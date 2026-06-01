2026 a divatszemüvegek éve: mutatjuk a legtrendibb darabokat, amik még a kék fényt is szűrik

Nagy Kata
2026.06.01.
Egy jól megválasztott kiegészítő képes szinte teljesen új szintre emelni a megjelenésed még a legegyszerűbb outfites napokon is. A divatszemüveg ilyenkor igazi megmentő lehet, ami egy pillanat alatt karaktert ad a szettednek és közben még a képernyő előtt töltött órákat is egy kicsit komfortosabbá teszi.

Ha eddig azt gondoltad, hogy a divatszemüveg unalmas, vagy túlságosan irodai, ideje újragondolni ezt a mítoszt: a legfrissebb trendek szerint ugyanis ez a kiegészítő az egyik legizgalmasabb módja az önkifejezésnek. 

Stílusos divatszemüvegek, amiket bármikor szívesen elfogadnánk

  • Idén nyáron minden a kiegészítőkről szól majd. 
  • A legnagyobb népszerűségnek a divatos szemüvegek örvendenek, amikkel új szintre emelheted az outfitedet. 
  • A fast fashion üzletek csinos és hasznos darabokat is kínálnak, amik a kék fényt is szűrik, így a szemedet is kímélik. 

Van az a pont, amikor ráébredsz, hogy jelentősen többet bámulod a monitorodat, mint a párodat és közben szépen lassan úgy érzed, hogy kifolyik a szemed. Ezek a nehéz pillanatok keltették életre a kamu szemüvegeket, amik amellett, hogy állati jól néznek ki, még a migrént okozó kék fényt is kiszűrik. De vajon ezek a modernkori hősök tényleg megóvják a szemedet – vagy csak egy újabb kifogás, hogy még egy kiegészítőt vegyél?

A dioptria nélküli kékfény-szűrős szemüveg csökkenti a szem terhelését, ami így lassabban fárad el, így kevésbé fáj a fejed és ha este is hordod, könnyebben alszol el, ezért a viselése erősen ajánlott, ha napi több órát is eltöltesz a képernyő előtt.

Arról nem is beszélve, hogy a napszemüvegek menőségi faktorát nyújtják zárt térben, ami valljuk be, elég kecsegtető. Mutatjuk, melyek a kedvenc darabjaink! 

H&M

Jeffrey Dahmertől csak egyetlen dolgot érdemes ellesni: hogyan lehet igazi védjeggyé tenni egyetlen darab kiegészítőt! Ez a fémkeretes, retro darab egy örök klasszikus, ami minden szetthez passzol. 

H&M szemüveg 5 495 Ft
Stradivarius

Egyszerű, mégis nagyszerű ez a fekete keretes, apró lencsés darab, amiben igazi szexi titkárnő lehetsz! 

Stradivarius szemüveg 4 295 Ft
Koda

Ha valami bevállalósat keresel, ami akár egy fehér pólóval is kiemel a tömegből, akkor ez az extra darab a tökéletes választás!

Koda szemüveg 8 2525 Ft
Bershka 

A teknőspáncél minta idén fénykorát éli a kiegészítők tekintetében, így ezzel a pilótaszemüveggel biztosan nem lősz mellé! 

Bershka szemüveg 5 595 Ft
Pull&Bear 

Nehéz ma már olyan it girlt találni, aki nem rendelkezik ilyen szemüveggel, nem véletlenül: trendi, különleges, de mégis mindenkinek jól áll! 

Pull& Bear szemüveg 5 595 Ft
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
