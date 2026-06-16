Rosszindulatú pletykákat cáfol Horváth Éva – A gyerekeiről van szó

Ahogy megírtuk, Horváth Éva válik. Az egykori szépségkirálynő elmondta, Balin történt súlyos balesete is közrejátszott abban, hogy a már amúgy sem jól működő kapcsolata véget ért. Időközben azonban felröppentek egyéb pletykák is, amiket Éva cáfol.

Horváth Éva sosem volt házas.

Forrás: Horváth Éva/Facebook

Horváth Éva és Gábor sosem volt házas

Bár mindenki úgy emlegetette Gábort, hogy Horváth Éva férje, a valóságban a modell nem kötött házasságot gyerekei apjával, akivel sokáig egyáltalán semmit nem lehetett tudni, azt sem, hogy Éva miért nem áll vele a nyilvánosság elé. Végül megmutatta, ki gyermekei apja, ám ezt egy feltételhez kötötte: a YouTube-csatornájának feliratkozószámához, és az is iderült, hogy ezt maga Gábor találta ki. Éva most elmondta, hogy közte és Gábor között hivatalos esküvőre sosem került sor.

„Nem házasodtam meg soha” – nyilatkozta Éva és cáfolta azokat a pletykákat, hogy gyerekeit Balin hagyta. Elmondta, ez a híresztelés nagyon megviselte: „A gyermekeimet eszem ágában sem volt elhagyni, Balin hagyni. Itt folytatják az iskolát és óvodát. Mindenki Magyarországon” – tette hozzá.

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