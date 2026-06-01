Ez a 3 csillagjegy megfogja az Isten lábát a héten: pénz, szerelem, előrelépés – Minden az ölükbe hullik

Ezen a héten az univerzum nem finomkodik, hanem teljes lendülettel átrendezi a pályát. Most három csillagjegy lesz ezen energiák célpontja és az események tempója inkább emlékeztet majd egy jól sikerült sorozat évadzárójára, mint egy átlagos hétre.

Ez a 3 csillagjegy igazán szerencsés lesz a héten.

Forrás: 123rf

Az univerzum most nem viccel: 3 csillagjegy, akikre rázúdul a szerencse minden formája Oroszlán: karrierrobbanás és feltűnő siker.

Bak: pénzügyi fordulat és stabilizálódás.

Halak: érzelmi áttörés és romantikus mámor.

Ezen a héten az univerzum túl bőkezű hangulatba kerül, és minden sikert csak úgy osztogat. Viszont csak 3 csillagjegynek. Nekik most tényleg lesz okuk az örömre.

Oroszlán

Ők most olyan színpadra lépnek, ahol minden reflektor rájuk irányul. Munka fronton jöhet egy-egy olyan lehetőség, ami elsőre túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, de most kivételesen nem átverés, hanem jutalom jön. A főnök hirtelen emlékszik majd az erőfeszítéseitekre, a kollégák pedig elkezdenek tisztelettel beszélni veletek. Igen, ez a ti időtök. Lehet még azt a fizuemelést is szóba hozhatjátok, amin már fél éve vaciláltok.

Bak

Na ti végre fellélegezhettek. A pénzügyek – amik eddig olyan stabilak voltak, mint egy svéd áruházas szekrény „útmutató nélküli” összeszerelés után –, most elkezdenek rendbe jönni. Egy váratlan bevétel vagy előrelépési lehetőség is simán beeshet és most kivételesen nem kell zombivá válva dolgoznotok közben. Talán megvan a nyaralásra a pénz? Igen, nagy eséllyel.

Halak

Ti pedig… nos, érzelmileg teljesen elúsztok, de most jó értelemben. Romantika, flört, és egy olyan beszélgetés, ami hirtelen túl mély lesz egy „csak kávézunk” helyzethez képest. Lehet, hogy most valaki végre nemcsak rátok néz, hanem lát is majd titeket. Érdemes minden randira igent mondani a héten, még ha csak kávézóba szól is a meghívás.

Ezek is érdekelhetnek: