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Rosszindulatú pletykákat cáfol Horváth Éva – A gyerekeiről van szó

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Life.hu
2026.06.16.
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Az egykori szépségkirálynő élete másfél évvel ezelőtt változott meg gyökeresen. Horváth Éva balesete után semmi se olyan, mint volt.

Ahogy megírtuk, Horváth Éva válik. Az egykori szépségkirálynő elmondta, Balin történt súlyos balesete is közrejátszott abban, hogy a már amúgy sem jól működő kapcsolata véget ért. Időközben azonban felröppentek egyéb pletykák is, amiket Éva cáfol. 

Horváth Éva sosem volt házas.
Horváth Éva sosem volt házas.
Forrás: Horváth Éva/Facebook

Horváth Éva és Gábor sosem volt házas

Bár mindenki úgy emlegetette Gábort, hogy Horváth Éva férje, a valóságban a modell nem kötött házasságot gyerekei apjával, akivel sokáig egyáltalán semmit nem lehetett tudni, azt sem, hogy Éva miért nem áll vele a nyilvánosság elé. Végül megmutatta, ki gyermekei apja, ám ezt egy feltételhez kötötte: a YouTube-csatornájának feliratkozószámához, és az is iderült, hogy ezt maga Gábor találta ki. Éva most elmondta, hogy közte és Gábor között hivatalos esküvőre sosem került sor. 

„Nem házasodtam meg soha” – nyilatkozta Éva és cáfolta azokat a pletykákat, hogy gyerekeit Balin hagyta. Elmondta, ez a híresztelés nagyon megviselte: „A gyermekeimet eszem ágában sem volt elhagyni, Balin hagyni. Itt folytatják az iskolát és óvodát. Mindenki Magyarországon” – tette hozzá. 

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