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Keszthelyi Vivien és David Schumacher első gyermeküket várják - Ezzel a fotóval tudatták a nagy hírt

gólyahír Keszthelyi Vivien terhesség
Horváth Angéla
2026.08.05.
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Alig néhány hónappal az esküvőjük után újabb örömhírt jelentett be David Schumacher és felesége, Keszthelyi Vivien. A 24 éves autóversenyző és 25 éves párja első közös gyermeküket várják.

Ralf Schumacher fia augusztus 5-én, szerdán az Instagramon tudatta követőivel, hogy hamarosan apa lesz. David Schumacher és Keszthelyi Vivien egy gondosan megkomponált fotóval jelentették be a várandósságot.

Keszthelyi Vivien kisbabát vár
Keszthelyi Vivien kisbabát vár
Forrás: Instagram

Keszthelyi Vivien kisbabát vár

„A szerelem egy párrá tett minket. Az élet pedig háromtagú családdá tesz” – írta Keszthelyi Vivien a fotó mellé.

A születendő baba Cora és Ralf Schumacher első unokája lesz. A pár bejelentéséből egyelőre nem derült ki, mikorra várják gyermekük érkezését.

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