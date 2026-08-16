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Botrány a palotában − Öreg, beképzelt, kövér, üres szépség: Viktória királynő és Sisi viszolyogtak egymástól

Sisi és Viktória királynő
northfoto, afp -
uralkodónő Sisi Viktória királynő
Bába Dorottya
2026.08.16.
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A 19. század két meghatározó uralkodónője bizony többször is találkozott egymással. Azonban Viktória királynő és Sisi korántsem voltak tiarás kebelbarátnők.

Hogyha azt mondjuk, hogy 19. század és uralkodónő, bizonyára mindenkinek Sisi császárné vagy Viktória királynő neve ugrik be. A két asszony meghatározó szereplője volt saját korának, nemcsak trendeket, de az erkölcsöt is irányította. Azt hihetnénk, hogy amikor két ilyen nagy hatású asszony találkozik, megtörténik a csoda, beköszönt a világbéke, angyalok szállnak le az égből. A valóság viszont az, hogy találkozásukkor valósággal megfagyott a Buckingham-palota. Elkalauzolunk a két uralkodónő hűvös viszonyába.

Viktória királynő és Sisi kapcsolata
Barátok is lehettek volna, ám hűvösen alakult Viktória királynő és Sisi kapcsolata. 
Forrás: afp

Üres szépség: Viktória királynő kritikája Sisiről

Tudni lehet Sisiről, hogy rengeteget utazott, körútjai során pedig Angliába is ellátogatott. Természetesen Viktória királynővel is találkozott, aki 1874-ben első ízben hívta meg vidéki rezidenciájára az Osborne House-ba, ahol német nyelven kommunikáltak. Az angol uralkodónő elbűvölően szépnek és kecsesnek találta a császárnét, ám pozitív véleménye ennyiben ki is merült.

Ugyanis naplója szerint a császárné semmilyen hobbit nem követ, túlságosan szabadelvű volt, uralkodónői kötelezettségeiben pedig még az elvárható minimumot sem teljesítette. Ezen az ellentéten minden bizonnyal a kettejük között lévő 18 év korkülönbség sem segített, mindenesetre beszédes, hogy egy ízben, amikor Sisi akart találkozni a brit királynővel, utóbbi nemes egyszerűséggel elutasította. Az osztrák császárné erre állítólag így reagált:

Bezzeg ha én volnék ilyen goromba!

Persze Sisit sem kellett félteni, hisz ő sem ment le hídba Viktória királynőtől és udvarától.

Sisi iszonya a viktoriánus kor névadójától

A szigorú, kötött osztrák udvar elől menekülő Sisi királyné nem volt elragadtatva az angol rokon kimért, kizárólag formalitásokat szem előtt tartó palotai légkörétől. A társaságot unalmasnak, a vacsorákat pedig lehangolónak tartotta, mely semmi inspirációt nem mutatott. Mégis, a legnagyobb csalódást maga Viktória királynő jelentette számára, akit – ha hinni lehet udvarhölgye feljegyzésének – öreg, beképzelt nőnek írt le, akiben a humorérzék csírája sem található.

Viktória királynő és Sisi kapcsolata
A hűvös találkozók helyszíne a káprázatos Osborne House palota volt.
Forrás:  Getty Images

Ha ez nem lenne elég, a mániákusan diétázó császárné viszolygott a kövér emberektől, a nagyétkű Viktória pedig addigra igen sok kilót felszedett gyerekkori traumáiból származó étkezési zavara miatt. Nem segített a helyzeten az sem, hogy lánya, Mária Valéria megijedt a testes, fekete gyászruhát viselő királynőtől.

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy Erzsébet királyné a továbbiakban elutasította a brit udvarba szóló meghívásokat, de a fentebb említett elutasítás is érthető Viktória részéről. 

Menthetetlenül rossz volt a két uralkodónő kapcsolata?

Hűvös viszonyuk már csak azért is érdekes, mert több szálon rokoni szálak fűzték őket össze: Sisi sógornője, Sarolta mexikói császárné a brit királynő unokatestvére volt. Később pedig a császárné fia, Rudolf főherceg Stefánia belga hercegnőt, Viktória távoli unokatestvérét vette feleségül.

Ugyan anyósával hűvös viszonya volt, dániai Alexandra walesi hercegnével már barátibb viszonya volt, ami talán nem véletlen, hisz mindketten formabontós személyiségek voltak a 19. században.

Viktória királynőnek Ferenc Józseffel kifejezetten tiszteletteljes viszonya volt, még ha nem is szövődött köztük mély barátság. A század vége felé rendszeresen találkoztak egymással a francia Riviérán és nagyra tartotta a császár lelki erejét, hisz nem omlott össze az őt ért számos tragédiától.

Amikor pedig hírt kapott Sisi meggyilkolásáról, naplójában mély együttérzését fejezte ki a megözvegyült császár felé, melyet később táviratban is megírt neki.

Sisi és Viktória királynő kapcsolata

Be kell látni, hogy két rendkívül különböző személyről van szó, akiknek személyiségük és életfelfogásuk gyökerében különbözött. Pedig mindketten rendkívül fiatalok voltak, amikor uralkodónővé váltak, ami egy mély barátság alapja is lehetett volna. Ugyanakkor a köztük lévő különbségek végül túl nagynak bizonyultak. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy két dudás nem fért meg egy csárdában. (Esetleg két tiarás egy palotában?)

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