Eddig még sose látott fotók kerültek napvilágra Diana hercegnéről: ezeket el akarták titkolni előlünk

Egy hamarosan kalapács alá kerülő aukciós gyűjtemény egészen egyedülálló módon enged betekintést a néhai Diana hercegné fiatalkorába. Az izgalmas személyes relikviák egy egykori iskolatárstól származnak, aki az 1970-es években együtt járt Dianával a West Heath Girls’ Schoolba. A ritka fotókra és levelekre július 7-étől lehet licitálni a brit Gorringe’s aukciósháznál. Mutatjuk a részleteket!

Új, eddigi sosem látott képek Diana hercegné fiatalkorából.

Forrás: Getty Image

Diana hercegné múltja elevenebb, mint valaha Az egykori walesi hercegné a mai napig brit királyi család egyik legismertebb és legszeretettebb tagja.

Diana emléke azonban most elevenebb, mint eddig bármikor máskor, hiszen fiatal, lánykori énjét láthatjuk.

Nézd meg, hogy nézett ki Diana a brit elitlét előtt!

A különleges árverési kollekció Katherine Hanburytől, Diana gyerekkori barátnőjétől származik, aki 1973 és 1977 között koptatta vele együtt az iskola padjait. Katherine most a Gorringe’s aukciósházra bízta a kincseit, amelyek között négy olyan őszinte, színes fotó is található, amelyet még soha, sehol nem publikáltak, valamint több, Diana által írt személyes levél is helyet kapott a csomagban. A West Heath-ben készült képek közül kettő a leendő hercegnét a hálótermében ábrázolja, egy másik a szabadban készült, a háttérben az iskola sportpályájával. Az utolsó felvételen Diana és a diáktársai láthatók, amint az iskola épülete előtt, a napsütésben pihennek.

Lapozd végig az aukciós szervezet hivatalos bejegyzését, amelyben látható mind a négy kép!

Diana hercegné fiatalon

Albert Radford, a Gorringe’s könyv- és kéziratszakértője a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában így fogalmazott: „Ez az intim archívum ritka bepillantást enged a walesi hercegné életébe, még azelőtt, hogy a kötelesség és a hírnév végleg átvette volna az irányítást. Ügyfelünk West Heath-i emlékei alapján Diana rendkívül szerény és családias gondolkodású lányként jelenik meg, valakiként, akinek a valódi vágya egyszerűen az volt, hogy családja legyen, és büszkeséget találjon a hétköznapi dolgokban.”

Diana tanulmányi eredményei egyébként nem voltak fényesek, kétszer is megbukott az érettségin. Végül 16 évesen, 1977-ben hagyta el a West Heath iskolát – pont abban az évben, amikor először találkozott leendő férjével, az akkori Károly herceggel. Radford hozzátette, hogy Diana hercegné új arcát láthatjuk ezeken a képeken:

Úgy tűnik itt, mint egy fiatal nő, aki a szerelem és a történelem között lebeg – reményteli, védtelen, és akit még nem kebelezett be teljesen az az intézmény, amely később meghatározta az életét. Ezekben az apró, törékeny nyomokban még ott bujkál az ártatlanság, a szerelembe vetett csendes, makacs hittel együtt.

A ritkaságok a Gorringe’s Fine Art & Interiors elnevezésű árverésén fognak szerepelni július 7-én. Az aukciósház becslései szerint a teljes gyűjtemény mindössze 5 383 és 8 076 dollár, körülbelül 1,9 – 2,9 millió forint közötti áron kelhet majd el. Az árverés időzítése nem véletlen: szinte pontosan egybeesik Diana és a jövőbeli Károly király 45. házassági évfordulójával (július 29.), valamint a hercegné születésnapjával is, aki július 1-jén lenne 65 éves.