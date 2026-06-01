Máris kiszivárogtak az első részletek Dua Lipa és Callum Turner esküvőjéről: a színész könnyekben tört ki az oltárnál

Ahogy arról mi is hírt adtunk, összeházasodott Dua Lipa és Callum Turner. A világhírű énekesnő és a brit színész vasárnap egy szűk körű, meghitt szertartás keretében mondta ki a boldogító igent Londonban. A pár a jövő héten Szicíliában egy fényűző, világsztárokkal teli ünnepséggel koronázza meg a nagy napot.

Bennfentes fecsegett: ilyen volt Dua Lipa és Callum Turner esküvője.

Forrás: FilmMagic

Könnyek és megható pillanatok: így mondta ki az igent Dua Lipa és Callum Turner

A beszámolók szerint a ceremónián mindössze nyolc vendég vett részt, köztük Dua Lipa szülei, Dugi és Anesa Lipa, valamint testvérei, Rina és Gjin. A pár az Old Marylebone Town Hall épületében házasodott össze, ahol a vőlegény állítólag annyira meghatódott, hogy könnyekben tört ki.

„Sírt, és láthatóan nagyon meg volt hatódva”

– mondta egy bennfentes a The Sunnak. A szertartás 30-40 percig tartott, ezt követően a családtagok és a legközelebbi barátok egy visszafogott vacsorával ünnepelték az ifjú házasokat.

„Dua és Callum a legszűkebb családi és baráti kör előtt mondta ki az igent. Este egy csendes ünnepi vacsorát tartottak. Elegáns és egyszerű volt, pontosan olyan, amilyet szerettek volna” – árulta el egy informátor.

Az énekesnő különleges ruhát választott

Az énekesnő egy fehér szoknyakosztümöt, széles karimájú kalapot és sárga virágcsokrot viselt a nagy napon, míg Callum Turner egy sötétkék, kétsoros gombolású öltönyt választott. A ceremónia után a vendégek konfettivel köszöntötték a párt, miközben kéz a kézben hagyták el az épületet. A családtagok állítólag tréfálkoztak azon, hogy Dua eredetileg egy klasszikus londoni fekete taxival szeretett volna távozni az esküvőről. Végül egy fekete autó vitte el az ifjú házasokat, akik a hátsó ülésen ölelkezve indultak tovább.

Világsztárok sora érkezhet a szicíliai álomesküvőre

A szerény londoni esküvőt azonban hamarosan egy jóval fényűzőbb ünnepség követi. A pár Szicíliában folytatja az ünneplést, ahol a Palermo közelében található Villa Igiea és a 17. századi Villa Valguarnera ad majd otthont a többnapos rendezvénynek. A Tirrén-tengerre néző helyszínekre a zenei és divatvilág számos ismert alakját várják.

A meghívottak között lehet Sir Elton John, Mark Ronson, Charli XCX, Donatella Versace és Simon Porte Jacquemus is.

A hírek szerint Dua Lipa az esküvő előtt Olaszországba utazott, hogy személyesen egyeztessen Donatella Versacéval egy egyedi menyasszonyi ruha részleteiről. Bennfentesek szerint az énekesnő egy külön neki készített Atelier Versace kreációt viselhet a szicíliai ünnepségen.