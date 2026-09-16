Kevin Costnernek új barátnője van: Jennifer 30 évvel fiatalabb, mint a színész - Fotó

A Farkasokkal táncoló sztárjáról és a 40 éves Jennifer Milburnről a Daily Mail közölt először felvételeket. A páros a kaliforniai Santa Barbarában időzött, ahol betértek egy helyi élelmiszerboltba is.

Kevin Costnernek új barátnője van

Forrás: AFP

Jennifer Milburn Aspenből, Coloradóból származik, ahol Costner hatalmas birtoka, a Dunbar Ranch is található. A Daily Mail telefonon megkereste Milburnt, hogy rákérdezzen, valóban együtt jár-e a Yellowstone egykori sztárjával, ő azonban bontotta a vonalat.

Ki Jennifer Milburn, Kevin Costner új barátnője?

Jennifer Milburn korábban a Delta légiutas-kísérőjeként és modellként is dolgozott. LinkedIn-profilja szerint jelenleg távmunkában dolgozik, egy cég partnerkapcsolatokért felelős igazgatója. Több éven át dolgozott a hírességek körében is népszerű westernüzletnél, a Kemo Sabe-nél is.

Jennifer Milburn az Aspen Dream nevű márkának modellkedett

Forrás: Aspen Dream

Kevin Costner 2023-ban vált el Christine Baumgartnertől 18 év házasság után. Volt felesége jelenleg 52 éves, és azóta hozzáment Josh Connorhoz. A színésznek Christine Baumgartnerrel három közös gyermeke született: Cayden 19, Hayes 17, Grace pedig 16 éves. Első feleségével, Cindy Silvával három gyermeket neveltek fel: Annie 42, Lily 40, Joe pedig 38 éves. Costner és Silva 16 év házasság után, 1994-ben váltak el.

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