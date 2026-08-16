Nyári Dia kislánya ritka rendellenességgel született: „Egyelőre a bal lábfeje nem mozog, nem biztos, hogy ez visszajön”

Áprilisban adott életet második gyerekének Nyári Dia. A színésznő később elmondta, Emma Panni, tethered corddal, vagyis lehorgonyzott gerincvelő szindrómával jött világra, ami nagy feladatot jelent az egész családnak. Nyári Dia arról beszélt, hogy van most a kislánya, és a jövőben mi várható.

Nyári Dia kislánya, Emma ritka rendellenességgel jött a világra.

Forrás: RTL Klub



Nyári Dia kislánya rendellenességét már magzati korban látták az orvosok

Bár már a várandósság utolsó időszakában kiderült, hogy valami nincs rendben Emma gerincével, a pontos diagnózist csak később tudták meg − írja a Bors. A színésznő most az RTL Klub Reggeliben beszélt hosszabban a mögöttük álló időszakról és a jövőről.

„Az utolsó trimeszterben derült ki, hogy valami van a gerincével, valamit találtak a gerincvelőben, vagyis akkor még nem tudták pontosan meghatározni, hogy ez micsoda, és akkor onnantól egy ilyen nagy kérdőjel volt bennünk, és egy nagy izgalom, hogy ez mi lehet pontosan” – mondta Nyári Dia és hozzátette, hogy sokáig kellett bizonytalanságban várakozniuk, amire kiderült, miről is van szó.

A kislány megszületése után derült ki, hogy Emma tethered corddal jött világra, két hónapos korában meg is operálták, mert gyorsan nőtt a daganat a gerincében, így azt muszáj volt minél gyorsabban eltávolítani.

„Külsőleg nem látszott ez a zsírcsomó, azt lehetett tudni, hogy ez ezért nem pici, viszont azt láttuk, hogy piros a bal lábacskája, meg a bal oldala, és hogy egy kicsit vissza is van maradva az az oldala. Aztán elkezdték vizsgálgatni, specialistához kerültünk, idegsebészetre, és akkor kiderült, hogy ez az úgynevezett tethered cord, ami több tünetegyüttesből álló fejlődési rendellenesség. Ez a betegsége van, bár nem szoktam betegségként fogalmazni, mert valahogy nem szeretem ezt a szót, és igazából inkább azt mondanám, hogy ez a feladatunk vele kapcsolatban. Az is biztos volt már magzati korban, hogy ott majd meg kell operálni, mert azért ezek a dolgok nem jók, hogyha ott vannak a gerincben, és ugye azért veszélyes minden, ami ott van, mert esetleg érinti a velőt vagy az idegeket, ami a járására, az alsó végtagok mozgására lehet befolyással” − nyilatkozta Dia, aki azt is elmondta, Emma molyogós, vidám baba, a szindróma pedig az értelmi fejlődését nem érinti, de a mozgásfejlődés szempontjából sok a feladat.