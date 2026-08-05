Veszélyes hiba, amit milliók követnek el: ezért ne nyúlj fültisztító pálcikával a füledbe

A legtöbben úgy vélik, jó, ha saját maguk távolítják el a fülzsírt, de nagyon rosszul teszik. A fül-orr-gégész szakorvosok szerint a legtöbb embernek egyáltalán nincs szüksége a hallójárat tisztítására, sőt a nem megfelelő módszerek akár sérülést, hallásromlást vagy fertőzést is okozhatnak.

Sose próbáld meg pálcikával eltávolítani a fülzsírt.

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A fülzsír fontos védelmi szerepet tölt be

Az orvosok szerint a fülzsír a vízlepergető és antimikrobiális tulajdonságai révén hozzájárul a külső hallójárat védelméhez, emellett segít megőrizni a bőr megfelelő nedvességtartalmát, így megelőzi a kiszáradást és a viszketést. „A legtöbb embernek nincs szüksége fülzsír eltávolítására. Ez a hallójárat védőbevonata. Vízálló és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik. Segít megelőzni a külső fül fertőzéseit” – idézi a Huffington Post Dr. Erich P. Voigt fül-orr-gégészt. A szakember azt is hangúlyozta, hogy a fül természetes öntisztító mechanizmussal rendelkezik. A fülzsír a mindennapi rágás és beszéd során fokozatosan a hallójárat kijárata felé vándorol, majd magától távozik.

„Gondolkozzunk evolúciós szempontból” – mondja Dr. Lawrence R. Lustig fülész. „Ha az anyatermészet olyan fület tervezett volna, amelyet tisztítani kell, az egy rossz terv lett volna. 500 000 évvel ezelőtt nem voltak fültisztítóink” – vélekedik.

„A fülzsír bőr és olaj keveréke. A bőr a dobhártyáról a hallójáraton kívülre vándorol, és ahogy ezek a vándorló elhalt hámsejtek kifelé menet keverednek a hallójárat faggyúmirigyeivel, ott keletkezik a fülzsír” – mondta Lustig.

A fültisztító pálcika többet árthat, mint használ

Az orvosok szerint a fültisztító pálcika használata az egyik leggyakoribb hiba. Bár sokan ezzel próbálják eltávolítani a fülzsírt, valójában könnyen mélyebbre nyomhatják azt, emellett megsérthetik a hallójáratot vagy akár a dobhártyát is. „Ha nem látod, mit csinálsz, akkor könnyen előfordulhat, hogy fültisztító pálcikával éppen beljebb nyomod a összes fülzsírt és bedugul a füled. Amikor valaki fülgyulladással jön hozzám, az esetek felében a fültisztító pálcika okozta a bajt” – nyilatkozta Lustig.