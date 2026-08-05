Keszthelyi Vivien és David Schumacher első gyermeküket várják - Ezzel a fotóval tudatták a nagy hírt

Alig néhány hónappal az esküvőjük után újabb örömhírt jelentett be David Schumacher és felesége, Keszthelyi Vivien. A 24 éves autóversenyző és 25 éves párja első közös gyermeküket várják.
Ralf Schumacher fia augusztus 5-én, szerdán az Instagramon tudatta követőivel, hogy hamarosan apa lesz. David Schumacher és Keszthelyi Vivien egy gondosan megkomponált fotóval jelentették be a várandósságot.
Keszthelyi Vivien kisbabát vár
„A szerelem egy párrá tett minket. Az élet pedig háromtagú családdá tesz” – írta Keszthelyi Vivien a fotó mellé.
A születendő baba Cora és Ralf Schumacher első unokája lesz. A pár bejelentéséből egyelőre nem derült ki, mikorra várják gyermekük érkezését.
Ezeket olvastad már?
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!