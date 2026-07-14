Mindenki ugyanazt kérdezi: miért nem vitték Lajos herceget is Wimbledonba? Ezét maradt ki a mókamester

Katalin hercegné mindig feltűnést kelt, ha tiszteletét teszi a wimbledoni tenisztornán, az utolsó mérkőzésre ráadásul nem egyedül érkezett. Elkísérte őt férje, Vilmos herceg, és két gyereke, Sarolta hercegnő és György herceg is. De mi van Lajos herceggel? Őt miért hagyták ki, ráadásul már nem először?

Katalin hercegné, Vilmos herceg, György herceg és Sarolta hercegnő 2026. július 12-én a wimbledoni tenisztornán. Csak Lajos herceg hiányzott.

Forrás: PA Wire/Northfoto

Katalin hercegné és Vilmos herceg kihagyták a buliból a család mókamesterét, Lajos herceget

Katalin hercegné a wimbledoni tenisztorna utolsó napjára nem egyedül érkezett, Vilmos herceg, Sarolta hercegnő és György herceg is elkísérték őt az eseményre, együtt élvezték a mérkőzést a királyi páholyból megannyi hírességgel együtt. Ott volt péládul Jennifer Lopez – aki kritikákat kapott öltözete miatt –, Tom Hiddleston és Andrew Garfield is.

Egy királyi családtag azonban feltűnően hiányzott, méghozzá a nyolcéves Lajos herceg.

Korát azért érdemes kihangsúlyozni, mert Sarolta és György is nyolcévesek voltak, amikor először részt vehettek a tenisztornán, ezért érdekel most különösképpen mindenkit az, hogy a legkisebb, a család mókamestere miért nem volt ott a családdal a mérkőzésen. Sarolta hercegnő 2023-ban volt először a tornán, György herceg pedig 2022-ben, nem sokkal a 9. születésnapja előtt.

György herceg 2022-ben Katalin hercegné és Vilmos herceg mellett a wimbledoni tenisztornán.

Forrás: PA Wire/Northfoto

Lajos herceg grimaszaival már sokszor megörvendeztette a világot, a legszórakoztatóbb királyi családtag címét viseli, ami miatt nagyon sokan várják a nyilvános megjelenéseit, ami most elmaradt, de korábban is volt már példa arra, hogy éppen Lajos maradt ki a jóból: 2024-ben míg Katalin és Sarolta Wimbledonban mulattak, addig Vilmos és György együtt mentek egy focimeccsre, a legkisebb gyereknek pedig a rajongók követeltek igazságot.

Lajos herceg Wimbledonban: a királyi szakértő szerint ezért nem vitték a szülei

Robert Jobson királyi szakértő szerint Lajos herceg távollétének oka meglehetősen egyszerű. „Wimbledon egy felnőtteknek szóló esemény. A királyi páholy tele van sztárokkal, és elvárják, hogy az ember betartsa a megfelelő illemtan szabályait” – mondta. Hozzátette, hogy még néhány felnőttnek is nehéz nyugodtan végigülniük a tornát. Vagyis Lajos herceget még nem tartják elég érettnek ehhez, ráadásul Katalin nemcsak szórakozott az eseményen, hanem dolgozott is, vagyis Vilmos herceg időről időre egyedül maradt a gyerekekkel, kettőt pedig könnyebb kezelni, mint hármat.