2026 a divatszemüvegek éve: mutatjuk a legtrendibb darabokat, amik még a kék fényt is szűrik

Ha eddig azt gondoltad, hogy a divatszemüveg unalmas, vagy túlságosan irodai, ideje újragondolni ezt a mítoszt: a legfrissebb trendek szerint ugyanis ez a kiegészítő az egyik legizgalmasabb módja az önkifejezésnek.
Stílusos divatszemüvegek, amiket bármikor szívesen elfogadnánk
- Idén nyáron minden a kiegészítőkről szól majd.
- A legnagyobb népszerűségnek a divatos szemüvegek örvendenek, amikkel új szintre emelheted az outfitedet.
- A fast fashion üzletek csinos és hasznos darabokat is kínálnak, amik a kék fényt is szűrik, így a szemedet is kímélik.
Van az a pont, amikor ráébredsz, hogy jelentősen többet bámulod a monitorodat, mint a párodat és közben szépen lassan úgy érzed, hogy kifolyik a szemed. Ezek a nehéz pillanatok keltették életre a kamu szemüvegeket, amik amellett, hogy állati jól néznek ki, még a migrént okozó kék fényt is kiszűrik. De vajon ezek a modernkori hősök tényleg megóvják a szemedet – vagy csak egy újabb kifogás, hogy még egy kiegészítőt vegyél?
A dioptria nélküli kékfény-szűrős szemüveg csökkenti a szem terhelését, ami így lassabban fárad el, így kevésbé fáj a fejed és ha este is hordod, könnyebben alszol el, ezért a viselése erősen ajánlott, ha napi több órát is eltöltesz a képernyő előtt.
Arról nem is beszélve, hogy a napszemüvegek menőségi faktorát nyújtják zárt térben, ami valljuk be, elég kecsegtető. Mutatjuk, melyek a kedvenc darabjaink!
H&M
Jeffrey Dahmertől csak egyetlen dolgot érdemes ellesni: hogyan lehet igazi védjeggyé tenni egyetlen darab kiegészítőt! Ez a fémkeretes, retro darab egy örök klasszikus, ami minden szetthez passzol.
Stradivarius
Egyszerű, mégis nagyszerű ez a fekete keretes, apró lencsés darab, amiben igazi szexi titkárnő lehetsz!
Koda
Ha valami bevállalósat keresel, ami akár egy fehér pólóval is kiemel a tömegből, akkor ez az extra darab a tökéletes választás!
Bershka
A teknőspáncél minta idén fénykorát éli a kiegészítők tekintetében, így ezzel a pilótaszemüveggel biztosan nem lősz mellé!
Pull&Bear
Nehéz ma már olyan it girlt találni, aki nem rendelkezik ilyen szemüveggel, nem véletlenül: trendi, különleges, de mégis mindenkinek jól áll!
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik.
