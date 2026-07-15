Összesúgtak és nagyon lebuktak: Katalin hercegné és Sarolta ezért kacarásztak Wimbledonban

Katalin hercegné a wimbledoni tenisztorna utolsó napjára Vilmos herceggel, György herceggel és Sarolta hercegnővel együtt érkezett. A nézők így nemcsak a meccset követhették, hanem a királyi család cuki pillanatait is.

Katalin hercegné, Vilmos herceg, György herceg és Sarolta hercegnő 2026. július 12-én a wimbledoni tenisztornán.

Forrás: PA Wire/Northfoto

Katalin hercegné ezen kacarászott Sarolta hercegnővel Wimbledonban

Az internetet egyből meghódította az a videó, amelyen Katalin hercegné és Sarolta hercegnő láthatók Wimbledonban. A hagyományokhoz híven a királyi páholyból élvezték az eseményeket, György herceggel és Vilmos herceggel együtt. Anya és lánya csakhamar magukról megfeledkezve kezdtek beszélgetni, amíg észre nem vették, hogy a bizony a csevejüket mások is figyelik, konkrétan az egész világ, ugyanis a hivatalos közvetítés kamerái tapadtak rájuk.

Katalin és Sarolta ekkor kacarászni kezdtek, majd jelentőségteljes pillantást váltottak egymással, és visszatértek a mérkőzés követésére. Az anya-lánya párosnak a tenisztrona már hagyományos program, hiszen 2023 óta vesznek részt együtt az eseményen.

Sarolta hercegnő 2023-ban Wimbledonban: nagyon beleélte magát a szurkolásba az első tornáján.

Forrás: i-Images via ZUMA Press

Azóta szinte minden évben megjelentek, és persze volt, hogy Vilmos és György is csatlakoztak hozzájuk.

Katalin hercegné és Sarolta hercegnő 2024-ben a wimbledoni tenisztornán.

Forrás: i-Images via ZUMA Press/northfoto

Sarolta hercegnő Wimbledonban volt 2025-ben is Katalin heregnével.

Sarolta hercegnő és Katalin 2025-ben a wimbledoni tenisztornán.

Forrás: PA Wire/Northfoto

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