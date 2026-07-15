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Összesúgtak és nagyon lebuktak: Katalin hercegné és Sarolta ezért kacarásztak Wimbledonban

i-Images via ZUMA Press/Northfoto - Stephen Lock
királyi család katalin hercegné Sarolta hercegnő
Nagy Anna
2026.07.15.
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Cuki anya-lánya pillanatnak lehettek szemtanúi a teniszmérkőzés nézői. Katalin hercegné és Sarolta hercegnő Wimbledonban mosolyogtak össze, és az is kiderült, hogy min.

Katalin hercegné a wimbledoni tenisztorna utolsó napjára Vilmos herceggel, György herceggel és Sarolta hercegnővel együtt érkezett. A nézők így nemcsak a meccset követhették, hanem a királyi család cuki pillanatait is.

Katalin hercegné, Vilmos herceg, György herceg és Sarolta hercegnő 2026. július 12-én a wimbledoni tenisztornán.
Katalin hercegné, Vilmos herceg, György herceg és Sarolta hercegnő 2026. július 12-én a wimbledoni tenisztornán.
Forrás: PA Wire/Northfoto

Katalin hercegné ezen kacarászott Sarolta hercegnővel Wimbledonban

Az internetet egyből meghódította az a videó, amelyen Katalin hercegné és Sarolta hercegnő láthatók Wimbledonban. A hagyományokhoz híven a királyi páholyból élvezték az eseményeket, György herceggel és Vilmos herceggel együtt. Anya és lánya csakhamar magukról megfeledkezve kezdtek beszélgetni, amíg észre nem vették, hogy a bizony a csevejüket mások is figyelik, konkrétan az egész világ, ugyanis a hivatalos közvetítés kamerái tapadtak rájuk. 

@royalcharlottie Catherine and Charlotte 💚💙 #fypage #royalfamily #foryoupage #wimbledon ♬ original sound - witcherbard

Katalin és Sarolta ekkor kacarászni kezdtek, majd jelentőségteljes pillantást váltottak egymással, és visszatértek a mérkőzés követésére. Az anya-lánya párosnak a tenisztrona már hagyományos program, hiszen 2023 óta vesznek részt együtt az eseményen.

July 16, 2023, London, London, United Kingdom: Prince William, Kate Middleton, Prince George and Princess Charlotte celebrate the end of the Mens Final on the last day of the Wimbledon Tennis Championships in London. (Credit Image: © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)
Sarolta hercegnő 2023-ban Wimbledonban: nagyon beleélte magát a szurkolásba az első tornáján.
Forrás: i-Images via ZUMA Press

Azóta szinte minden évben megjelentek, és persze volt, hogy Vilmos és György is csatlakoztak hozzájuk.

July 14, 2024, London, London, United Kingdom: Kate Middleton, the Princess of Wales and Princess Charlotte in the Royal Box for the Mens Singles Final at the Wimbledon Tennis Championships in London. (Credit Image: © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)
Katalin hercegné és Sarolta hercegnő 2024-ben a wimbledoni tenisztornán.
Forrás: i-Images via ZUMA Press/northfoto

Sarolta hercegnő Wimbledonban volt 2025-ben is Katalin heregnével.

The Princess of Wales and Princess Charlotte in the Royal Box on day fourteen of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Sunday July 13, 2025. princess of wales kate middleton catherine
Sarolta hercegnő és Katalin 2025-ben a wimbledoni tenisztornán.
Forrás: PA Wire/Northfoto

Kattints a képre, hogy megnézd Sarolta, György és Lajos legcukibb pillanatait:

Sarolta hercegnő a 2025-ös wimbledoni tenisztornán.
György egy kicsit unja már az integetést, de testvérei még lelkesek
Sarolta hercegnő és édesanyja, Katalin hercegné húsvétkor
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Sarolta hercegnő a 2025-ös wimbledoni tenisztornán.
Getty Images

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