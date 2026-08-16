Erős izzadást okoz a hőségben ez a hűsítőnek hitt ital – Nem is sejtenéd

A nyári hőségben természetes, hogy intenzívebb az izzadás: a szervezet így próbálja fenntartani a megfelelő testhőmérsékletet. Amikor odakint magasra kúszik a hőmérő higanyszála, a verejtékmirigyek fokozottan dolgoznak, a bőr felszínén megjelenő nedvesség pedig párolgás közben hűti a testet. Nem mindegy azonban, mit eszünk és iszunk egy forró napon.

Sokan nem sejtik, de izzadást okoz a hőségben ez a hűsítőnek hitt ital.

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Egy közkedvelt italól kevesen gondolnák, hogy ilyen hatása lehet.

A szervezet hőszabályozása és a verejtékezés szoros kapcsolatban áll egymással.

Nemcsak az számít, mit iszunk, hanem az is, milyen körülmények között fogyasztjuk.

Izzadást okoz ez az ital a hőségben: sokan mégis ezt isszák

Bizonyos élelmiszerek és italok tovább fokozhatják a melegségérzetet vagy a verejtékezést. A csípős és erősen fűszerezett ételek például jól ismert kiváltói lehetnek a fokozott izzadásnak, de van egy olyan ital is, amelyet sokan éppen a nyári reggeleken vagy egy nehéz nap közepén fogyasztanak. A koffein ugyanis stimulálja a központi idegrendszert, és hatással lehet a szívritmusra, valamint az anyagcserére is. Emiatt egyeseknél melegebb érzetet és fokozott izzadást válthat ki.

A hideg energiaitalban, a jegeskávéban vagy épp a jegesteában található koffein aktiválja azt a rendszert, amely a verejtékmirigyek működését is szabályozza. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyetlen csésze kávé után mindenki csuromvizes lesz. Az egyéni érzékenység, a koffeinhez való hozzászokás, a hőmérséklet és az elfogyasztott mennyiség egyaránt számít.

A koffeintartalmú italokat nem szükséges automatikusan száműzni a nyári étrendből. A lényeg inkább a mértékletesség és a megfelelő folyadékpótlás. Ha valaki azt tapasztalja, hogy a délutáni kávé után a kánikulában még inkább elönti a forróság és jobban izzad, érdemes lehet megfigyelnie, összefügg-e a jelenség a koffeinfogyasztással. A szervezet reakciója ugyanis egyénenként eltérő lehet.

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