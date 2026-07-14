A diagnózis, amit senki nem akar hallani: 4 jel, ami arra utal, hogy problémáid vannak az alkohollal

Bár az alkoholfogyasztásról egyre nyíltabban beszél a társadalom, az alkoholfüggőség sokszor továbbra is tabutéma. A szakemberek szerint nemcsak a közismert, látványos jelek utalhatnak problémára: előfordulhat, hogy valaki stabil munkahely, rendezett családi háttér és aktív társas élet mellett is nehézségekkel küzd. Ilyenkor a figyelmeztető jelek gyakran kevésbé egyértelműek.

Az alkoholproblémák jelei nem mindig egyértelműek.

Forrás: Shutterstock

Az alkoholfüggőség nem mindig olyan könnyen felismerhető, mint sokan gondolják.

Sokan úgy küzdenek alkoholproblémákkal, hogy közben sikeresnek és kiegyensúlyozottnak tűnnek.

A szakemberek szerint több figyelmeztető jel is utalhat arra, hogy az ivás már átlépett egy határt.

Egy egyszerű, négy pontból álló teszt segíthet felismerni a funkcionális alkoholizmus korai jeleit.

Mi az a magasan funkcionáló alkoholfüggőség?

A szakirodalomban gyakran használják a „magasan funkcionáló alkoholfüggőség” kifejezést olyan esetekre, amikor valaki az alkoholfüggőség vagy alkoholhasználati zavar jeleit mutatja, de közben képes fenntartani a mindennapi életét. Az érintett rendszeresen fogyaszthat nagyobb mennyiségű alkoholt, miközben munkájában, tanulmányaiban vagy kapcsolataiban egy ideig nem feltétlenül jelentkeznek látványos problémák, a környezetük sem mindig sejti, hogy végős soron súlyos betegségben szenvednek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az alkoholfogyasztás ne lenne hatással a testi és lelki egészségére. A nehézségek sokszor fokozatosan alakulnak ki, és kívülről hosszú ideig rejtve maradhatnak

A funkcionáls alkoholizmus 4 fő figyelmeztető jele (CAGE-modell):

C – Cut down (csökkentés gondolata): az érintettben gyakran felmerül, hogy kevesebbet kellene innia, még akkor is, ha ezt nem teszi meg.

A – Annoyed (ingerültség): zavarja vagy idegesíti, ha mások rákérdeznek az alkoholfogyasztására.

G – Guilty (bűntudat): bűntudatot érez amiatt, ahogy az ivás hat az életére vagy a környezetére.

E – Eye-opener (reggeli „rásegítés”): előfordul, hogy már reggel is alkoholt kíván, hogy jobban érezze magát vagy „beinduljon” a napja.

1. Folyamatosan úgy érzi, hogy kevesebbet kellene innia

Az egyik legárulkodóbb jel, amikor valaki rendszeresen megfogadja, hogy visszafogja az alkoholfogyasztását. Ilyenkor gyakran elhangzanak olyan mondatok, mint a „jövő héttől kevesebbet iszom” vagy a „most szünetet tartok”, ám ezek a tervek végül nem valósulnak meg. A szakemberek szerint már önmagában az is figyelmeztető jel lehet, ha valaki többször érzi úgy, hogy változtatnia kellene az ivási szokásain.