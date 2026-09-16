Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 16., szerda Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Világsztár

Kevin Costnernek új barátnője van: Jennifer 30 évvel fiatalabb, mint a színész - Fotó

Világsztár barátnő kevin costner
Horváth Angéla
2026.09.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A 71 éves Kevin Costnert Santa Barbarában fotózták le egy nála több mint harminc évvel fiatalabb nő társaságában. Szemtanúk szerint feltűnően bensőségesen viselkedtek egymással.

A Farkasokkal táncoló sztárjáról és a 40 éves Jennifer Milburnről a Daily Mail közölt először felvételeket. A páros a kaliforniai Santa Barbarában időzött, ahol betértek egy helyi élelmiszerboltba is. 

Kevin Costnernek új barátnője van
Kevin Costnernek új barátnője van
Forrás: AFP

Jennifer Milburn Aspenből, Coloradóból származik, ahol Costner hatalmas birtoka, a Dunbar Ranch is található. A Daily Mail telefonon megkereste Milburnt, hogy rákérdezzen, valóban együtt jár-e a Yellowstone egykori sztárjával, ő azonban bontotta a vonalat.

Ki Jennifer Milburn, Kevin Costner új barátnője?

Jennifer Milburn korábban a Delta légiutas-kísérőjeként és modellként is dolgozott. LinkedIn-profilja szerint jelenleg távmunkában dolgozik, egy cég partnerkapcsolatokért felelős igazgatója. Több éven át dolgozott a hírességek körében is népszerű westernüzletnél, a Kemo Sabe-nél is.

Jennifer Milburn az Aspen Dream nevű márkának modellkedett
Forrás: Aspen Dream

Kevin Costner 2023-ban vált el Christine Baumgartnertől 18 év házasság után. Volt felesége jelenleg 52 éves, és azóta hozzáment Josh Connorhoz. A színésznek Christine Baumgartnerrel három közös gyermeke született: Cayden 19, Hayes 17, Grace pedig 16 éves. Első feleségével, Cindy Silvával három gyermeket neveltek fel: Annie 42, Lily 40, Joe pedig 38 éves. Costner és Silva 16 év házasság után, 1994-ben váltak el.

Ezeket olvastad már? 

Ezért vették ki Archie-t és Lilibetet az iskolából: nagy volt a riadalom Harry hercegéknél

Alig kezdte meg a tanévet Angliában Harry herceg és Meghan Markle két gyermeke, máris új iskolába kerültek. Nem azért, mert probléma lett volna az intézménnyel, a biztonsági csapat munkája volt nehézkes és körülményes.

Ezeket a titkokat még a Columbo-rajongók sem biztos, hogy tudják: tedd magad próbára ebben a kvízben

Peter Falk neve örökre összeforrt a gyűrött ballonkabátos, szivarozó nyomozó alakjával, kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered Columbót.

„Ő az én anyukám is volt” – Macaulay Culkin könnyek között búcsúztatta Catherine O'Harát az Emmyn

Megrendítő pillanatoknak lehetett tanúja a közönség a 78. Primetime Emmy Awards színpadán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu