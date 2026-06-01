Fel sem ismernéd! Ismét plasztikáztatott Amerika leghíresebb topmodellje, és az eredmény sokkoló

Janice Dickinson ismét kés alá feküdt. A legendás szupermodell legújabb arcliftingje teljesen ledöbbentette a rajongóit. A manöken igazi ikonnak számít a ‘80-as és ‘90-es években is. Mutatjuk, hogy néz ki most!

Felismerhetetlen lett Janice Dickinson egykori szupermodell.

Forrás: Getty Image

Janice Dickinson teljesen új arcot műttetett magának A szupermodell idén töltötte a 71. születésnapját, de az arca meghazudtolja a korát.

Janice plasztikai műtétek hosszú során esett át, és ma már teljesen máshogy fest.

Mutatjuk, hogy nézett ki karrierje csúcsán, és most!

A 71 éves kifutókirálynő a közelmúltban egy komoly arcfiatalításon esett át a híres Beverly Hills-i plasztikai sebésznél, Dr. Harrison Lee-nél. A doktor három hónappal a beavatkozás után az Instagram-oldalán mutatta meg az előtte-utána fotókat. „Endoszkópos szemöldök- és középarc-emelést, deep plane arcliftinget, dual plane nyakplasztikát, orr alatti ajakemelést, kiterjedt sajátzsír-visszatöltést és teljes arcot érintő CO2 lézeres bőrfiatalítást végeztünk rajta!” – részletezte Dr. Lee. „Janice teljesen odavan az eredményért!” Maga Dickinson is áldását adta a posztra, röviden és velősen csak annyit kommentelt: „Kva élet, imádom!”*

A legújabb beavatkozás hatására a rajongók felidézték Janice modellkarrierjének fénykorát, azt az időszakot, amikor még nem vált a plasztikai sebészet rabjává.

Janice Dickinson akkor és most 2026-ban.

Forrás: GettyImages, Northfoto

Janice Dickinson korábban sem rejtette véka alá a szépészeti beavatkozásait. 2024 júniusában, Kaitlyn Bristowe „Off the Vine” című podcastjában mesélte el, hogy mindössze 32 éves volt, amikor először kés alá feküdt – éppen akkor, amikor Sylvester Stallonéval randizott. A műsorban azt is leszögezte, hogy egyetlen korábbi beavatkozását sem bánta meg, pedig a lista nem rövid: átesett már több arcfelvarráson, hasplasztikán, kapott kollagén-implantátumokat és rengeteg botoxot is. 2014-ben még az E! csatorna „Elrontott plasztikai műtétek” (Botched) című realityjében is szerepelt, ahol a 30 éves mellimplantátumait cseréltette ki.

