Úgy érzed, képtelen vagy szabadulni valakitől? A spirituális hagyományok szerint lélekszerződés is állhat a háttérben

Ha lélekszerződések valóban léteznek, akkor okkal feltételezhetjük, hogy minden ember másfajta küldetéssel érkezik az életünkbe. Van, aki gyógyítani jön, egyesek tükröt tartanak elénk, megint mások pedig olyan sorsfordító változásokat indít el bennünk, körülöttünk, amelyek nélkül talán soha nem lépnénk rá a saját utunkra. A spirituális elméletek többféle lélekszerződést különböztetnek meg – ezek közül mutatjuk be a leggyakoribbakat.
Lélekszerződések: ezért tartanak bennünket olykor hosszú ideig „présben”
A lélekszerződések teóriája és a reinkarnációban hívők szerint a lelkek nem véletlenszerűen találkoznak. Már a leszületésünk előtt kiválaszthatjuk azokat az alapvető életkörülményeket és kapcsolódásokat, amelyek a vállalt sorsfeladataink teljesítését segítik, és a lelki fejlődésünket szolgálják. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek mindig harmonikusak vagy könnyűek lesznek. Sőt, sokszor éppen azok a helyzetek és személyek hagyják bennünk a legmélyebb nyomot, akik mellett a legtöbbet sírtunk, vívódtunk vagy transzformálódtunk.
Nem minden lélekszerződés szól szerelemről vagy párkapcsolathoz köthető érzelmekről. Előfordulhat, hogy az egyik szülőnkkel, a testvérünkkel, gyermekünkkel, vagy akár egy baráttal, munkatárssal köt össze bennünket valami egészen különleges, nehezen meghatározható lelki kapcsolat. Közülük sokan azért érkeznek az életünkbe, hogy általuk felismerjük azokat a félelmeinket, sérüléseinket vagy hibás viselkedési mintáinkat, amelyekkel egyedül képtelenek lennénk szembenézni.
A lélekszerződések fajtái
Az egyik leggyakoribb a tanító lélekszerződés
Ők azok, akik újra és újra próbára tesznek bennünket – mellettük tanulunk meg kiállni önmagunkért, meghúzni a határainkat vagy végre felismerni a saját értékeinket. Sokszor éppen ezekből a kapcsolatokból a legnehezebb kilépni: bár az elménk pontosan látja a dinamikát, olykor a toxikus működést is, mégis úgy érezzük, nem tudunk szabadulni, nem vagyunk képesek továbblépni. A kapcsolat egészen addig tarthat bennünket „présben”, amíg el nem végezzük egymással azt a közös feladatot, amit a két lélek a leszületés előtt felvállalt.
A gyógyító lélekszerződés egészen más energiát hordoz
Mellettük végre megtapasztalhatjuk az érzelmi biztonságot, az elfogadást, az önazonos létezést és azt, hogy szerethetőek vagyunk. Ezek a személyek sem feltétlenül maradnak velünk egy életen át, mégis segíthetnek begyógyítani olyan régi sebeket, amelyekről talán nem is tudtuk, hogy még mindig hatnak a lényünkre és az életünkben meghozott döntéseinkre.
Szintén gyakoriak, és hihetetlenül intenzív hatást váltanak ki a sorsfordító lélekszerződések
Vannak emberek, akikkel csupán rövid ideig keresztezik egymást az útjaink, mégis teljesen új irányba terelik az életünket. Miattuk költözünk el, váltunk munkahelyet, kezdünk új hivatásba vagy éppen merünk végre önmagunk lenni, és kilépni hozzánk méltatlan, vagy egyszerűen idejétmúlt kapcsolatokból. Bár a kapcsolódás lehet nagyon rövid is, a sorsformáló, fejlődést hozó hatása sokszor egy életre velünk marad.
Meg kell említenünk a tükörkapcsolat-lélekszerződéseket is
Ezekben a másik fél viselkedése fájdalmas és kíméletlen pontossággal világít rá mindazokra a hibáinkra, amiken még dolgoznunk kell önmagunkban. Gyakran azok a tulajdonságok zavarnak minket másokban a legjobban, amelyek valamilyen formában bennünk is felfedezhetőek – vagy egy régi traumánkat aktiválják. Ezek a kapcsolatok sokszor igen kellemetlen tapasztalatok által vezetnek rendkívül értékes önismereti felismerésekhez.
Sokan hisznek a karmikus lélekszerződésekben, melyek célja az egyensúly helyreállítása
Ilyenkor a két ember addig találkozik újra és újra, amíg ki nem egyenlítődik energetikai szempontból a számla: együtt tanulják a megbocsátást, az adok- kapok egyensúlyi állapotának létrehozását, az elengedést, a bizalmat vagy éppen azt, hogyan tiszteljék egyszerre saját magukat és a másik határait is.
Végezetül ne feledkezzünk meg az életút-társak lélekszerződéséről sem.
Ők azok, akik hosszú éveken vagy akár egy egész életen át mellettünk maradnak, mint hű kísérők, barátok vagy sorstársak, élettársak. Nem azért, mert velük soha nem konfrontálódunk, hanem mert képesek vagyunk együtt fejlődni, és a nehézségek ellenére is egymás fontos támaszai maradunk.
A lélekszerződések egyik érdekes sajátossága, hogy a felek sokszor pontosan érzik, mikor ér véget a közös feladatuk. Mintha egyszer csak megszűnne az a magnetikus erővel ható vonzalom, a belső feszültség és állandó kapcsolódási vágy, amely addig összekötötte a két embert. A kapcsolat legtöbbször békésen átalakulhat, vagy természetes módon végleg lezárulhat, és mindketten képessé válhatnak arra, hogy továbblépjenek.
Talán ezért mondjuk ki utólag sokan azt, hogy életünk legnehezebb, legfájdalmasabb kapcsolatai nem feltétlenül a legrosszabbak voltak. Sőt, éppen azok formáltak bennünket a legmélyebben, és löktek minket tovább vállalt sorsunk göröngyös útján...
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