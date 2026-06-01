Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 1., hétfő Tünde

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
brit királyi család

Eddig még sose látott fotók kerültek napvilágra Diana hercegnéről: ezeket el akarták titkolni előlünk

brit királyi család Diana hercegné Diána walesi hercegné
Life
2026.06.01.
Sokan azt hitték, mindent tudnak a tragikus sorsú hercegnéről, de a most előkerült privát felvételek mindent megváltoztatnak. Olyan arcát mutatják Diana hercegnének, amit a királyi család legszívesebben eltitkolt volna a világ elől!

Egy hamarosan kalapács alá kerülő aukciós gyűjtemény egészen egyedülálló módon enged betekintést a néhai Diana hercegné fiatalkorába. Az izgalmas személyes relikviák egy egykori iskolatárstól származnak, aki az 1970-es években együtt járt Dianával a West Heath Girls’ Schoolba. A ritka fotókra és levelekre július 7-étől lehet licitálni a brit Gorringe’s aukciósháznál. Mutatjuk a részleteket! 

diana hercegné fiatalon
Új, eddigi sosem látott képek Diana hercegné fiatalkorából.
Forrás:  Getty Image

Diana hercegné múltja elevenebb, mint valaha 

  • Az egykori walesi hercegné a mai napig brit királyi család egyik legismertebb és legszeretettebb tagja.  
  • Diana emléke azonban most elevenebb, mint eddig bármikor máskor, hiszen fiatal, lánykori énjét láthatjuk.  
  • Nézd meg, hogy nézett ki Diana a brit elitlét előtt! 

A különleges árverési kollekció Katherine Hanburytől, Diana gyerekkori barátnőjétől származik, aki 1973 és 1977 között koptatta vele együtt az iskola padjait. Katherine most a Gorringe’s aukciósházra bízta a kincseit, amelyek között négy olyan őszinte, színes fotó is található, amelyet még soha, sehol nem publikáltak, valamint több, Diana által írt személyes levél is helyet kapott a csomagban. A West Heath-ben készült képek közül kettő a leendő hercegnét a hálótermében ábrázolja, egy másik a szabadban készült, a háttérben az iskola sportpályájával. Az utolsó felvételen Diana és a diáktársai láthatók, amint az iskola épülete előtt, a napsütésben pihennek. 

Lapozd végig az aukciós szervezet hivatalos bejegyzését, amelyben látható mind a négy kép! 

Diana hercegné fiatalon

Albert Radford, a Gorringe’s könyv- és kéziratszakértője a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában így fogalmazott: „Ez az intim archívum ritka bepillantást enged a walesi hercegné életébe, még azelőtt, hogy a kötelesség és a hírnév végleg átvette volna az irányítást. Ügyfelünk West Heath-i emlékei alapján Diana rendkívül szerény és családias gondolkodású lányként jelenik meg, valakiként, akinek a valódi vágya egyszerűen az volt, hogy családja legyen, és büszkeséget találjon a hétköznapi dolgokban.” 

Diana tanulmányi eredményei egyébként nem voltak fényesek, kétszer is megbukott az érettségin. Végül 16 évesen, 1977-ben hagyta el a West Heath iskolát – pont abban az évben, amikor először találkozott leendő férjével, az akkori Károly herceggel. Radford hozzátette, hogy Diana hercegné új arcát láthatjuk ezeken a képeken:  

Úgy tűnik itt, mint egy fiatal nő, aki a szerelem és a történelem között lebeg – reményteli, védtelen, és akit még nem kebelezett be teljesen az az intézmény, amely később meghatározta az életét. Ezekben az apró, törékeny nyomokban még ott bujkál az ártatlanság, a szerelembe vetett csendes, makacs hittel együtt.

 

A ritkaságok a Gorringe’s Fine Art & Interiors elnevezésű árverésén fognak szerepelni július 7-én. Az aukciósház becslései szerint a teljes gyűjtemény mindössze 5 383 és 8 076 dollár, körülbelül 1,9 – 2,9 millió forint közötti áron kelhet majd el. Az árverés időzítése nem véletlen: szinte pontosan egybeesik Diana és a jövőbeli Károly király 45. házassági évfordulójával (július 29.), valamint a hercegné születésnapjával is, aki július 1-jén lenne 65 éves. 

Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Hasonló cikkeink is érdekelhetnek:

Előkerült Diana hercegné titkos levele a nászútjukról - Meglepő őszinteséggel mesélt a házaséletről

Diana hercegné és Károly herceg kapcsolatáról újabb és újabb titkok látnak napvilágot, de ez az egy levél mindenkit sokkolt!

Pikáns titok derült ki Diana hercegnéről − Maga Kevin Costner árulta el

Kevin Costner nemrég néhány pikáns magánéleti titokról is lerántotta a leplet.

Diana hercegné unokahúgai ilyen gyönyörűek voltak Cannes-ban: közös fotón a 33 éves ikrek

Felejtsd el a hollywoodi celebeket, mert a brit királyi család legszebb női mindenkit leköröztek a cannes-i filmfesztiválon! Diana hercegné unokahúgai gyönyörűségéről beszél most mindenki!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu