Ritka pillanat − Béres Alexandra megmutatta két gyönyörű lányát, Pannát és Flórát: nyaralási fotók a családról

Portóban nyaralt családjával Béres Alexandra. Az is elárulta, miért pont Portugáliára, Portóra esett a választásuk, Instagram posztjában pedig két csodaszép lányát is megmutatta.

Béres Alexandra lányai gyönyörűek, mint édesanyjuk.

Forrás: Béres Alexandra/Instagram

Béres Alexandra lányai hatalmasat nőttek

Béres Alexandra A mi Portónk címmel tett fel képeket az Instagramra, amelyeken az egész családot megmutatta. Panna 16, Flóra 11 éves, mindketten csodaszépek, mint sportoló édesanyjuk, akire egyébként nagyon hasomlítanak is. Alexandra a TV2 Mokkában mondta el, hogy miként válaszják ki, hogy hova utaznak. „Most már, hogy nagyobbak a lányok elkezdtük vinni azt egy ideje, hogy valamilyen nagyvárost kiválasztunk, amit meg is lehet nézni, de amúgy a tengerparton foglalunk szállást. Így már voltunk Barcelonában, Valneciában és most Portóra esett a választás” − mondta, és azt is hozzátette, hogy amikor ő nyaralásról posztol, már tutira itthon vannak. Elővigyázatosak, mert korábban, amikor képeket töltött fel, bementek házukba.

A sportoló elmondta, hogy nyaralás alatt igazán egymásra hangolódnak, helyi dolgokat eszegetnek, ő leginkább tengeri herkentyűket, leveseket választ és futni is szokott, az édességek kevésbé csábítják.

A lapozós poszt utolsó előtti képén láthatod Alexandrát a két lányával, az utolsó képen pedig az egész család látható.

Alexandra nyaralási élményeit az alábbi videóban hallgathatod meg:

Béres Alexandra a korábban Life.hu-nak mesélt arról, mennyire fontos a gyerekekkel megszerettetni a sportot, de szóba került az is, hogy két kislánya, Flóra és Panna hogyan vélekedik a testmozgásról, a sportolásról.

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