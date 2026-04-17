Gyávák, mint a nyúl: csillagjegyek, akik mindentől rettegnek

A gyávaság nem éppen pozitív tulajdonságként van elkönyvelve az emberek fejében, azonban néha talán mégis előnyös, hiszen óvatosságra inti az embert. Íme a gyáva csillagjegyek!

Az asztrológia szerint vannak olyan csillagjegyek, amelyek gyávák, mint a nyúl. A zodiákus jegyek félelmei ugyanakkor különbözőek: mindegyikük mástól retteg. A te jegyed rajta van a listán? Íme a gyáva csillagjegyek!

Rák

A Rák mélyen érzi a világot és nagyon kötődik a szeretteihez. Jellemzően attól retteg, hogy elveszíti azt, ami fontos neki – legyen az egy személy, létbiztonság vagy érzelmi stabilitás. Gyakran a „mi lesz, ha...?” gondolatok uralják az elméjét, és a legnagyobb félelme az elhagyatottság. A Rákok hihetetlenül gondoskodók és nagyon óvják a szeretteiket, néha már egészen addig a pontig, hogy emiatt túlzottan óvatosnak, gyávának vagy éppen határozatlannak tekintik őket.

Szűz

A Szűz a részletek mestere, de hajlamos minden lehetséges hibát és kockázatot észrevenni. Állandóan analizál, és szorong amiatt, hogy nem elég jó, hibázik vagy elveszíti az irányítást. A bizonytalanság ennél a csillagjegynél olyan gyakori, mint hullám a tengerben.

Halak

A Halak érzékeny és intuitív, gyakran átveszi mások szorongásait. Gyakran retteg anélkül, hogy konkrét oka lenne és hajlamos fantáziavilágba menekülni. Félelme inkább állandó, szürke ködként telepszik a lelkére.

Mérleg

A Mérlegek mindenekelőtt az egyensúlyt és a harmóniát keresik, és híresek arról, hogy kerülik a konfrontációkat, és mindent megtesznek a béke jegyében. Ez az egyensúly iránti vágy időnként már gyávaságba torkollik, hiszen valósággal rettegnek a konfliktusoktól.

Bak

A Bak maximalista és rendkívül felelősségteljes. Attól retteg, hogy kudarcot vall, hibázik, vagy elveszíti tekintélyét. Túl sok terhet vállal magára, ezért a szorongás nála gyakran nem kerül felszínre, de a háttérben sok stresszt jelent számukra.