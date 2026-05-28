Álomfizetésért most akár te is dolgozhatsz a Buckingham-palotában

Közvetlenül III. Károly király és Kamilla királyné mellé keresnek egy tapasztalt, agilis és megbízható személyt, aki a Buckingham-palota rendezvényeiben segédkezne. Most megismertetünk az összes elvárással és feltétellel, hátha kedvet kapsz egy milliós, de határozott időre szól álláshoz.

A brit királyi család új munkatársat keres. Az új alkalmazott feladata a Buckingham-palota rendezvényeinek megtervezése és lebonyolítása lesz. A munkakört betöltő személy elsődleges feladata a „rendkívüli események lebonyolítása” lesz. A szerepkör magában foglalja III. Károly király és Kamilla királyné, valamint a brit királyi család más tagjai által szervezett eseményeket is.

Az Express szerint a munkaköri leírásban ez szerepel: „Irányítsa az események teljes körű logisztikai tervezését, beleértve a részletes ütemterveket, a feladatok delegálását és a felelősségi körök leosztását az összes kulcsfontosságú érdekelt fél számára. Biztosítsa, hogy minden logisztikai szempont aprólékosan meg legyen tervezve és a legmagasabb színvonalon legyen kivitelezve.”

A Buckingham-palota leendő rendezvényszervezőjének kiváló vezetői, erős projektmenedzsment és szervezési készségekkel, valamint nagy horderejű rendezvények lebonyolításában szerzett tapasztalattal és bizonyított eredményekkel kell rendelkeznie.

Milliós álomfizetés és elképesztő luxus

A pozícióra június 7-ig lehet jelentkezni, az állás pedig határozott időre szól, 2026 szeptemberétől 2027 novemberéig. Heti 37,5 órás, hétfőtől péntekig tartó munkavégzéssel, a fizetés pedig 38 000 és 40 000 font között mozog, ami átszámítva 16,5 millió forint. A királyi udvar alkalmazottai a munkaszüneti napokon túl 25 nap éves szabadságra jogosultak. A munkakörhöz exkluzív alkalmazotti kedvezmények is járnak.

