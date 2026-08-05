Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 5., szerda Krisztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rossz szokás

Veszélyes hiba, amit milliók követnek el: ezért ne nyúlj fültisztító pálcikával a füledbe

rossz szokás fültisztító pálcika fülzsír
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A fültisztító pálcika nem azért van, hogy mélyen a füledbe dugd. A fülzsír általában magától távozik, a rásegítés inkább árt, mint használ.

A legtöbben úgy vélik, jó, ha saját maguk távolítják el a fülzsírt, de nagyon rosszul teszik. A fül-orr-gégész szakorvosok szerint a legtöbb embernek egyáltalán nincs szüksége a hallójárat tisztítására, sőt a nem megfelelő módszerek akár sérülést, hallásromlást vagy fertőzést is okozhatnak.

Sose próbáld meg pálcikával eltávolítani a fülzsírt.
Sose próbáld meg pálcikával eltávolítani a fülzsírt.
Forrás: 123.rf.com

A fülzsír fontos védelmi szerepet tölt be

Az orvosok szerint a fülzsír a vízlepergető és antimikrobiális tulajdonságai révén hozzájárul a külső hallójárat védelméhez, emellett segít megőrizni a bőr megfelelő nedvességtartalmát, így megelőzi a kiszáradást és a viszketést. „A legtöbb embernek nincs szüksége fülzsír eltávolítására. Ez a hallójárat védőbevonata. Vízálló és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik. Segít megelőzni a külső fül fertőzéseit” – idézi a Huffington Post Dr. Erich P. Voigt fül-orr-gégészt. A szakember azt is hangúlyozta, hogy a fül természetes öntisztító mechanizmussal rendelkezik. A fülzsír a mindennapi rágás és beszéd során fokozatosan a hallójárat kijárata felé vándorol, majd magától távozik. 

„Gondolkozzunk evolúciós szempontból” – mondja Dr. Lawrence R. Lustig fülész. „Ha az anyatermészet olyan fület tervezett volna, amelyet tisztítani kell, az egy rossz terv lett volna. 500 000 évvel ezelőtt nem voltak fültisztítóink” – vélekedik.

„A fülzsír bőr és olaj keveréke. A bőr a dobhártyáról a hallójáraton kívülre vándorol, és ahogy ezek a vándorló elhalt hámsejtek kifelé menet keverednek a hallójárat faggyúmirigyeivel, ott keletkezik a fülzsír” – mondta Lustig.

A fültisztító pálcika többet árthat, mint használ

Az orvosok szerint a fültisztító pálcika használata az egyik leggyakoribb hiba. Bár sokan ezzel próbálják eltávolítani a fülzsírt, valójában könnyen mélyebbre nyomhatják azt, emellett megsérthetik a hallójáratot vagy akár a dobhártyát is. „Ha nem látod, mit csinálsz, akkor könnyen előfordulhat, hogy fültisztító pálcikával éppen beljebb nyomod a összes fülzsírt és bedugul a füled. Amikor valaki fülgyulladással jön hozzám, az esetek felében a fültisztító pálcika okozta a bajt– nyilatkozta Lustig.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Tudtad? A fülzsír színe és állaga sokat elárul az egészségedről

Mit jelent, ha a fülzsír színe, vagy állaga szokatlan?

Fülzsírtól süketült meg egy nő, eltávolították a lerakódást: videó (18+)

Gyomorfogató felvétel.

Fülhallgató tisztítása: így szabadulj meg a baktériumoktól és a kosztól!

A fülhallgató tisztítása könnyebb, mint gondolnád! Ismerd meg tippeket, amelyek segítenek, hogy a koszos fülhallgató ismét tiszta legyen legyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu