Ez a 3 csillagjegy mindig a párkapcsolatban élőkre veti ki a hálóját: jól vigyázz velük

Nem azért kokettálnak más párjával, mert tudatosan rombolni akarnak, hanem mert számukra a tiltott gyümölcs mindig izgalmasabb. A vadászösztön és a hódítás kiváltképp 3 csillagjegy érzelmeit erősíti fel, épp ezért lehet, hogy sokszor nem is az adott személy, hanem az adrenalin az, ami csábításra ösztönzi.

Csillagjegy-csábítás − Vajon miért akarja 3 csillagjegy azt, aki a másé?

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Egyes csillagjegyek számára a megszerzett „trófea” annak a bizonyítéka, hogy elég értékesek.

Sosem az elcsábítandó személy érdekli őket, hanem a hódítás miatt keletkező izgalom.

A folyamatos bizonytalanság, a rejtőzködés és az érzelmi játszmák idővel teljesen leszívhatják az energiádat.

Nézzük, mely 3 csillagjegy az, akinek mindig az kell, aki a másé

Akik érzelmileg kiszámíthatatlan közegben nőttek fel, kevés figyelmet, elismerést vagy feltétel nélküli szeretetet kaptak, felnőttként összekeverhetik a szeretetet a küzdelemmel és a bizonyítási vággyal. Számukra a megszerzett „trófea” annak a bizonyítéka, hogy elég értékesek ahhoz, hogy valaki miattuk feladjon egy másik kapcsolatot. A tiltott helyzetek intenzív érzelmeket és állandó izgalmat teremtenek, amitől előbb-utóbb mindenki sérül, aki része a játszmának. Legfőképp a Skorpiókra, az Ikrekre és az Oroszlánokra igaz ez.

Skorpió csillagjegy − Folyton teszteled, elég jó vagy-e még

Számodra a szerelem mindig izgalmas kaland. Vagy mindent akarsz vagy semmit. Pont ezért vonz különösen az, ami tiltott, bonyolult vagy érzelmileg veszélyes. Egy foglalt ember neked nem csupán kihívás, hanem bizonyíték is arra, hogy még mindig te vagy a legerősebb és a legjobb. A probléma csak az, hogy ezek a kapcsolatok ritkán végződnek úgy, ahogy elképzeled. A folyamatos bizonytalanság, a rejtőzködés és az érzelmi játszmák idővel teljesen leszívhatják az energiádat.

Ha legközelebb olyan személy vonz, aki már kapcsolatban él, tedd fel magadnak a kérdést: tényleg ő kell, vagy csupán az érzés, hogy képes vagy elvenni valakitől? Minél inkább megtanulsz nyugodt, tiszta kapcsolódásokban is biztonságot találni, annál kevésbé lesz szükséged a drámára ahhoz, hogy értékesnek érezd magad.

Ikrek csillagjegy − Mindenkit megbántasz magad körül

Lételemed a flörtölés, a humor, és kifejezetten szereted feszegetni a határaidat. Egy házas ember figyelme különösen hízelgő a számodra, mert azt érzed, hogy téged választana, pedig van valakije. Általában akkor jössz rá, hogy túl messzire mentél, amikor már mindenki sérült a történetben – te is.

Vigyázz, mert amit eleinte könnyű kalandnak gondolsz, abból érzelmi káosz is lehet. Próbáld megkülönböztetni az izgalmat a valódi kötődéstől. Ha kevésbé menekülsz az unalom elől, és több teret adsz a stabil kapcsolatoknak, sokkal nyugodtabb lesz az érzelmi életed.

Oroszlán csillagjegy − Az egódat táplálja, ha tiéd a trófea

Eleve szereted magad megmutatni, imádod, ha csodálnak, így teljesen érthető, hogy egy foglalt személy érdeklődése számodra nagyon erős visszaigazolásnak számít. Nem lehet, hogy az önbizalmaddal vannak gondok? A csábító sikeren keresztül próbálod bizonyítani az értékességed? Hidd el, mások párjának elhódítása csupán felszínes megerősítést adhat. Törekedj arra, hogy egyedül is képes légy teljesnek érezni magad.

Amikor magányt vagy bizonytalanságot érzel, ne külső ingerekkel (flörttel, megerősítéshajszolásával) akard elnyomni. Tanulj meg jelen lenni a nehéz érzésekkel is vagy kérd coach segítségét.

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