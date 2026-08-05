Keszthelyi Vivien és David Schumacher első gyermeküket várják - Ezzel a fotóval tudatták a nagy hírt

Ralf Schumacher fia augusztus 5-én, szerdán az Instagramon tudatta követőivel, hogy hamarosan apa lesz. David Schumacher és Keszthelyi Vivien egy gondosan megkomponált fotóval jelentették be a várandósságot.

Keszthelyi Vivien kisbabát vár

Forrás: Instagram

Keszthelyi Vivien kisbabát vár

„A szerelem egy párrá tett minket. Az élet pedig háromtagú családdá tesz” – írta Keszthelyi Vivien a fotó mellé.

A születendő baba Cora és Ralf Schumacher első unokája lesz. A pár bejelentéséből egyelőre nem derült ki, mikorra várják gyermekük érkezését.

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