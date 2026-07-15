Elment vécére, majd nem emlékezett az elmúlt 10 évre – Van rá orvosi magyarázat

Elsőre talán hihetetlennek tűnik, de igaz! Egy kínai nőnek olyan nagy székrekedése volt, hogy egy brutális vécézés végzetes hatással volt rá. De vajon mi áll az emlékezetkiesése mögött?

Emlékezetkiesése lett egy hongkongi nőnek vécézés után.

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Emlékezetkiesés egy vécélátogatás után Egy idős, hongkongi nőnek olyan nagy székrekedése volt, hogy mikor könnyített magán, elájult a vécén.

Az ájulás időleges memóriavesztéssel járt.

Reggelre visszatértek az idős nő emlékei.

A székrekedés veszélyei: memóriavesztés is lehet az erőltetés vége?

Egy hongkongi bulvárlapnak számolt be egy férfi az édesanyjával megesett incidensről. Elmondása szerint az idős asszony egy jó ideje székrekedéssel küzdött, amikor pedig sikerült könnyebbítenie magán, akkor a nagy erőkifejtés miatt egészen elképesztő dolog történt vele. Hirtelen komoly memóriazavar lépett fel nála, és a fia szerint képtelen volt feleleveníteni az elmúlt 10 év emlékeit.

A nőt azonnal kórházba szállították, reggelre viszont már sokkal jobban érezte magát: mintha mi sem történt volna, visszatértek az emlékei. Kivéve persze azt a rejtélyes 8 órát, ami a mosdólátogatása után történt. Az orvosok megvizsgálták, és bár értetlenül álltak az eset előtt, a nőt teljesen rendben találták mind fizikailag, mind szellemileg.

A magyarázat: az erőltetés hatása az agyra

Bár az eset rendkívül rejtélyes, azért van rá tudományos magyarázat. Valószínűleg az úgynevezett vazovagális szinkópe áll mögötte, vagyis egy olyan ájulás, melyet az agy átmeneti vérellátási zavara okoz. Nem ritka eset, hogy ha valaki nagyon megerőlteti magát, és közben visszatartja a lélegzetét, akkor a szívritmusa és a vérnyomása hirtelen megugrik, majd drámaian lecsökken, ami átmeneti vérellátási zavart okoz. Szóval ha komoly székrekedéssel van dolgunk, akkor igenis elájulhatunk a vécén.

Az már sokkal ritkább, hogy mindezt átmeneti amnézia követi, de idős emberekkel valóban előfordulhat ez is. Az agy vérellátásnak időleges zavara ugyanis megzavarhatja a memóriáért felelős területek működését.

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