Janice Dickinson

Fel sem ismernéd! Ismét plasztikáztatott Amerika leghíresebb topmodellje, és az eredmény sokkoló

Sokkoló fotók láttak napvilágot: a 71 éves szupermodell, Janice Dickinson teljesen új arcot kapott. Mutatjuk a plasztikai beavatkozások előtti és utáni képeit, amelyek sokkolták az Instagramot!

Janice Dickinson ismét kés alá feküdt. A legendás szupermodell legújabb arcliftingje teljesen ledöbbentette a rajongóit. A manöken igazi ikonnak számít a ‘80-as és ‘90-es években is. Mutatjuk, hogy néz ki most! 

Felismerhetetlen lett Janice Dickinson egykori szupermodell.
Janice Dickinson teljesen új arcot műttetett magának 

  • A szupermodell idén töltötte a 71. születésnapját, de az arca meghazudtolja a korát.  
  • Janice plasztikai műtétek hosszú során esett át, és ma már teljesen máshogy fest. 
  • Mutatjuk, hogy nézett ki karrierje csúcsán, és most! 

 A 71 éves kifutókirálynő a közelmúltban egy komoly arcfiatalításon esett át a híres Beverly Hills-i plasztikai sebésznél, Dr. Harrison Lee-nél. A doktor három hónappal a beavatkozás után az Instagram-oldalán mutatta meg az előtte-utána fotókat. „Endoszkópos szemöldök- és középarc-emelést, deep plane arcliftinget, dual plane nyakplasztikát, orr alatti ajakemelést, kiterjedt sajátzsír-visszatöltést és teljes arcot érintő CO2 lézeres bőrfiatalítást végeztünk rajta!” – részletezte Dr. Lee. „Janice teljesen odavan az eredményért!” Maga Dickinson is áldását adta a posztra, röviden és velősen csak annyit kommentelt: „Kva élet, imádom!”* 

A legújabb beavatkozás hatására a rajongók felidézték Janice modellkarrierjének fénykorát, azt az időszakot, amikor még nem vált a plasztikai sebészet rabjává. 

Janice Dickinson akkor és most 2026-ban.
Janice Dickinson korábban sem rejtette véka alá a szépészeti beavatkozásait. 2024 júniusában, Kaitlyn Bristowe „Off the Vine” című podcastjában mesélte el, hogy mindössze 32 éves volt, amikor először kés alá feküdt – éppen akkor, amikor Sylvester Stallonéval randizott. A műsorban azt is leszögezte, hogy egyetlen korábbi beavatkozását sem bánta meg, pedig a lista nem rövid: átesett már több arcfelvarráson, hasplasztikán, kapott kollagén-implantátumokat és rengeteg botoxot is. 2014-ben még az E! csatorna „Elrontott plasztikai műtétek” (Botched) című realityjében is szerepelt, ahol a 30 éves mellimplantátumait cseréltette ki. 

