Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 5., szerda Krisztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hőmérséklet

Így NE szellőztess hőségriadó alatt! – Többet árt, mint használ

hőmérséklet levegő klíma szellőztetés
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az hőség idején nincs a napnak olyan szaka, amikor szívesen kinyitánk az ablakot. A klíma azonban nem helyettesíti a szellőztetést. De akkor hogyan csináljuk jól?

Ha van klímád, ha nincs, a szellőztetés a tomboló hőségben feladja a leckét. A feladat nem kicsi: be kell engedni egy kis levegőt úgy, hogy közben ne emelkedjen több fokot a lakás hőmérséklete. 

A szellőztetés hőségriadó alatt is fontos.
A szellőztetés hőségriadó alatt is fontos.
Forrás: 123.rf.com

Ha nincs klímád, a szellőztetés időzítése a legfontosabb

A szakemberek szerint a legjobb, ha kora reggel – lehetőleg napfelkelte előtt vagy közvetlenül utána –, illetve késő este, amikor már valamivel hűvösebb a levegő, néhány percre teljesen kitárjuk az ablakokat. Ha az otthonunk két szemben lévő oldalán is van nyílászáró, érdemes kereszthuzatot csinálni, mert így sokkal gyorsabban cserélődik ki a levegő. Napközben viszont most a 40 fokok idején célszerű zárva tartani az ablakokat.  A redőny, a zsalu vagy a sötétítőfüggöny ilyenkor nemcsak a fényt, hanem a hő jelentős részét is kint tartja. A külső árnyékolás különösen hatékony, mert még azelőtt felfogja a napsugarakat, hogy azok felmelegítenék az üveget. 

Klíma mellett is fontos a helyes szellőztetés

Sokan úgy gondolják, hogy légkondicionáló használata mellett egyáltalán nem kell szellőztetni, pedig ez sem igaz. A klíma ugyan lehűti és részben szárítja a levegőt, friss levegőt azonban nem juttat a helyiségbe. A szén-dioxid koncentrációja és a lakásban keletkező szennyező anyagok ettől még felhalmozódnak. Éppen ezért érdemes naponta legalább egyszer vagy kétszer rövid, intenzív szellőztetést végezni. Erre ugyanúgy a kora reggeli vagy a késő esti órák a legalkalmasabbak, amikor odakint is hűvösebb van. 

A klíma beállításánál sem érdemes túlzásba esni. A szakértők általában 24–26 Celsius-fok közötti hőmérsékletet javasolnak, mert a túl nagy különbség a kinti és a benti hőmérséklet között megterheli a szervezetet, ráadásul az energiafogyasztást is jelentősen növeli. A légkondicionáló szűrőit rendszeresen tisztítani kell, mert az eltömődött szűrők nemcsak rontják a készülék hatékonyságát, hanem a levegő minőségét is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Ha van klíma, ha nincs, most a bukót felejtsd el!

Bár azt hinnéd, jót teszel azzal, ha bukóra nyitod az ablakot és úgy engedsz be levegőt, de ezzel a hőhullámok idején csak még melegebbet csinálsz. Nézzük, miért teljesen rossz a bukóablakos szellőztetés!

  • Lassú légcsere: nem frissíti fel gyorsan a levegőt.
  • Kánikula alatt: átforrósítja a lakás belső szerkezeteit.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Meghosszabbították a vörös hőségriasztást − Eddig kell még szenvednünk a kánikulában

Az egész ország az enyhülést és az esőt várja. Közben újabb hőmérsékleti rekordok dőltek meg.

Ezt érdemes ellesni a sivatagi népektől: 5 öltözködési trükk kánikulára

A nagy melegben ösztönösen dobjuk le magunkról a ruhákat, pedig nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás.

Elkezdődhet a visszaszámlálás, karnyújtásnyira a hidegfront: jelentős lehűlést is hozhat

Addig azonban még fokozódik a forróság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu