Mindenki rosszul tudta? Nem a Mount Everest a világ legmagasabb hegye, van nála nagyobb

A világ legmagasabb hegyének meghatározása jóval bonyolultabb annál, mint elsőre gondolnánk. A különleges címre azonban három különböző hegy is igényt tarthat - attól függ, milyen mérési módszert alkalmazunk. Nem is a Mount Everest a legmagasabb?

2026. május 20-án készült felvételen hegymászók sorakoznak a Hillary-lépcsőn a nepáli Mount Everest csúcsa felé tartva

Forrás: AFP

Tényleg a Mount Everest a világ legmagasabb hegye?

A Mount Everest kétségtelenül a Föld legmagasabb, tengerszint fölé emelkedő hegye. A Nepálban található csúcs 8848,86 méter magas, így ha valaki a lehető legmagasabbra szeretne feljutni a tengerszinthez képest, továbbra is az Everest a rekorder.

Egészen más eredményt kapunk azonban, ha egy hegy teljes magasságát az aljától a csúcsáig mérjük. Ebben az esetben a Hawaii-on található Mauna Kea kerül az első helyre. A vulkán teljes magassága 10 205 méter, vagyis mintegy 10,2 kilométer. Ennek azonban csak kisebb része látható: a Mauna Kea 4205 méterre emelkedik a tengerszint fölé, további körülbelül 6000 métere pedig a Csendes-óceán alatt rejtőzik. A hegy teljes magassága így nagyjából 1,4 kilométerrel haladja meg az Everestét.

A Mauna Kea neve „fehér hegyet” jelent, amit hóval borított csúcsáról kapott. A régóta szunnyadó vulkán körülbelül 4500 éve nem tört ki, az Egyesült Államok Földtani Szolgálata, az USGS szerint azonban valószínű, hogy a jövőben ismét működésbe lép. Közvetlen veszélytől ugyanakkor nem kell tartani. A Mauna Keán található a világ legnagyobb csillagászati obszervatóriuma, az itt található érzékeny műszerek a talaj egészen apró mozgásait is érzékelik, egy esetleges kitörés jeleit azonnal észlelik.

Ha az alaptól a csúcsig tartó mérési módszerrel állítanánk fel a rangsort, a második helyezett is Hawaiin lenne. A Mauna Loa teljes magassága 9,17 kilométer, amelyből körülbelül 5 kilométer található az óceán alatt.

Van egy harmadik hegy is, amely rekorder lehet

A Föld legmagasabb hegyének címére azonban az ecuadori Chimborazo is pályázhat – igaz, egy harmadik mérési módszer alapján. Ez ugyanis az a hegycsúcs, amely a legtávolabb található a Föld középpontjától, így a Naphoz is ez van a legközelebb. Ennek oka bolygónk alakjában keresendő. A Föld nem tökéletes gömb: az Egyenlítő környékén kissé kidudorodik, a pólusoknál pedig lapultabb. A Chimborazo az Andokban, Ecuadorban található, csúcsa 6310 méterrel emelkedik a tengerszint fölé. A kialudt vulkán mindössze egy szélességi fokkal fekszik az Egyenlítőtől délre, közelebb hozzá, mint bármely más hegy.