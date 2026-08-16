Mondj nemet a Karenek siránkozására! Így húzd meg a határt, ha valaki folyton csak panaszkodik neked!

Neked is egyből eszedbe jut valaki, ha egy állandóan panaszkodó emberről van szó? Mindenkinek van egy idegesítő Karen az életében, aki a negatív barátok listáját erősíti. De nyugi, mutatjuk, mit érdemes tenni velük.

Negatív barátok sajnos minden társaságban fellelhetőek.

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Negatív barátok – Miért is vannak még az életünkben?

Egy barátságban ugyanolyan hullámvölgyek lehetnek, mint egy párkapcsolatban. Léteznek igencsak toxikus barátságok is, akik egyébként egy kutatás szerint 9 hónappal rövidítik meg az életed. De lehet, hogy annyira elvakít a hozzájuk láncoló traumakötés, hogy nem veszed észre a pirosan villogó fényeket, melyek azt ordítják a füledbe, hogy „fuss, amerre látsz!”.

De vannak olyan helyzetek, amikor a toxikusságot „csak” az örök negativitás okozza. A panaszkodó ember archetípusa szinte örök érvényűen jelen van minden ember életében. Lehet az egy gimis barátság, egy sógori viszony vagy egy munkahelyi kapcsolat. A lényeg az, hogy ha ezt az embert nem akarod teljesen kivágni az életedből, mert még fontos számodra, akkor a panaszkodás kezelésére vannak különböző praktikák.

Hogyan kezeljük a panaszkodó embereket?

1. Tarts önvizsgálatot

Kérdezd meg magadtól, hogy vajon te is ilyen negatív ember vagy-e! Lehet, hogy szimplán felerősíted a panaszkodást, mert táptalajt adsz neki. Próbálj önreflexíven hozzáállni a témához!

2. Ne jutalmazd a panaszkodást

Ha feljön az örök negatív téma, akkor reagálj röviden, és ne menj bele a panaszkodó játszmába! Tereld el a dolgokat másfelé, és válts vidámabb témákra.

3. Húzz határokat

Nem kell végighallgatnod a negatív cunamit. Teljesen oké, ha félbeszakítod vagy időkeretet adsz a negativitásnak. Kérdezd meg magadtól, hogy mi az, ami még neked belefér, és peregjen le rólad a negativitás!

4. Légy őszinte

Nem leszel rossz ember, ha kommunikálod felé, hogy ez neked nem oké! Mondd el neki kedvesen, hogy te nem vagy kapacitálható erre a nagy mennyiségű trash talkra, hiszen a sok negativitás lehúz!

5. Változtass a programokon

Lépjetek ki a komfortzónátokból, és csináljatok olyan programokat, amelyek boldoggá tesznek titeket! Egy falmászás vagy egy koncert során csak nem tud sanyarú arccal negatívkodni!

Tippek az állandó negativitás ellen Vannak lépések, amelyeket igenis megléphetsz ilyen esetekben. Lehet, hogy nem épít téged az az ember, és a mentális egészségednek árt, de ha úgy érzed, hogy valódi érzések kötnek össze titeket, és nem akarod végleg elengedni ennek a barátnak a kezét, akkor próbáld meg jobb irányba terelni a kapcsolatotokat!

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