Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 17., csütörtök Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
tenyérjóslás

Ha ezt a ritka jelet látod a tenyereden, akkor nagyon különleges vagy: ez a legszerencsésebb, ami ott felbukkanhat

tenyérjóslás sorsvonal szerencse
Nagy Anna
2026.09.17.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nézd meg alaposan a tenyered: három apró vonal különös, szigonyra emlékeztető alakzatot rajzolhat ki rajta. A tenyérjóslás szerint ez az egyik ritkább és legszerencsésebb jel, amelynek jelentése attól is függ, pontosan hol bukkan fel.

A tenyérjóslás nemcsak a legismertebb fővonalakat vizsgálja, hanem azokat az apró jeleket is, amelyeket a kereszteződő vonalak alkotnak. Közéjük tartozik a háromágú szigonyra vagy villára emlékeztető jel, amelyhez szerencsét, sikert, erős intuíciót és spirituális fejlődést társítanak. A tenyérvonalak jelentése azonban ebben az esetben is nagyban függ attól, hogy a különleges alakzat a tenyér melyik részén jelenik meg.

A tenyérjóslás szerint ez a különleges jel nagyon jót jelent.
A tenyérjóslás szerint ez a különleges jel nagyon jót jelent.
Forrás: 123rf.com

Mit jelent a háromágú jel a tenyérjóslás szerint?

A három, egymást metsző tenyérvonal által kirajzolt szigonyt kedvező jelként értelmezik. Általánosságban jó szerencséhez, sikerhez, megérzésekhez és egyfajta spirituális védelemhez kapcsolják. A helyzete azonban sokat változtathat az értelmezésén.

Ha a jel a fejvonal – vagyis a gondolkodással és szellemi képességekkel összekapcsolt, a tenyér közepén végigfutó vonal – végén látható, kivételes intelligenciával, kreativitással, intuícióval és jó problémamegoldó képességgel hozzák összefüggésbe.

A szívvonal, amely a tenyér felső részén, az ujjak alatt húzódik, és az érzelmekkel, valamint a kapcsolatokkal társítják, egészen másról árulkodhat. Ha ennek a végén jelenik meg a háromágú jel, szeretetteljes, együttérző természetet, magas érzelmi intelligenciát és mások érzéseinek mély megértését tulajdonítják neki.

A karrieredről is árulkodhatnak a tenyérvonalak

Különösen kedvezőnek tartják, ha a sorsvonal végén jelenik meg a szigony. Ez a vonal jellemzően függőlegesen halad felfelé a tenyér középső részén, és a tenyérjóslásban az életúttal, illetve a karrierrel kapcsolják össze. A végén megjelenő háromágú jelet komoly szakmai sikerekkel, kitartással, ambícióval és vezetői képességekkel társítják.

Nem mindegy az sem, melyik úgynevezett dombon bukkan fel. A Merkúr-dombon, a kisujj tövénél üzleti érzéket, jó kommunikációs képességet, kapcsolatépítési tehetséget és anyagi sikereket jelezhet.

A Jupiter-dombon, vagyis a mutatóujj alatt a vezetői készségek, az ambíció és a spirituális fejlődés kerülnek előtérbe. A Szaturnusz-dombon, a középső ujj alatt ezzel szemben a fegyelmet, a felelősségtudatot, a kitartást és a megbízhatóságot erősíti.

Ha a gyűrűsujjad alatt látod, különösen jó jel lehet

A Nap-dombon, vagyis a gyűrűsujj tövénél található szigonyhoz kreativitást, ambíciót és szakmai sikert társítanak. Az ilyen ember az értelmezés szerint innovatív lehet, könnyen állhat elő új ötletekkel, és vezetőként is kitűnhet.

A tenyérjóslás szerint a Hold-dombon, azaz a tenyér kisujj felőli külső oldalának alsó részén megjelenő jel inkább a kreatív és intuitív oldalhoz kapcsolódik: művészi tehetségre, erős megérzésekre, valamint a zene, az írás vagy más alkotói területek iránti fogékonyságra utalhat.

A Mars-domb területein – amelyek a hüvelykujj felőli oldalon, illetve a tenyér kisujj felőli részén találhatók – látható szigony pedig bátorságot, erőt és az akadályok leküzdésére való képességet jelképez.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A mutatóujjad hossza elárulja, mennyire vagy intelligens: nézd meg, melyik csoportba tartozol

Sokan kíváncsiak arra, hogy a testünk egyes jellemzői milyen összefüggésben állhatnak a személyiségünkkel.

Különleges nő vagy, ha ilyen a kezed – Kevesen tartoznak ebbe a típusba

A kezed formája többet elárul rólad, mint hinnéd. A tenyérjóslás szerint egy ritka személyiségtípus jele is lehet.

Ha ezt a vonalat találod a tenyeredben, hatalmas gazdagság vár rád

A tenyered vonalai nem össze-vissza kuszaságok, hanem titkokat rejtenek. Mutatjuk, mi az, amit kiolvashatsz belőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu