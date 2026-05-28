Álomfizetésért most akár te is dolgozhatsz a Buckingham-palotában

munka Buckingham-palota állás
Milliós fizetés a brit királyi család szolgálatában? Ha érdekel egy illusztris munka a Buckingham-palota szolgálatában, már készítheted is az önéletrajodat!

Közvetlenül III. Károly király és Kamilla királyné mellé keresnek egy tapasztalt, agilis és megbízható személyt, aki a Buckingham-palota rendezvényeiben segédkezne. Most megismertetünk az összes elvárással és feltétellel, hátha kedvet kapsz egy milliós, de határozott időre szól álláshoz. 

Buckingham-palota
A Buckingham-palota új munkatársat keres.
Forrás: Northfoto/PA Wire

Dolgozz a Buckingham-palota eseményein

  • Elképesztő pozícióra keresnek embert Angliában.
  • A brit királyi család szolgálatába állhatsz.
  • Ha szereted a pörgést és a szervezést, neked való.

A brit királyi család új munkatársat keres. Az új alkalmazott feladata a Buckingham-palota rendezvényeinek megtervezése és lebonyolítása lesz. A munkakört betöltő személy elsődleges feladata a „rendkívüli események lebonyolítása” lesz. A szerepkör magában foglalja III. Károly király és Kamilla királyné, valamint a brit királyi család más tagjai által szervezett eseményeket is. 

Az Express szerint a munkaköri leírásban ez szerepel: „Irányítsa az események teljes körű logisztikai tervezését, beleértve a részletes ütemterveket, a feladatok delegálását és a felelősségi körök leosztását az összes kulcsfontosságú érdekelt fél számára. Biztosítsa, hogy minden logisztikai szempont aprólékosan meg legyen tervezve és a legmagasabb színvonalon legyen kivitelezve.”

A Buckingham-palota leendő rendezvényszervezőjének kiváló vezetői, erős projektmenedzsment és szervezési készségekkel, valamint nagy horderejű rendezvények lebonyolításában szerzett tapasztalattal és bizonyított eredményekkel kell rendelkeznie.

Milliós álomfizetés és elképesztő luxus

A pozícióra június 7-ig lehet jelentkezni, az állás pedig határozott időre szól, 2026 szeptemberétől 2027 novemberéig. Heti 37,5 órás, hétfőtől péntekig tartó munkavégzéssel, a fizetés pedig 38 000 és 40 000 font között mozog, ami átszámítva 16,5 millió forint. A királyi udvar alkalmazottai a munkaszüneti napokon túl 25 nap éves szabadságra jogosultak. A munkakörhöz exkluzív alkalmazotti kedvezmények is járnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
