Kim Kardashian meglepő összeggel távozott a bíróságról: mindössze ennyi kártérítést kapott kirablásáért

Kim Kardashian 2016-os párizsi útja rémálommá változott, amikor fegyveresek támadtak rá hotelszobájában, és mintegy 6 millió dollár értékű ékszert vittek magukkal. A Kim Kardashian Párizsban átélt traumájához kapcsolódó ügy évekkel később jutott el a bírósági tárgyalásig, amelyen a sztár maga is vallomást tett. A négygyermekes édesanya korábban élete legfélelmetesebb élményének nevezte a történteket, és arról is beszélt, hogy a támadás közben meg volt győződve arról: meg fog halni.

Kim Kardashian párizsi kirablása utáni büntetőper lezárult.

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Kim Kardashiant 2016-ban rabolták ki Párizsban, azóta zajlik a per az ügyben.

A valóságshow-sztár azt hitte, meg fol halni, amikor a betörők megkötözték.

6 millió dollárnyi ékszert raboltak el tőle, ám ő nem kért nagy összegű kártérítést.

A trauma megváltoztatta Kim Kardashian életét.

Kim Kardashian kártérítése mindössze egyetlen euró

Kim Kardashian rablása ügyében született döntés egyik legmeglepőbb részlete az összeg, amelyet a sztár kártérítésként igényelt. Annak ellenére, hogy milliókat érő ékszereket raboltak el tőle, és a támadás hosszú időre nyomot hagyott benne, mindössze egy eurót kért.

Gyerekkori barátja, Simone Harouche, aki a támadás idején a párizsi hotel alsó szintjén tartózkodott, ugyancsak egy eurós kártérítési igénnyel élt. Más érintettek ennél jóval nagyobb összeget kaptak: a korábbi szállodai recepciós, aki szintén arról számolt be, hogy traumatizálták a történtek, 126 472 dollárt, míg a hotel 57 741 dollárt kapott.

Kim Kardashian közleményében hangsúlyozta, hogy számára nem a pénzről szólt az ügy, amelynek egyik tárgyalásán 7 millió dollárnyi ékszerben jelent meg. „Hálásak vagyunk a francia igazságszolgáltatásnak, amiért a 2016-ban Párizsban történt szörnyű események áldozataiként ismert el minket.”

A sztár hozzátette:

Az élmény mélyen traumatikus volt, és a hatása velünk maradt. A mai döntés nem a kártérítésről szól, hanem a felelősségre vonásról és az elismerésről.

Fegyverrel támadtak rá, megkötözték és a fürdőkádba tették

A 2016-os ékszerrablás során Kim Kardashiant az éjszaka közepén támadták meg párizsi hotelszobájában. A fegyveres rablók műanyag kötegelőkkel bilincselték meg, betömték a száját, majd a fürdőkádba tették, miközben több millió dollár értékű ékszert vittek el. A sztár az idei büntetőperben is beszélt arról, milyen mély nyomot hagyott benne az eset. A tárgyalássorozat végén nyolc vádlottat ítéltek el a rablással összefüggő vádak miatt, kettőt pedig felmentettek.

A bűncselekmény életem legfélelmetesebb élménye volt, amely maradandó hatást gyakorolt rám és a családomra.

Kim Kardashian ugyanakkor arról is beszélt, hogy bár soha nem fogja elfelejteni a történteket, hisz a fejlődésben és a felelősségvállalás erejében.