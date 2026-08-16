Botrány a palotában − Öreg, beképzelt, kövér, üres szépség: Viktória királynő és Sisi viszolyogtak egymástól

Hogyha azt mondjuk, hogy 19. század és uralkodónő, bizonyára mindenkinek Sisi császárné vagy Viktória királynő neve ugrik be. A két asszony meghatározó szereplője volt saját korának, nemcsak trendeket, de az erkölcsöt is irányította. Azt hihetnénk, hogy amikor két ilyen nagy hatású asszony találkozik, megtörténik a csoda, beköszönt a világbéke, angyalok szállnak le az égből. A valóság viszont az, hogy találkozásukkor valósággal megfagyott a Buckingham-palota. Elkalauzolunk a két uralkodónő hűvös viszonyába.

Barátok is lehettek volna, ám hűvösen alakult Viktória királynő és Sisi kapcsolata.

Forrás: afp

Üres szépség: Viktória királynő kritikája Sisiről

Tudni lehet Sisiről, hogy rengeteget utazott, körútjai során pedig Angliába is ellátogatott. Természetesen Viktória királynővel is találkozott, aki 1874-ben első ízben hívta meg vidéki rezidenciájára az Osborne House-ba, ahol német nyelven kommunikáltak. Az angol uralkodónő elbűvölően szépnek és kecsesnek találta a császárnét, ám pozitív véleménye ennyiben ki is merült.

Ugyanis naplója szerint a császárné semmilyen hobbit nem követ, túlságosan szabadelvű volt, uralkodónői kötelezettségeiben pedig még az elvárható minimumot sem teljesítette. Ezen az ellentéten minden bizonnyal a kettejük között lévő 18 év korkülönbség sem segített, mindenesetre beszédes, hogy egy ízben, amikor Sisi akart találkozni a brit királynővel, utóbbi nemes egyszerűséggel elutasította. Az osztrák császárné erre állítólag így reagált:

Bezzeg ha én volnék ilyen goromba!

Persze Sisit sem kellett félteni, hisz ő sem ment le hídba Viktória királynőtől és udvarától.

Sisi iszonya a viktoriánus kor névadójától

A szigorú, kötött osztrák udvar elől menekülő Sisi királyné nem volt elragadtatva az angol rokon kimért, kizárólag formalitásokat szem előtt tartó palotai légkörétől. A társaságot unalmasnak, a vacsorákat pedig lehangolónak tartotta, mely semmi inspirációt nem mutatott. Mégis, a legnagyobb csalódást maga Viktória királynő jelentette számára, akit – ha hinni lehet udvarhölgye feljegyzésének – öreg, beképzelt nőnek írt le, akiben a humorérzék csírája sem található.