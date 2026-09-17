Ha ezt a ritka jelet látod a tenyereden, akkor nagyon különleges vagy: ez a legszerencsésebb, ami ott felbukkanhat

A tenyérjóslás nemcsak a legismertebb fővonalakat vizsgálja, hanem azokat az apró jeleket is, amelyeket a kereszteződő vonalak alkotnak. Közéjük tartozik a háromágú szigonyra vagy villára emlékeztető jel, amelyhez szerencsét, sikert, erős intuíciót és spirituális fejlődést társítanak. A tenyérvonalak jelentése azonban ebben az esetben is nagyban függ attól, hogy a különleges alakzat a tenyér melyik részén jelenik meg.

A tenyérjóslás szerint ez a különleges jel nagyon jót jelent.

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Mit jelent a háromágú jel a tenyérjóslás szerint?

A három, egymást metsző tenyérvonal által kirajzolt szigonyt kedvező jelként értelmezik. Általánosságban jó szerencséhez, sikerhez, megérzésekhez és egyfajta spirituális védelemhez kapcsolják. A helyzete azonban sokat változtathat az értelmezésén.

Ha a jel a fejvonal – vagyis a gondolkodással és szellemi képességekkel összekapcsolt, a tenyér közepén végigfutó vonal – végén látható, kivételes intelligenciával, kreativitással, intuícióval és jó problémamegoldó képességgel hozzák összefüggésbe.

A szívvonal, amely a tenyér felső részén, az ujjak alatt húzódik, és az érzelmekkel, valamint a kapcsolatokkal társítják, egészen másról árulkodhat. Ha ennek a végén jelenik meg a háromágú jel, szeretetteljes, együttérző természetet, magas érzelmi intelligenciát és mások érzéseinek mély megértését tulajdonítják neki.

A karrieredről is árulkodhatnak a tenyérvonalak

Különösen kedvezőnek tartják, ha a sorsvonal végén jelenik meg a szigony. Ez a vonal jellemzően függőlegesen halad felfelé a tenyér középső részén, és a tenyérjóslásban az életúttal, illetve a karrierrel kapcsolják össze. A végén megjelenő háromágú jelet komoly szakmai sikerekkel, kitartással, ambícióval és vezetői képességekkel társítják.

Nem mindegy az sem, melyik úgynevezett dombon bukkan fel. A Merkúr-dombon, a kisujj tövénél üzleti érzéket, jó kommunikációs képességet, kapcsolatépítési tehetséget és anyagi sikereket jelezhet.

A Jupiter-dombon, vagyis a mutatóujj alatt a vezetői készségek, az ambíció és a spirituális fejlődés kerülnek előtérbe. A Szaturnusz-dombon, a középső ujj alatt ezzel szemben a fegyelmet, a felelősségtudatot, a kitartást és a megbízhatóságot erősíti.