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kapcsolat

3 csillagjegy, akinek soha senki nem elég jó – Nagy eséllyel egyedül öregszenek meg

kapcsolat asztrológia csillagjegy
Angyal Léna
2026.09.16.
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Magasra teszik a lécet, pontos elképzelésük van a tökéletes társról, és ha valaki nem felel meg ennek, már mennek is tovább. Ez a három csillagjegy azonban néha saját magát akadályozza abban, hogy megtalálja az igazit.

Van, aki könnyen el tudja fogadni, hogy senki sem tökéletes. Mások viszont nehezen engednek a saját elvárásaikból: ha a másik egy apróságnak nem felel meg, máris úgy érzik, talán nem ő az igazi. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet erre. Nem feltétlenül azért maradnak egyedül, mert ne lennének vonzóak vagy szerethetőek, hanem mert nagyon nehéz átjutni azon a bizonyos rostán.

3 csillagjegy, akiknél nincs pardon.
3 csillagjegy, akiknél nincs pardon.
Forrás: Shutterstock

Ez a 3 legkritikusabb csillagjegy

Sokan olyan magasra teszik a lécet a szerelemben, hogy szinte lehetetlen megfelelni az elvárásaiknak. Ez a három csillagjegy még a tökéletesnek tűnő partnerben is könnyen találhat valami kifogásolnivalót. Lehet, hogy éppen a túlzott válogatósságuk miatt sétál el mellettük az igazi.

1. Szűz – Mindig talál valamit, amin javítani lehet

A Szűz számára a részletek rendkívül fontosak, és ez a párkapcsolataiban is megmutatkozhat. Pontosan tudja, milyen társat szeretne, és ha valaki nem illik bele az elképzeléseibe, azt hamar észreveszi. Egy apró figyelmetlenség, egy rossz szokás vagy egy számára zavaró tulajdonság is elegendő lehet ahhoz, hogy megkérdőjelezze a kapcsolatot.

Ráadásul a Szűz hajlamos lehet arra, hogy alaposan ki is elemezze a másikat. Könnyen észreveszi, mi nem működik, miközben arról megfeledkezhet, hogy egyetlen ember sem hibátlan. 

2. Mérleg – Mindig úgy véli, van jobb 

Harmóniára és a romantikára vágyik, ezért könnyen kialakíthat magában egy képet arról, milyen is lenne számára a tökéletes kapcsolat. Ha a valóság nem olyan szép, mint az elképzelés, csalódhat. Ráadásul hajlamos lehet sokáig mérlegelni, hogy vajon valóban a megfelelő emberrel van-e együtt, és ráadásul arra jut, hgy nem. Ha netán mégis belevágna a kapcsolatba, a hosszas hezitálás ideje alatt a másik már árkonbokron túl van. 

3. Bak  – Túl magasan van a léc

Számára a megbízhatóság, a stabilitás és a komolyan vehető jövőkép a legfontosabb. Nem szeret időt pazarolni olyan kapcsolatra, amelyről úgy érzi, nem vezet sehová. Ha a másik bizonytalannak, éretlennek vagy ambíció nélkülinek bizonyul, ő továbbáll. A probléma csak az, hogy miközben biztonságot keres, olyan magasra is teheti a lécet, amit nagyon kevesen tudnak megugrani és könnyen egyedül marad. 

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