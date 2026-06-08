Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 8., hétfő Medárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
párválasztás

Ki a lelki társad a kínai asztrológia szerint? Így árulja el a BaZi-képleted

párválasztás lelki társ kínai asztrológia
Lehet, hogy a lelki társad már szerepel a születési képletedben? A kínai asztrológia szerint a válasz sokkal összetettebb, mint gondolnád.

Az év, amikor születtél, csak a jéghegy csúcsa. A kínai asztrológia szerint a valódi lelki társad ennél sokkal mélyebben van kódolva.

A kínai asztrológia megmutathatja, hogy ki a lelki társad.
A kínai asztrológia megmutathatja, hogy ki a lelki társad. 
Forrás:  123rtf

Lelkitárs a csillagokban: mit mond a kínai asztrológia a tökéletes párról?

  • A kínai asztrológia szerint a romantikus kompatibilitás nem csak a csillagjegyen múlik.
  • A születési év ad egy irányt, de a teljes képhez a BaZi-képlet kell.
  • A részletes elemzés megmutathatja, milyen partner illik leginkább az életedbe.

Ha legalább már egyszer feltetted magadnak azt a kérdést valaha, hogy vajon ki lehet a lelki társad, akkor nem vagy egyedül. A romantikus kompatibilitás mindig is izgatta az emberek fantáziáját – a horoszkópoktól kezdve a személyiségtesztekig minden eszközt bevetünk. 

A kínai asztrológia azonban ennél egy kicsit mélyebbre ás.

Sőt, néha egészen meglepő dolgokat árul el arról, milyen kapcsolat várhat rád.

A legtöbben a kínai horoszkópot az állatövi jegyekkel azonosítják: patkány, ökör, tigris, nyúl és így tovább. Ezeket a születési év határozza meg, és valóban adnak egy alapvető képet a személyiségedről – valamint arról is, hogy mely jegyekkel működhet jól egy kapcsolat.

Például a legenda szerint bizonyos állatjegyek szinte mágnesként vonzzák egymást, míg más párosoknál inkább a „szeretlek, de néha idegesítesz” dinamika jelenik meg. 

De van egy apró probléma.

A születési év nem mond el mindent

Valójában ez csak egy általános irányt mutat. Ha tényleg kíváncsi vagy arra, hogy milyen partner illik hozzád, a kínai asztrológia egy sokkal részletesebb módszert használ

Ezt hívják BaZi-képletnek, vagyis a „négy oszlop sorsának”.

A BaZi-rendszer négy különböző időpontból épül fel: a születési évből, hónapból, napból és órából. Mindegyik egy-egy „oszlopot” alkot, amelyek együtt rajzolják ki az életed energetikai térképét. És itt válik igazán érdekessé a történet. A szakértők szerint a romantikus kapcsolatok szempontjából különösen a születési nap oszlopa számít. Ez mutatja meg azt az energiát, amely a partnered szerepét jelképezi az életedben.

Más szóval: a BaZi-képleted nemcsak azt jelezheti, hogy milyen ember vonz téged, hanem azt is, hogy egy kapcsolat milyen szerepet tölt majd be az életedben.

Lehet támogató társ, inspiráló partner – vagy akár valaki, aki komoly változásokat indít el benned. Ezért mondják sokan, hogy a BaZi nem egyszerű „párkereső rendszer”. Inkább egyfajta energetikai térkép, amely segít megérteni, miért működnek bizonyos kapcsolatok könnyedén, míg mások inkább érzelmi hullámvasútra emlékeztetnek. Persze ez nem jelenti azt, hogy a sors már mindent eldöntött. Sőt, ha nem tudod a pontos születési idődet, akkor sem kell megijedni. Egy kínai asztrológus felfedett pár állatjegyet, akik kimondottan jól kijönnek egymással: 

Patkány + Bivaly = a bölcsesség találkozik a stabilitással

Tigris + Disznó = a szenvedély találkozik a kedvességgel

Nyúl +Kutya = az egyenesség találkozik a lojalitással 

Sárkány + Tyúk = az ambíció találkozik a precizitással 

Kígyó + Majom = az intelligencia találkozik az ügyességgel

Ló + Kecske = az energia találkozik a udvariassággal 

A kínai asztrológia inkább tendenciákat és lehetőségeket mutat. A valódi kapcsolatokat továbbra is az emberek építik – kommunikációval, figyelemmel és néha egy kis türelemmel. De azért valljuk be: elég izgalmas gondolat, hogy a lelkitársad nyomai talán már ott rejtőznek a születési képletedben.

@eunienyc Have you wondered who your soulmate is? This is how Chinese astrology views romantic compatibility using your BaZi chart. The first two are your birth YEAR and this doesn’t tell you the full picture but can be directionally true. The last method I explained tends to be more detailed and in my opinion, the better way to describe your soulmate/partner and their role in your life! Follow for more :) #chineseastrology #chinesezodiac #soulmate #birthday #march ♬ original sound - 🧿 eunie | nyc AAPI + finance

Ezek is érdekelhetnek:

Ez a 3 csillagjegy maximum a festékboltban látta a Szürke ötven árnyalatát: nem a szenvedélyről híresek

Míg egyes zodiákusok a szenvedélyt keresik, mások inkább azonnal becsukják a könyvet. A horoszkóp szerint ez a három csillagjegy már csak Christian Grey fotójától is elpirul.

5 csillagjegy tavasszal találja meg a lelki társát – Te köztük vagy?

Mutatjuk azokat a csillagjegyeket, akik a szerelem terén különösen szerencsések lesznek idén tavasszal. Ha figyelmesek, akkor megtalálhatják a lelki társukat!

Ezek a legokosabb női csillagjegyek – Magadra ismersz?

Egyes nők szinte azonnal átlátják a helyzeteket, és mindig van egy jó ötletük. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen erős intelligenciával rendelkeznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu