.

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Ha nincs klímád, a szellőztetés időzítése a legfontosabb

A szakemberek szerint a legjobb, ha kora reggel – lehetőleg napfelkelte előtt vagy közvetlenül utána –, illetve késő este, amikor már valamivel hűvösebb a levegő, néhány percre teljesen kitárjuk az ablakokat. Ha az otthonunk két szemben lévő oldalán is van nyílászáró, érdemes kereszthuzatot csinálni, mert így sokkal gyorsabban cserélődik ki a levegő. Napközben viszont most a 40 fokok idején célszerű zárva tartani az ablakokat. A redőny, a zsalu vagy a sötétítőfüggöny ilyenkor nemcsak a fényt, hanem a hő jelentős részét is kint tartja. A külső árnyékolás különösen hatékony, mert még azelőtt felfogja a napsugarakat, hogy azok felmelegítenék az üveget.

Klíma mellett is fontos a helyes szellőztetés

Sokan úgy gondolják, hogy légkondicionáló használata mellett egyáltalán nem kell szellőztetni, pedig ez sem igaz. A klíma ugyan lehűti és részben szárítja a levegőt, friss levegőt azonban nem juttat a helyiségbe. A szén-dioxid koncentrációja és a lakásban keletkező szennyező anyagok ettől még felhalmozódnak. Éppen ezért érdemes naponta legalább egyszer vagy kétszer rövid, intenzív szellőztetést végezni. Erre ugyanúgy a kora reggeli vagy a késő esti órák a legalkalmasabbak, amikor odakint is hűvösebb van.

A klíma beállításánál sem érdemes túlzásba esni. A szakértők általában 24–26 Celsius-fok közötti hőmérsékletet javasolnak, mert a túl nagy különbség a kinti és a benti hőmérséklet között megterheli a szervezetet, ráadásul az energiafogyasztást is jelentősen növeli. A légkondicionáló szűrőit rendszeresen tisztítani kell, mert az eltömődött szűrők nemcsak rontják a készülék hatékonyságát, hanem a levegő minőségét is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Ha van klíma, ha nincs, most a bukót felejtsd el! Bár azt hinnéd, jót teszel azzal, ha bukóra nyitod az ablakot és úgy engedsz be levegőt, de ezzel a hőhullámok idején csak még melegebbet csinálsz. Nézzük, miért teljesen rossz a bukóablakos szellőztetés! Lassú légcsere: nem frissíti fel gyorsan a levegőt.

nem frissíti fel gyorsan a levegőt. Kánikula alatt: átforrósítja a lakás belső szerkezeteit.

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