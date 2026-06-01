Régi betegség tért vissza, már halálos áldozata is van: új járványra figyelmeztetnek az orvosok

Óva intették az orvosok az utazókat: a sok járvány mellé ugyanis egy újabb betegség is felkerült a listára. Ausztráliában tombol a diftéria, vagy magyar nevén torokgyík, melynek már halálos áldozata is van.

Újabb járvány került fel a listára

A 2020-as évek szinte teljesen a járványokról szólnak. A hosszú pandémia után újra felütötte a fejét a Covid, megjelent a legalább ennyire veszélyes hantavírus, ezt kézen fogta a norovírus, a WHO pedig nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az ebola miatt. Azt kérdezhetnénk: „mi jöhet még?”, de sajnos a lista itt nem áll meg.

Ausztrália ugyanis az elmúlt évtizedek legsúlyosabb torokgyík járványával küzd. Csupán ebben az évben 245 esetet regisztráltak – ez 1991 óta a legnagyobb kitörés az országban, emellett most jegyezték fel 2018 óta a fertőzés okozta első halálesetet.

A torokgyík tünetei A diftéria vagy torokgyík egy igen fertőző baktériumfertőzés, mely a légutakat és a bőrt támadja meg. A tünetek közé tartozik a magas láz, a torokfájás, a nyelési és légzési nehézségek, a nyaki nyirokcsomók duzzanata, illetve a vastag, szürkésfehér bevonat a garatfalon és a mandulákon. Ritkább esetekben az is előfordulhat, hogy a bőrön szürke hártyával borított, nehezen gyógyuló fekélyek alakulnak ki.

A torokgyík megelőzése

A betegségre a védőoltás az egyetlen hatékony védekezési mód. A szakértők ezért is figyelmeztették az oltás nélkülieket. Aki a járványhelyzet ellenére utazna az érintett területekre úgy, hogy nincs beoltva, az nagy veszélynek teszi ki magát. A betegség ugyanis amellett, hogy rendkívül fertőző, még halállal is járhat – gyerekekre pedig még ártalmasabb, mint felnőttekre.

