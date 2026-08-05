Csak egy csésze naponta – A halálozás kockázatát is képes csökkenteni ez a csodaital

Bár sokan nem is tudják, egy egyszerű, mindennapos ital rendszeres fogyasztásával jelentősen csökkenthető a koleszterinszint, sőt akár a korai halálozás kockázata is. Ráadásul ez a hagyományos csodaszer valószínűleg a te konyhádban is megtalálható.

A hagyományos japán zöld tea egy igazi természetes ital, amit évszázadok óta gondos technológiával, jellemzően párolással készítenek a friss teacserje leveleiből, ezzel megőrizve élénkzöld színét és jellegzetes, enyhén fűszeres ízvilágát.

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A zöldtea számos betegség megelőzősében segítséget nyújthat, ráadásul a korai elhalálozást is megelőzheti.

Koffeinmentes változata pedig még sikeresebb, hiszen még a rossz koleszterin magas szintjét is képes lehúzni.

Mutatjuk, melyik az a napszak, amikor a legérdemesebb fogyasztani!

Számos jótékony hatása van ennek az italnak

A zöld tea az egyik legnépszerűbb ital a világon, ami nem csoda, hiszen szinte mindenre jó: védi a szív- és érrendszert a stressz káros hatásaitól, sőt egyes kutatások szerint még a hangulatunkra is jótékonyan hat.

A hagyományos, koffeinmentes változata pedig egy fokkal még izgalmasabb, hiszen nemcsak több betegség miatti korai elhalálozást előzhet meg, hanem jelentősen csökkentheti azt a fajta koleszterint is, amely az erek elmeszesedéséhez vezet.

A zöldtea jótékony hatását ráadásul egy friss kutatás is alátámasztotta, rámutattak, hogy rendszeres fogyasztása esetén akár 26 százalékkal is csökkentheti a szívinfarktus vagy stroke okozta halálozás esélyét, és 16 százalékkal a halálozásét. Egy másik kivételes, 40 530 japán felnőtt bevonásával készült vizsgálat is alátámasztja mindezt, megfigyelték, hogy azoknál, akik naponta öt csészénél is többet fogyasztottak a teából, a rákos megbetegedések kivételével szinte minden más ok miatti halálozási kockázat alacsonyabb volt.

Nem mindegy, mikor fogyasztjuk

A zöld teát akár a mindennapi rutinunkba is könnyen beépíthetjük. Ha ugyanis a a vacsora utáni koktélt vagy tejszínes italt lecseréljük egy cukrozatlan zöld teára, azzal egyetlen csapásra csökkenthetjük a cukor-, alkohol- és telítettzsír bevitelünket is, hiszen mindhárom tényező hozzájárul a magas koleszterinszinthez.

A szakértők szerint a legjobb hatást akkor érhetjük el, ha a teát étkezés, elsősorban vacsora után fogyasztjuk, napi három-öt csésze mennyiségben.

Ráadásul szerencsére bonyolult elkészítési folyamatot sem igényel, így szinte bármikor, könnyen fogyasztható. Önmagában azonban nem számít csodaszernek, hiszen a koleszterinszint tartós csökkentéséhez egészséges, telítetlen zsírokban és oldható rostokban gazdag étrendre van szükség, amelyet érdemes rendszeres mozgással és megfelelő mennyiségű alvással is kiegészíteni.

Célszerű azonban arra is odafigyelni, hogy bár a tiszta zöld tea önmagában ízesítetlen, a boltban kapható palackozott változatok vagy a kávézókban készült verziók gyakran telis tele vannak hozzáadott cukorral, az Amerikai Szívszövetség ajánlása szerint pedig a napi cukorbevitel nőknél legfeljebb 6, férfiaknál 9 teáskanálnyi mennyiséget nem szabadna meghaladnia.

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