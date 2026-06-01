Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 1., hétfő Tünde

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
esküvő

Újra megnősülhet Meghan Markle édesapja: a kiszemeltje mindössze két évvel idősebb a hercegnénél

esküvő Thomas Markle Meghan Markle
Rideg Léna
2026.06.01.
Miközben lányával évek óta nem beszél, Thomas Markle új szerelemre talált. Meghan Markle édesapja szerint kedvese mellett végre békére lelt, és akár újra oltár elé is állna.

Úgy tűnik, új fejezet kezdődhet Meghan Markle édesapjának életében. A 81 éves Thomas Markle állítólag komolyan fontolgatja, hogy ismét megházasodik, miután rátalált a szerelem a nála 35 évvel fiatalabb Rio Caneda oldalán.

Meghan Markle édesapja nősülni készül.
Meghan Markle édesapja nősülni készül.
Forrás: 00734695

Újra boldognak érzi magát Meghan Markle édesapja

Meghan Markle édesapja és kedvese a Fülöp-szigeteken ismerkedett meg egy rehabilitációs intézményben, miután Thomas Markle tavaly decemberben életmentő műtéten esett át, amely során bal lábát térd alatt amputálni kellett. A férfi azóta többször is arról beszélt, hogy új párja mellett végre ismét boldog.

„Évekig szenvedtem amiatt, ami Meghan és köztem történt. Most végre békében vagyok, és élvezem az életemet” 

– nyilatkozta.  „Idős ember vagyok, és soha nem gondoltam volna, hogy megérem a 82 éves kort. Ami Rióval történt, teljesen természetesen alakult. Közel kerültünk egymáshoz, végül pedig hozzám költözött. Nagyon sokat jelent nekem ez a kapcsolat. Boldoggá tesz, és fantasztikusan gondoskodik rólam. Remélem, én is boldoggá teszem őt” – tette hozzá.

Meghan Markle és édesapja évek óta nem beszélnek egymással

Thomas Markle és lánya, Meghan kapcsolata még a hercegné 2018-as esküvője előtt megromlott. Azóta nemcsak a lányával nem találkozott, de vejét, Harry herceget sem ismerte meg személyesen, ahogy unokáival, Archie-val és Lilibettel sem volt még alkalma találkozni. A férfi jelenleg az Egyesült Államokban lábadozik, ahol egy korszerű művégtagot kap, míg Rio a Fülöp-szigeteken tartózkodik. A távolság azonban nem jelent akadályt: a pár állítólag szinte minden nap videóhívásban beszél egymással.

Bennfentesek szerint az esküvő egyelőre még várat magára, de Thomas Markle egyre gyakrabban emlegeti a házasság lehetőségét, és nem titkolja, hogy szívesen töltené hátralévő éveit választottja oldalán – írja a Daily Star.

Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Horváth Csenge hazavitte kislányát a kórházból: meglepetés várta őket otthon - Fotó

Horváth Csenge és férje, Barabás Ottó hazavihették első közös gyermeküket a kórházból. Az újdonsült édesanyát pedig kedves ajándék fogadta otthon.

Pánikban a rajongók: Rod Stewart egészségi okokra hivatkozva váratlanul lemondta a koncertjeit

Megrázó híreket kaptunk a 81 éves rocksztárról. Rod Stewart váratlanul, az utolsó pillanatban lemondta a közelgő két koncertjét egészségi problémákra hivatkozva. Mutatjuk a részleteket!

A Matilda gyereksztárja maga mögött hagyta Hollywoodot – Így néz ki 38 évesen Mara Wilson

Mara Wilsont a Matilda című filmből ismerhetik a legtöbben. Az akkor 9 éves kislány Hollywood egyik ismert arca lett, felnőttként viszont egészen más utat választott. Így néz ki ma!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu