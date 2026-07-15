Dús, ívelt és hosszú szempillákat varázsol az új koreai kezelés - Videón az eredmény

A koreai szépségápolás évek óta diktálja az iramot a nemzetközi trendekben. Legyen szó a tükörsima glass skin maszkokról, a PDRN-kezelésekről vagy a mikrotűs szérumok térhódításáról, Szöul innovációi sorra hódítják meg a neszesszereinket. Most mindenki a korean lash liftre, azaz a koreai szempilla liftingre vágyik. Mutatjuk, mit kell tudnod a különleges eljárásról!

Tudj meg mindent a koreai szempilla lifting kezelésről!

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Hatalmas sikerrel tarol a koreai szempilla lifting A K-beauty hajápolás és az üvegmanikűr után idén ismét új technikával hódít a koreai szépségápolás.

A korean lash lift egy teljesen új technika, amely a TikToknak köszönhetően elképesztően népszerű lett.

Mutatjuk, mit kell tudnod a kozmetikai kezelésről!

A K-beauty sminktrendek után, most a koreai szempillalifting, azaz a K-lift érkezett meg, hogy felforgassa mindazt, amit a tekintetünkről gondoltunk. Tökéletes választás számodra, ha kifinomult, ápolt megjelenésre vágysz, de a napi spirálozást szívesen elkerülnéd. A végeredmény természetes, teljesen személyre szabható, és nem kell aggódnod az irritáló összetevők vagy a bonyolult utóápolás miatt sem. Ez az új kedvenc nemcsak a most divatos no-makeup esztétikába illeszkedik hibátlanul, de a pilláid egészségéhez is sokkal gyengédebb, mint a hagyományos szempilla lifting eljárások.

Mi is pontosan az a koreai szempilla lifting?

A koreai módszer a saját pilláidat emeli meg a tövektől, így hozva létre egy lágy, természetes ívet. Az élmény kifejezetten pihentető, nincs irritáció vagy kellemetlen szúró érzés. Körülbelül egy óra alatt elkészül a látványos, mégis természetes tekintet. Egy kétlépcsős folyamatról van szó, amely a pillák teljes hosszán kifejti hatását. Ez egy tartós megoldás, amely dúsabbnak és hosszabbnak mutatja a szempillákat. A titok a ciszteamin-alapú formulában rejlik, amely egy gyengédebb alternatíva a szálak szerkezetének átalakításához, így az ív az alapoktól a végekig tökéletes lesz. A szakértők szerint a legnagyobb előnye, hogy nincsenek éles törések a pillákban, és ahogy nőnek, nem lesz kócos a hatás. Az eredmény 6-8 hétig kitart, miközben a szálaid erősek és egészségesek maradnak.