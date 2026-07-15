Összesúgtak és nagyon lebuktak: Katalin hercegné és Sarolta ezért kacarásztak Wimbledonban

Katalin hercegné a wimbledoni tenisztorna utolsó napjára Vilmos herceggel, György herceggel és Sarolta hercegnővel együtt érkezett. A nézők így nemcsak a meccset követhették, hanem a királyi család cuki pillanatait is.
Katalin hercegné ezen kacarászott Sarolta hercegnővel Wimbledonban
Az internetet egyből meghódította az a videó, amelyen Katalin hercegné és Sarolta hercegnő láthatók Wimbledonban. A hagyományokhoz híven a királyi páholyból élvezték az eseményeket, György herceggel és Vilmos herceggel együtt. Anya és lánya csakhamar magukról megfeledkezve kezdtek beszélgetni, amíg észre nem vették, hogy a bizony a csevejüket mások is figyelik, konkrétan az egész világ, ugyanis a hivatalos közvetítés kamerái tapadtak rájuk.
Katalin és Sarolta ekkor kacarászni kezdtek, majd jelentőségteljes pillantást váltottak egymással, és visszatértek a mérkőzés követésére. Az anya-lánya párosnak a tenisztrona már hagyományos program, hiszen 2023 óta vesznek részt együtt az eseményen.
Azóta szinte minden évben megjelentek, és persze volt, hogy Vilmos és György is csatlakoztak hozzájuk.
Sarolta hercegnő Wimbledonban volt 2025-ben is Katalin heregnével.
Kattints a képre, hogy megnézd Sarolta, György és Lajos legcukibb pillanatait:
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