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asztrológia

Ez a 3 csillagjegy hajlamos a leginkább a stresszre – Mindig találnak valamit, amin aggódhatnak

asztrológia csillagjegy stressz
Angyal Léna
2026.08.13.
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Sosem tudnak teljesen megnyugodni. Van 3 csillagjegy, amely mindig feszült, stresszes valami miatt.

Vannak, akik egy nehéz nap után könnyen maguk mögött hagyják a problémákat, mások viszont akkor sem tudnak megnyugodni, amikor már minden feladatukkal végeztek. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen nehezen találja meg a belső békét, de más-más tényező nehezítheti a kikapcsolódást: a Kosnál a folyamatos versengés, a Szűznél a munka és a perfekcionizmus, a Halaknál pedig a valóság és a fantáziavilág közötti egyensúly megtalálása jelenthet kihívást és okoz stresszt.

Ez a 3 csillagjegy hajlamos a leginkább a stresszre – Mindig találnak valamit, amin aggódhatnak.
Ez a 3 csillagjegy hajlamos a leginkább a stresszre – Mindig találnak valamit, amin aggódhatnak.
Forrás: 123.rf.com

A stressz nem mindig rossz, de ha folyamatos, az nem jó

A megfelelő szintű és időtartamú stressz növelheti a koncentrációt, javíthatja a teljesítményt és segíthet abban, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat. Viszont ha a stresszszintje túl magas vagy túl hosszú ideig tart, az káros lehet az egészségünkre és csökkentheti a munkahelyi teljesítményünket is. Van 3 csillagjegy, akiknél szinte mindig be van kapcsolva az Üss és fuss! reakciógomb, ami gyakran nem válik éppen hasznukra. Nézzük melyek ezek!

1. A Kos a végsőkig verseng

Az energikus Kos az életet állandó versenynek tekinti, és kifejezetten szereti másokkal összemérni magát. Amikor pedig sikerül győzedelmeskednie, nem feltétlenül áll meg, hogy kiélvezze az eredményt: azonnal egy még erősebb kihívót keres magának. 

A Kosnak mindig arra törekszik, hogy a legjobb legyen, és emiatt nehéz valódi nyugalmat találnia. Az sem könnyű számára, hogy higgadtan figyelje, amikor mások megelőzik. 

A folyamatos versengés így újabb és újabb feszültséget teremthet, hiszen egyetlen győzelem sem jelenti számára a végállomást.

2. A Szűz számára a munka az életelixír

Ha van olyan csillagjegy, amely számára a munka szinte az élet elixírje, akkor az a Szűz. Szeret az íróasztalánál ülni, és tökéletesen elvégezni a rá bízott feladatokat. A Szüzek példaértékű munkamorálja általában a feletteseik figyelmét sem kerüli el. Nem ritka, hogy folyamatosan újabb projekteket kapnak, amit igyekeznek a legjobban elvégezi. Csakhogy közben a befejezetlen feladatok hegye egyre nő, akárcsak a Szűz munkaterhelése. 

Miközben kollégái már régóta élvezik a szabad estéjüket, a Szűz tovább dolgozik a rá bízott feladatokon. A hétvége sem feltétlenül jelent számára valódi szabadidőt, hiszen ilyenkor is visszatérhet az irodába. A Szűznek ezért meg kell tanulnia időnként nemet mondani. Ellenkező esetben a jegy szülöttének hatalmas stressz-szintje végül egészségügyi problémává válhat.

3. A Halak a fantáziavilágba menekül

A Halak nehezen birkózik meg a rideg valósággal, ezért inkább álmodozásba merül, és képzeletében éli át a legelképesztőbb kalandokat. A mindennapi élet feladatai azonban ettől még nem tűnnek el. Sok esetben a Halak nem tudja a rá bízott feladatokat a megadott időn belül elvégezni. Amikor pedig rájön, hogy kudarcot vallott, inkább visszatér a fantáziavilágába. A mindennapok elől azonban még az álmodozó Halak sem tud teljesen elmenekülni, így a stressz így folyamatosan emésztheti. 

A Halaknak meg kell tanulnia világosan különbséget tenni a mindennapi teendők és a dédelgetett álmai között. Így szakmailag sikeres lehet, miközben a szabadidejében továbbra is megélheti a számára fontos álmokat.

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