Hatalmas fordulat: 37 fokos hőségét söpör el a hidegfront: már látni, mikor jön a lehűlés

Még nem enged a kánikula: vasárnap 37 fokig is felszökhet a hőmérséklet, miközben északnyugat felől már közelít a változás. A kánikula után hidegfront hoz felfrissülést, de nem mindenhol egyszerre: a Dunántúlon és az ország középső részén már hétfőn visszaeshet a hőmérséklet, az Alföldön viszont még kitart a forróság. Kedden aztán ott is megérkezik a lehűlés.

Záporokkal, zivatarokkal jön a lehűlés. Forrás: 123.rf.com

Vasárnap még strandolós idő, 37 fokkal: ezt követi a lehűlés

Vasárnap az ország nagy részén száraz, napos idő várható. A keleti és északkeleti tájakon időnként néhány gomolyfelhő is megjelenhet, de ezekből még nem valószínű jelentős csapadék. A déli szél többfelé megélénkül, ami ugyan hozhat némi légmozgást, de a hőérzeten alig enyhít majd − írja a Köpönyeg.

Vasárnap ezekre érdemes készülni: 32–37 fokos maximumokra;

maximumokra; nagyrészt derült, napos időre;

késő délutántól egyre több felhőre északnyugat felől;

estétől északnyugaton záporokra, zivatarokra;

többfelé élénk déli szélre;

hajnalban 12–19 fokra.

A reggel azonban nem mindenhol indul ugyanúgy. A szélcsendes, hidegre hajlamos területeken ennél több fokkal alacsonyabb lehet a hőmérséklet, míg a nagyvárosokban és a vízpartokon enyhébb hajnalra lehet számítani.

A nagy hőség miatt az ország jelentős részén továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt.

Hétfőn már érezni fogjuk a változást, keddre megérkezik a lehűlés

A hidegfront hétfőn éri el az országot, de a felfrissülés nem egyszerre érkezik mindenhová. A Dunántúlon és a középső országrészben már visszaesik a hőmérséklet, miközben az Alföldön még mindig 35 fok körüli maximumok lehetnek. A front mentén elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, így a forró, száraz időt több helyen nedvesebb, változékonyabb időjárás váltja fel.

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn hajnalban 12–23 fok, délután pedig 27–36 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Az igazi fellélegzés kedden jön. Ekkorra a hidegfront a keleti országrészt is eléri: hajnalban 11–17 fokra, délután pedig mindössze 23–28 fokra számíthatunk, ami még mindig elég meleg, a lehűlés relatív. Ez azt jelenti, hogy a mostani hőséghez képest helyenként több mint tíz fokkal is visszaeshet a nappali hőmérséklet. A nyár tehát vasárnap még teljes erővel támad, de hétfőtől már egyértelműen megmutatja hűvösebb arcát is.

A csapadékból azonban nem jut majd mindenhová egyformán: a záporok és zivatarok elszórtan alakulhatnak ki, ezért területenként jelentős különbségek lehetnek abban, hol mennyi eső esik.