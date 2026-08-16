Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 17-23.: az Oroszlán egy kicsit hallgasson, a Kos rossz hírt kaphat

A hét eleje még a munkáról és a halaszthatatlan teendőkről szólhat, később azonban a pihenés kerülhet előtérbe. A csillagok szerint most nem mindenkinek érdemes ugyanazt a stratégiát követnie: míg egyeseknek a gyorsaság és az aktivitás hozhat eredményt, mások jobban járnak, ha nem erőltetik a fontos ügyintézést. A heti karrier- és pénzhoroszkóp útmutatást nyújt számodra is.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 17-23.

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp minden jegynek

Több jegy is biztató napok elé néz, és van, akinek akár jó hír is érkezhet anyagi ügyekben. Az augusztus 20-i hosszú hétvége ugyanakkor alaposan átrendezi a munkahetet, ezért érdemes okosan beosztani az időt. Mutatjuk, mit tartogat a heti karrier- és pénzhoroszkóp a jegyeknek!

KOS

Ez a rövid hét felemás módon kezdődik: hétfőn lesz egy kellemetlen és egy kellemes fényszög is. Vagyis kapsz jó hírt és rosszat is. Ha nem egyértelmű, hogy hogyan reagálj, akkor napold el! A hosszú hétvége előtt a legtöbb ember szabadságot vesz ki, és senki nem várja, hogy te másképp cselekedj.

BIKA

A csütörtöki nemzeti ünnep miatt mindössze 3 napod van arra, hogy ügyet intézz. Ne bosszankodj, ha az illetékes szabadságon lesz! Neked is ezt kéne tenned. A nyár lassan búcsúzik. Ki kell használnod ezeket a napokat. Ebben a bolygók támogatnak.

IKREK

Millió ötleted van, és millió dolgod is. Ezer felé kéne szakadnod, hogy mindet elintézd. Mivel ez lehetetlen prioritást kell felállítanod. Írd össze, hogy mi az, ami a legégetőbb, és kezdd azzal! A heti konstellációk jó eredményeket ígérnek.

RÁK

Az, aki hétfőn próbára teszteli a türelmedet, kedden a megmentőddé válik. Ennek egyetlen előfeltétele, hogy maradj megértő. Vedd észre, hogy nem veled akar kitolni, amikor figyelmetlen! Ezek után szuper napok jönnek. Pénzügyekben jó hírt kaphatsz.

OROSZLÁN

Hétfőn, csütörtökön, pénteken és szombaton szuper fényszögek lesznek az égen. Értékeld, és élvezd, hogy jó dolgod van! Ne sajnáld, és ne szóld meg azokat, akik panaszkodnak! Csak akkor szólj bele, ha kérdeznek! Máskülönben a bolygók olyan konfliktust szimbolizálnak, amelyek könnyen elkerülhetőek.

SZŰZ

Ne lepődj meg azon, hogy az augusztus 20-dikai hosszú hétvége miatt ezen a héten szinte mindenhol zárt ajtókat találsz. Aki csak teheti, szabadságra megy. Jobban jársz, ha nem most akarsz fontos ügyeket intézni.

MÉRLEG

A Vénusz-Szaturnusz szembenállás miatt már hétfőtől hiper érzékeny leszel. Főleg akkor akadsz ki, amikor tapintatlansággal találkozol a kollégák között. Ez akkor is felháborít, ha nem érint téged közvetlenül. Ha jót akarsz magadnak, akkor maradj ki a konfliktusokból!

SKORPIÓ

A tűz és a víz elem remélhetőleg nem harcolni, hanem dominálni fog ezen a héten. Tűz az aktivitás, víz a passzivitás. Ez a hosszú hétvégés héten pont aktuális: a hét elején gyorsan el kell rendezned mindent, hogy a hosszú hétvégén lazíthass. Szerencsére gyors és hatékony vagy a munkában.

NYILAS

Ezen a héten elemedben leszel: hétfőn, csütörtökön, pénteken és szombaton szuper fényszögek a nyertesek erejét hozzák neked. Nem kérdés, hogy legyőzhetetlen vagy. Ezt annak is köszönheted, hogy sosem gondolkozol, ha segíteni kell. A sikered záloga pont ez az ösztönös segítőkészség.

BAK

Hétfőn és kedden még nagyon odateszed magad, és annyit dolgozol, mint más egy hét alatt. Meg is kapod az elismerést. Utána viszont jó lenne, ha te is a kikapcsolódásra összpontosítanál!

VÍZÖNTŐ

A tüzes jegyekben járó bolygók az aktivitásnak kedveznek, míg vizes jegyekben járó bolygók a passzivitásnak. Megteheted, hogy a hét elején gyorsan intézkedsz, és a hosszú hétvégén felteszed a lábadat, és csak akkor teszed le, amikor egy újabb adag gyümölcsért mész.

HALAK

Kedden és szerdán minden a kezedre játszik. Az égi folyamatok szerint érdemes erre a 2 napra időzítenek a legfontosabb feladataidat. Ha mégsem jutsz a végére, akkor majd jövő héten folytatod. A hosszú hétvége neked is jár.