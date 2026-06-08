Ki a lelki társad a kínai asztrológia szerint? Így árulja el a BaZi-képleted

Az év, amikor születtél, csak a jéghegy csúcsa. A kínai asztrológia szerint a valódi lelki társad ennél sokkal mélyebben van kódolva.

A kínai asztrológia megmutathatja, hogy ki a lelki társad.

Forrás: 123rtf

Lelkitárs a csillagokban: mit mond a kínai asztrológia a tökéletes párról? A kínai asztrológia szerint a romantikus kompatibilitás nem csak a csillagjegyen múlik.

A születési év ad egy irányt, de a teljes képhez a BaZi-képlet kell.

A részletes elemzés megmutathatja, milyen partner illik leginkább az életedbe.

Ha legalább már egyszer feltetted magadnak azt a kérdést valaha, hogy vajon ki lehet a lelki társad, akkor nem vagy egyedül. A romantikus kompatibilitás mindig is izgatta az emberek fantáziáját – a horoszkópoktól kezdve a személyiségtesztekig minden eszközt bevetünk.

A kínai asztrológia azonban ennél egy kicsit mélyebbre ás.

Sőt, néha egészen meglepő dolgokat árul el arról, milyen kapcsolat várhat rád.

A legtöbben a kínai horoszkópot az állatövi jegyekkel azonosítják: patkány, ökör, tigris, nyúl és így tovább. Ezeket a születési év határozza meg, és valóban adnak egy alapvető képet a személyiségedről – valamint arról is, hogy mely jegyekkel működhet jól egy kapcsolat.

Például a legenda szerint bizonyos állatjegyek szinte mágnesként vonzzák egymást, míg más párosoknál inkább a „szeretlek, de néha idegesítesz” dinamika jelenik meg.

De van egy apró probléma.

A születési év nem mond el mindent

Valójában ez csak egy általános irányt mutat. Ha tényleg kíváncsi vagy arra, hogy milyen partner illik hozzád, a kínai asztrológia egy sokkal részletesebb módszert használ:

Ezt hívják BaZi-képletnek, vagyis a „négy oszlop sorsának”.

A BaZi-rendszer négy különböző időpontból épül fel: a születési évből, hónapból, napból és órából. Mindegyik egy-egy „oszlopot” alkot, amelyek együtt rajzolják ki az életed energetikai térképét. És itt válik igazán érdekessé a történet. A szakértők szerint a romantikus kapcsolatok szempontjából különösen a születési nap oszlopa számít. Ez mutatja meg azt az energiát, amely a partnered szerepét jelképezi az életedben.

Más szóval: a BaZi-képleted nemcsak azt jelezheti, hogy milyen ember vonz téged, hanem azt is, hogy egy kapcsolat milyen szerepet tölt majd be az életedben.

Lehet támogató társ, inspiráló partner – vagy akár valaki, aki komoly változásokat indít el benned. Ezért mondják sokan, hogy a BaZi nem egyszerű „párkereső rendszer”. Inkább egyfajta energetikai térkép, amely segít megérteni, miért működnek bizonyos kapcsolatok könnyedén, míg mások inkább érzelmi hullámvasútra emlékeztetnek. Persze ez nem jelenti azt, hogy a sors már mindent eldöntött. Sőt, ha nem tudod a pontos születési idődet, akkor sem kell megijedni. Egy kínai asztrológus felfedett pár állatjegyet, akik kimondottan jól kijönnek egymással:

Patkány + Bivaly = a bölcsesség találkozik a stabilitással Tigris + Disznó = a szenvedély találkozik a kedvességgel Nyúl +Kutya = az egyenesség találkozik a lojalitással Sárkány + Tyúk = az ambíció találkozik a precizitással Kígyó + Majom = az intelligencia találkozik az ügyességgel Ló + Kecske = az energia találkozik a udvariassággal

A kínai asztrológia inkább tendenciákat és lehetőségeket mutat. A valódi kapcsolatokat továbbra is az emberek építik – kommunikációval, figyelemmel és néha egy kis türelemmel. De azért valljuk be: elég izgalmas gondolat, hogy a lelkitársad nyomai talán már ott rejtőznek a születési képletedben.