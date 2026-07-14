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királyi család

Mindenki ugyanazt kérdezi: miért nem vitték Lajos herceget is Wimbledonba? Ezét maradt ki a mókamester

Getty Images -
királyi család Lajos herceg Katalin hercegné Vilmos herceg Sarolta hercegnő György herceg
Nagy Anna
2026.07.14.
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A királyi család legfiatalabb tagjai rendre megjelennek a nyilvános eseményeken, de egyvalaki olykor-olykor kimarad. Míg Sarolta hercegnő és György herceg szinte folyton elkísérik szüleiket, a legkisebb, Lajos herceg sokszor hiányzik. Pedig a mókamestert az egész világ imádja.

Katalin hercegné mindig feltűnést kelt, ha tiszteletét teszi a wimbledoni tenisztornán, az utolsó mérkőzésre ráadásul nem egyedül érkezett. Elkísérte őt férje, Vilmos herceg, és két gyereke, Sarolta hercegnő és György herceg is. De mi van Lajos herceggel? Őt miért hagyták ki, ráadásul már nem először?

Katalin, Vilmos, György és Sarolta Wimbledonban, Lajos herceg nem volt velük.
Katalin hercegné, Vilmos herceg, György herceg és Sarolta hercegnő 2026. július 12-én a wimbledoni tenisztornán. Csak Lajos herceg hiányzott.
Forrás: PA Wire/Northfoto

Katalin hercegné és Vilmos herceg kihagyták a buliból a család mókamesterét, Lajos herceget

Katalin hercegné a wimbledoni tenisztorna utolsó napjára nem egyedül érkezett, Vilmos herceg, Sarolta hercegnő és György herceg is elkísérték őt az eseményre, együtt élvezték a mérkőzést a királyi páholyból megannyi hírességgel együtt. Ott volt péládul Jennifer Lopez – aki kritikákat kapott öltözete miatt –, Tom Hiddleston és Andrew Garfield is.

 Egy királyi családtag azonban feltűnően hiányzott, méghozzá a nyolcéves Lajos herceg.

Korát azért érdemes kihangsúlyozni, mert Sarolta és György is nyolcévesek voltak, amikor először részt vehettek a tenisztornán, ezért érdekel most különösképpen mindenkit az, hogy a legkisebb, a család mókamestere miért nem volt ott a családdal a mérkőzésen. Sarolta hercegnő 2023-ban volt először a tornán, György herceg pedig 2022-ben, nem sokkal a 9. születésnapja előtt.

EMBARGOED TO 2230 WEDNESDAY SEPTEMBER 7 File photo dated 10/07/22 of the Duke and Duchess of Cambridge with Prince George in the Royal Box on day fourteen of the 2022 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, are starting their first day at Lambrook School, near Ascot in Berkshire. The settling in afternoon is an annual event held to welcome new starters and their families to Lambrook and takes place the day before the start of the new school term. Issue date: Wednesday September 7, 2022. Royals first day at new school
György herceg 2022-ben Katalin hercegné és Vilmos herceg mellett a wimbledoni tenisztornán.
Forrás: PA Wire/Northfoto

Lajos herceg grimaszaival már sokszor megörvendeztette a világot, a legszórakoztatóbb királyi családtag címét viseli, ami miatt nagyon sokan várják a nyilvános megjelenéseit, ami most elmaradt, de korábban is volt már példa arra, hogy éppen Lajos maradt ki a jóból: 2024-ben míg Katalin és Sarolta Wimbledonban mulattak, addig Vilmos és György együtt mentek egy focimeccsre, a legkisebb gyereknek pedig a rajongók követeltek igazságot.

Lajos herceg Wimbledonban: a királyi szakértő szerint ezért nem vitték a szülei

Robert Jobson királyi szakértő szerint Lajos herceg távollétének oka meglehetősen egyszerű. „Wimbledon egy felnőtteknek szóló esemény. A királyi páholy tele van sztárokkal, és elvárják, hogy az ember betartsa a megfelelő illemtan szabályait”mondta. Hozzátette, hogy még néhány felnőttnek is nehéz nyugodtan végigülniük a tornát. Vagyis Lajos herceget még nem tartják elég érettnek ehhez, ráadásul Katalin nemcsak szórakozott az eseményen, hanem dolgozott is, vagyis Vilmos herceg időről időre egyedül maradt a gyerekekkel, kettőt pedig könnyebb kezelni, mint hármat.

Az pedig, hogy György herceg és Sarolta hercegnő már korábban részt vehettek annak köszönhető, hogy ők korábbi eseményeken már bizonyították, hogy képesek betartani a szigorú szabályokat, ami Lajosról nyilvánvalóan nem mondható el. Reméljük, azért a nyáron láthatjuk még Lajost egy-két lazább nyilvános eseményen, ahol kibontakozhat a személyisége.

Kattints a képre, hogy megnézd, Lajos herceg legjobb pillanatait bemutató galériát:

királyi család, Trooping the Colour, legjobb pillanatok
királyi család, Trooping the Colour, legjobb pillanatok
Trooping the Colour 2024: a királyi gyerekek mindig ellopják a show-t, Lajos herceg, György herceg és Sarolta heregnp
8 édes pillanat, amikor a kis Lajos
Katalin hercegné és Lajos herceg
Mike Tindall, Katalin, Lajos
Lajos herceg
károly király és lajos herceg
8 édes pillanat, amikor a kis Lajos
Lajos herceg
királyi család, Trooping the Colour, legjobb pillanatok
Vilmos, Katalin, György, Sarolta, Lajos
Lajos walesi herceg és György walesi herceg a Buckingham-palota erkélyéről nézik a RAF átrepülését, miután részt vettek a Trooping The Colour 2025 elnevezésű rendezvényen az angliai Londonban 2025. június 14-én.
Lajos herceg György herceg
8 édes pillanat, amikor a kis Lajos
Kamilla királyné, III. Károly király, Lajos walesi herceg, Vilmos walesi herceg, György walesi herceg, Katalin walesi hercegnő és Charlotte walesi hercegnő a Buckingham-palota erkélyén a 2025-ös Trooping The Colour 2025. június 14-én az angliai Londonban.
Vilmos, Katalin, György, Sarolta, Lajos
Lajos herceg sandringham
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Lajos herceget ekkor még Katalin fogta.
Getty Images Europe

Mikor születtek Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekei?

  • György herceg (George Alexander Louis): 2013. július 22.
  • Sarolta hercegnő (Charlotte Elizabeth Diana): 2015. május 2.
  • Lajos herceg (Louis Arthur Charles): 2018. április 23. 

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