Lökhárítóövvel tartották megfelelő távolságban a férfiakat: az 1920-as évek bizarr női viselete

Az erényöv létezése az egyik legnagyobb történelmi tévhit, mégis sokan máig készpénznek veszik létezését. A bizarr vasszerkezet ugyan a képzelet szüleménye, egy nem kevésbé zavarbaejtő verziója létezett az 1920-as években. A „buffer belt” magyarul lökhárítóöv kürtszerű kinövésekkel igyekezett megtartani az erkölcsi távolságot férfi és nő között, miközben a táncparketten ropták.

Az 1920-as években egy erényöv-szerűség óvta a közerkölcsöt.

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Hóbortos ’20-as évek különös divatja Az első világháború gyökeres társadalmi változást hozott, ám a régi erények megmaradtak.

Ennek a kettősségnek a szülötte a „buffer belt”, ami egy huszadik századi erényövként funkcionált.

Erények és újdonságok: társadalmi változások az 1920-as években

Miután elcsendesedtek az első világégés lángjai, nem csak a városok, de a társadalom is romokban hevert. A hosszú 19. század véget ért, nem lehetett többé a hagyományos értékek szerint élni az életet, ám az emberek még nem igazán tudtak mit kezdeni az új felállással. A hóbortos ’20-as években nem csak a divat, de az emberi jogok, női emancipáció is útjára indult.

Megjelentek a flapperek, a női test felszabadult a fűző és krinolin szorításából, a táncparketten hódított a charleston és a tangó. Ebben az évtizedben alakult ki a fogyasztói társadalom, de a technológiai fejlődés is új löketet kapott. Azonban minden újítás dacára az emberekből nem lehetett egyhamar kiűzni a régi társadalmi berendezkedés gondolkodását, így különös találmányok jelentették a fékeket. Ennek eklatáns példája a "buffer belt", avagy lökhárító-erényöv.

Buffer belt, a 20. századi erényöv

Érdekes, de a krinolinnak nem a szoknyák harangalakjának megtartása volt a fő funkciója: széles karimája illendő távolságot biztosított férfi és nő között, tánc, séta közben. Az 1920-as évek divatjában azonban a test vonalát követő egyenes szabású ruhák jelentették a sikket, ami eleve megbotránkoztató volt sokak számára. Az pedig már csak tetézte a bajt, hogy ekkor jelentek meg az olyan táncok, mint a tangó, foxtrott vagy a black botton, ahol a testek vulgáris közelségbe kerültek.

A társadalmi normák és erkölcs megőrzésére találták fel az erényöv korabeli verzióját, melyet lökhárító öv fantázianévvel illettek. A női övet derékra kellett kötni, melyet körös-körül kürtszerű nyúlványok tarkítottak.

Mondanunk sem kell, hogy a simulásgátló öv nem vetette meg szilárdan lábát a korabeli divatban, alig pár évvel később múló divattörténeti lázálom volt csupán.

A rohanó ’20-as évek furcsaságai Mivel egy olyan korszakról volt szó, ahol az egész bolygó új gazdasági-társadalmi berendezkedéssel barátkozott, nem csoda, hogy a hóbortos évtized tele volt ehhez az erényövhöz hasonló anomáliákkal. Egy mélyen traumatizált, tagadásban lévő emberiség lenyomata ez.

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