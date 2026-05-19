Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
horoszkóp

4 csillagjegy, aki sosem felejt: ha megbántod őket, tíz év múlva is emlékezni fognak rá

Getty Images - Jamie Grill
horoszkóp asztrológia megbántottság csillagjegy sértődés
Simon Benedek
2026.05.19.
Az asztrológia és a horoszkópok világa régóta foglalkozik azzal, hogyan reagálnak az emberek a bántásra és konfliktusokra. Egyes csillagjegyek szülöttei gyorsan továbblépnek, míg másoknál a sértettség akár éveken át is megmaradhat.

A csillagjegyek jellemzői alapján jól kirajzolódik, hogy a különböző zodiákus jegyek eltérően kezelik a konfliktusokat. Van, aki könnyen elengedi a sértettséget, míg mások sokáig cipelik magukkal az érzelmi sebeket. 

Haragtartó csillagjegyek: egy nő megsértődve.
Mutatjuk a haragtartó csillagjegyeket, akik a sértődés mesterei. 
Forrás:  Getty Images

Haragtartó csillagjegyek, akik sosem felejtenek

A sértődés nem ritka emberi tulajdonság, de vannak olyan csillagjegyek, amelyek hajlamosak akár hosszú éveken keresztül emlékezni, ha megbántják őket. Mutatjuk, melyek a leginkább haragtartó csillagjegyek az asztrológia szerint!

Skorpió

A Skorpió híresen mélyen érzésű – és ez a megbántásra is igaz. Nem felejt, és nem bocsát meg könnyen. Bár nem keresi a bosszú lehetőségét, de a fájdalmat sokáig magában hordozza. A Skorpió jellemzően nem beszél róla, de a bizalom megrendülése nála végleges következményekkel jár. A csillagjegyek jellemzői közül talán nála a legerősebb az érzelmi emlékezés.

Rák

Érzelmes és érzékeny jegy, amely mélyen megéli a sérelmeket. A Rák általában nem mutatja, de valójában hosszú ideig hordozza magában a fájdalmat. Ha megbántasz egy Rákot, akkor nagyon nehéz lesz kiengesztelned. 

Bak

A Bak nagyon racionális és lobbanékony, ezért ha haragos, akkor valósággal forrong, folyamatosan életben tartja a harag szikráját, és sokáig rágja a vele megtörtént dolgokat. Egyszerűen képtelen feldolgozni, ha valaki megsérti. Nagyon nehezen békül, nem tudja, az ezzel kapcsolatos érzéseit kifejezni, ráadásul nem is lehet vele megbeszélni. Ha igazán meg van sértve, akkor talán örökre elvesztetted őt – legyen szó szerelemről vagy barátságról. 

Szűz

Ha a Szűz csillagjegyű embert cserbenhagyják, akkor azonnal elemzi az adott eseményt, újraértékeli, visszajátssza fejben — akár hónapokon át. Nem konfrontálódik nyíltan, inkább fokozatosan távolodik. A neheztelés nála hűvösséggel és elhallgatással jelentkezik. 

Ezek is érdekelhetnek a csillagjegyek jellemzőiről:

Ezek a csillagjegyek nem tudnak hibázni: bizonyítottan ők a legsikeresebbek – Te köztük vagy?

Az asztrológiai statisztikák szerint bizonyos zodiákus jegyek diadalra vannak ítélve. Ők a legsikeresebb csillagjegyek!

Ezek a csillagjegyek simán megérik a 100 éves kort: ismerik a hosszú élet titkait

Tudni akarod, mely zodiákus jegyek bírnak a hosszú élet titkával? Az alábbi csillagjegyek jó eséllyel pályáznak a 100 éves korra is!

Különc, nehéz csillagjegyek, akikkel kihívás együtt élni és dolgozni

Vannak csillagjegyek, akik mellett az élet sosem unalmas. A horoszkóp segít megérteni, miért okoznak kihívásokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu