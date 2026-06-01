Újra megnősülhet Meghan Markle édesapja: a kiszemeltje mindössze két évvel idősebb a hercegnénél

Úgy tűnik, új fejezet kezdődhet Meghan Markle édesapjának életében. A 81 éves Thomas Markle állítólag komolyan fontolgatja, hogy ismét megházasodik, miután rátalált a szerelem a nála 35 évvel fiatalabb Rio Caneda oldalán.

Újra boldognak érzi magát Meghan Markle édesapja

Meghan Markle édesapja és kedvese a Fülöp-szigeteken ismerkedett meg egy rehabilitációs intézményben, miután Thomas Markle tavaly decemberben életmentő műtéten esett át, amely során bal lábát térd alatt amputálni kellett. A férfi azóta többször is arról beszélt, hogy új párja mellett végre ismét boldog.

„Évekig szenvedtem amiatt, ami Meghan és köztem történt. Most végre békében vagyok, és élvezem az életemet”

– nyilatkozta. „Idős ember vagyok, és soha nem gondoltam volna, hogy megérem a 82 éves kort. Ami Rióval történt, teljesen természetesen alakult. Közel kerültünk egymáshoz, végül pedig hozzám költözött. Nagyon sokat jelent nekem ez a kapcsolat. Boldoggá tesz, és fantasztikusan gondoskodik rólam. Remélem, én is boldoggá teszem őt” – tette hozzá.

Meghan Markle és édesapja évek óta nem beszélnek egymással

Thomas Markle és lánya, Meghan kapcsolata még a hercegné 2018-as esküvője előtt megromlott. Azóta nemcsak a lányával nem találkozott, de vejét, Harry herceget sem ismerte meg személyesen, ahogy unokáival, Archie-val és Lilibettel sem volt még alkalma találkozni. A férfi jelenleg az Egyesült Államokban lábadozik, ahol egy korszerű művégtagot kap, míg Rio a Fülöp-szigeteken tartózkodik. A távolság azonban nem jelent akadályt: a pár állítólag szinte minden nap videóhívásban beszél egymással.

Bennfentesek szerint az esküvő egyelőre még várat magára, de Thomas Markle egyre gyakrabban emlegeti a házasság lehetőségét, és nem titkolja, hogy szívesen töltené hátralévő éveit választottja oldalán – írja a Daily Star.

