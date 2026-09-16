Mindenki rosszul tudta? Nem a Mount Everest a világ legmagasabb hegye, van nála nagyobb

A világ legmagasabb hegyének meghatározása jóval bonyolultabb annál, mint elsőre gondolnánk. A különleges címre azonban három különböző hegy is igényt tarthat - attól függ, milyen mérési módszert alkalmazunk. Nem is a Mount Everest a legmagasabb?
Tényleg a Mount Everest a világ legmagasabb hegye?
A Mount Everest kétségtelenül a Föld legmagasabb, tengerszint fölé emelkedő hegye. A Nepálban található csúcs 8848,86 méter magas, így ha valaki a lehető legmagasabbra szeretne feljutni a tengerszinthez képest, továbbra is az Everest a rekorder.
Egészen más eredményt kapunk azonban, ha egy hegy teljes magasságát az aljától a csúcsáig mérjük. Ebben az esetben a Hawaii-on található Mauna Kea kerül az első helyre. A vulkán teljes magassága 10 205 méter, vagyis mintegy 10,2 kilométer. Ennek azonban csak kisebb része látható: a Mauna Kea 4205 méterre emelkedik a tengerszint fölé, további körülbelül 6000 métere pedig a Csendes-óceán alatt rejtőzik. A hegy teljes magassága így nagyjából 1,4 kilométerrel haladja meg az Everestét.
A Mauna Kea neve „fehér hegyet” jelent, amit hóval borított csúcsáról kapott. A régóta szunnyadó vulkán körülbelül 4500 éve nem tört ki, az Egyesült Államok Földtani Szolgálata, az USGS szerint azonban valószínű, hogy a jövőben ismét működésbe lép. Közvetlen veszélytől ugyanakkor nem kell tartani. A Mauna Keán található a világ legnagyobb csillagászati obszervatóriuma, az itt található érzékeny műszerek a talaj egészen apró mozgásait is érzékelik, egy esetleges kitörés jeleit azonnal észlelik.
Ha az alaptól a csúcsig tartó mérési módszerrel állítanánk fel a rangsort, a második helyezett is Hawaiin lenne. A Mauna Loa teljes magassága 9,17 kilométer, amelyből körülbelül 5 kilométer található az óceán alatt.
Van egy harmadik hegy is, amely rekorder lehet
A Föld legmagasabb hegyének címére azonban az ecuadori Chimborazo is pályázhat – igaz, egy harmadik mérési módszer alapján. Ez ugyanis az a hegycsúcs, amely a legtávolabb található a Föld középpontjától, így a Naphoz is ez van a legközelebb. Ennek oka bolygónk alakjában keresendő. A Föld nem tökéletes gömb: az Egyenlítő környékén kissé kidudorodik, a pólusoknál pedig lapultabb. A Chimborazo az Andokban, Ecuadorban található, csúcsa 6310 méterrel emelkedik a tengerszint fölé. A kialudt vulkán mindössze egy szélességi fokkal fekszik az Egyenlítőtől délre, közelebb hozzá, mint bármely más hegy.
Mivel azonban a hegyek magasságát hagyományosan nem a bolygó középpontjától számítják, a tengerszint feletti magasság alapján az Everest, az alaptól a csúcsig mérve pedig a Mauna Kea számít rekordernek.
A három említett hegy közül messze a Mount Everest a legismertebb. A hegy csúcsát 1953. május 29-én érte el először sikeresen Sir Edmund Hillary és Tenzing Norgay serpa. A Mauna Kea teljes megmászására jóval később, 2021 februárjában került sor. Victor Vescovo amerikai kalandor, az amerikai haditengerészet nyugalmazott tisztje és Dr. Clifford Kapono hawaii tengerkutató együtt teljesítették a különleges vállalkozást. A víz alatti szakaszt a kétszemélyes Limiting Factor merülőhajóval tették meg, majd több mint öt órán át eveztek Hawaii Nagy-szigete felé egy háromszemélyes kitámasztós kenuban. Ezután három napon keresztül kerékpárral, gyalog és síléccel haladtak tovább, míg végül elérték a Mauna Kea csúcsát. A teljesítménnyel Guinness-rekordot állítottak fel.
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