Alvás- és ételmegvonás, érzékszervi manipulációk – Döbbenetes hollywoodi trükkök, hogy hiteles legyen az alakítás

Az álomgyárban számos technikai, pszichológiai és rendezői trükköt alkalmaznak azért, hogy a színészek a lehető leghitelesebb alakítást nyújthassák. Ezek a sokszor bizarr és döbbenetes hollywoodi trükkök gyakorlatilag elfeledtetik velük a kamerákat és képessé válnak teljesen átadni magukat a karakterüknek.

Hollywoodi trükkök, hogy a filmforgatás tökéletesre sikerüljön.

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A színészek valódi kényelmetlenséget élnek át és idéznek elő a filmbeli kínok hiteles eljátszása miatt.

Speciális hangok és illatok segítik a karakterek mély érzelmeinek azonnali előhívását a forgatáson.

Mutatjuk a legmegdöbbentőbb hollywoodi forgatási trükköket.

Hollywoodi trükkök a színészi teljesítmény fokozásáért

Azt már biztos tudod, hogy a rendezők előszeretettel tartják titokban a színésznek előtt, hogy mi fog történni az egyes jelenetekben, csakhogy az első felvételen rögzített valódi reakció kerülhessen a filmbe.

Spielberg A cápa forgatásakor „elfelejtett szólni" Richard Dreyfussnak, hogy pontosan mikor fog felbukkanni a hajó alól az a bizonyos levágott kellékfej.

Amikor az a medence alján a sötétben hirtelen szembeúszott vele, a színész valódi ijedtsége és reakciója került a filmbe. Az ilyen és hasonló pszichológiai trükkökön túl a szánt szándékkal előidézett fizikai megpróbáltatások is bevett eszköznek, ha tetszik filmes érdekességnek számítanak. Lássunk néhányat!

Spielberg A cápa forgatási jelenetében.

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Mindent a filmért, avagy bizarr hollywoodi trükkök, amelyekért a színészek egyáltalán nem repesnek

Ha a karakternek sántítania kell, elég egy éles kavics a cipőben és a színész séta közben remekül fogja hozni a bicegő mozgást. Sérülést és fizikai kimerültséget imitáló jelenetek esetén a szereplők ruhái alá, a bokáikra súlyokat csatolnak, hogy mozgásul nehézkesebbnek, testtartásuk fáradtabbnak tűnjön.

Csak egy kavics a cipőbe...

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Robert De Niro és Christian Bale híresen nagy túlélők, már ami az alvásmegvonást illeti. A beesett arcot, a vöröslő szemeket és azt a tompa mentális állapotot, amit sminkkel lehetetlen lenne teljesen hitelesen visszaadni, ők napokig tartó virrasztással, kávét és energiaitalt mellőzve érik el.

Nem tudni a rekordját, de állítólag sokáig bírja alvás nélkül De Niro.

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Aubrey Plaza mesterségesen idézte elő az egyensúlyvesztést A Fehér Lótusz forgatásán – a részegség mámorát pörgéssel reprodukálta, vagyis addig forgott a tengelye körül, amíg a valódi szédülés és koordinációs zavar meg nem jelent a játékában.