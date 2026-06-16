A Vénusz az Oroszlánba lépett, és ez 5 csillagjegyre különösen nagy hatással lesz

A Vénusz június 13-án belépett az Oroszlán jegyébe, és július 9-ig ott is marad. Az asztrológia szerint ez az időszak bátrabbá, játékosabbá tehet bennünket, ezáltal pedig szenvedélyesebb lesz a szerelmi életünk: könnyebben bocsátkozunk flörtökbe, és könnyebben mondjuk ki azt is, hogy mire vágyunk igazán.

A Vénusz június 13-án belépett az Oroszlán jegyébe, ez pedig érzékenyen érinthet néhány csillagjegyet

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A Vénusz Oroszlánba lépésével nem visszafogott, csendes időszak kezdődik. Inkább szól arról ez a pár hét, hogy ki hogyan meri megmutatni magát, mennyi figyelmet követel ki magának a másiktól, és mennyire képes élvezni azt, ha ezt el is éri. Aki most komoly kapcsolatban van, annak érdemes tudatosabban beszélnie a közös célokról, mert egy hirtelen fellángolás mindent tönkretehet. Aki viszont csak egy önbizalmat felturbózó, izgalmas nyári kalandra vágyik, annak ez az időszak kifejezetten kedvezhet. Szebbnek láthatjuk a másikat, és könnyebben fejezhetjük ki a szeretetünket, érdeklődésünket. Közben azonban nem árt figyelni arra, hogy a saját vágyaink ne szorítsák háttérbe a másik érzéseit. Az asztrológiai értelmezés szerint most különösen sokat számíthat a nagylelkűség, az őszinte figyelem.

Ha valaki éppen most keresi az igazit, annak nem biztos, hogy jókor teszi. A Vénusz az Oroszlánban inkább arra biztathat, hogy valaki előlépjen az árnyékból, társaságba menjen, flörtöljön, és újra rátaláljon a saját vonzerejére. Ez elsőre felszínesnek tűnhet, de az önbizalom visszaszerzése a kapcsolatainkra is hatással lehet.

Fontos dátumok ebben az időszakban:

június 16-án a Vénusz az Oroszlánban trigont alkot a Kosban álló Neptunusszal. Ez kedvezhet a spirituális gyakorlatoknak, a Vénuszhoz kapcsolódó rituáléknak, és annak is, hogy valaki újragondolja a saját stílusát.

június 17-én a Vénusz szemben áll a Vízöntőben lévő Plútóval. Ez nem feltétlenül a legjobb nap új szerelem kibontakozására, viszont sokat megmutathat abból, mi nem működik egy már meglévő kapcsolatban. A felismerés után két út maradhat: menteni, ami még menthető, vagy lezárni azt, ami már nem visz előre.

június 25-én a Vénusz az Oroszlánban trigont alkot a Kosban álló Szaturnusszal. Ekkor kiderülhet, ki mit tart fontosnak a kapcsolataiban, de szükségünk lehet az önfegyelem és a belső motiváció megőrzésére. Az, aki nyitottan áll a dolgokhoz, tisztábban láthatja, milyen korlátokat kell lebontaniuk a szerelemben.

A Vénusz az Oroszlánban öt csillagjegyet érinthet különösen erősen:

A Kos számára ez az időszak a karrierjében hozhat feszültségeket. Előfordulhat, hogy a munkahelyi ambíciók és a támogatás hiánya között egyre nagyobb lesz az ellentét, de a tekintélyszemélyekkel való konfliktusok is előtérbe kerülhetnek. A feszültséget most az oldhatja, ha a Kos kikapcsolódik. Nem kell mindig mindenkinek megfelelni, és ez saját magára is igaz. Ha jó szándék vezeti a döntéseiben, ez az átmeneti időszak nem feltétlenül viszi rossz irányba.

A Bika könnyen érezheti úgy, hogy mindenkinek a kedvében kell járnia. Ez azonban csak zűrzavart hozhat, amit a Bika nehezen visel, még akkor is, ha a változásra valójában szüksége lenne. Jó, ha van elképzelése a jövőről, de nem kell minden apró részlethez görcsösen ragaszkodnia. A bolygóállás lendületet adhat, de érdemes figyelni arra, hogy ne azok a dolgok vigyék el az energiát, amelyekre nincs valódi ráhatása.

Az Oroszlán most különösen sok figyelmet kaphat. Ez kedvezhet az önkifejezésének, de közben fontos, hogy megválogassa, kit enged közel magához. Nem mindenki érkezik jó szándékkal, és nem minden új kapcsolat építő. Az Oroszlánnak ebben az időszakban nem feltétlenül kell építkeznie, inkább arra érdemes figyelnie, amit már felépített maga körül. Ha gondozza a kapcsolatait és figyel a saját működésére, még erősebben érvényesülhet.

A Skorpió esetében ezekben a napokban felerősödhet az önkifejezés iránti vágy. Bár róla sokan azt gondolják, hogy inkább elrejti az érzéseit, a Vénusz az Oroszlánban most arra késztetheti, hogy többet mutasson meg magából. Olyan érzelmek is felszínre kerülhetnek, amelyeket máskor inkább visszafogna. A kreatív törekvések is erőre kaphatnak, ha a Skorpió nem beszéli le magát arról, amire valójában vágyik.

A Vízöntő esetében a Vénusz pont szemben áll a saját jegyével, ez pedig az asztrológiai értelmezés szerint az újjászületés és az önmaga újrafelfedezésének időszaka lehet. A befektetett munka megtérülhet, ha a Vízöntő hajlandó elfogadni, hogy valaminek változnia kell.

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