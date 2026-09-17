Kim Kardashian meglepő összeggel távozott a bíróságról: mindössze ennyi kártérítést kapott kirablásáért

Kim Kardashian 2016-os párizsi útja rémálommá változott, amikor fegyveresek támadtak rá hotelszobájában, és mintegy 6 millió dollár értékű ékszert vittek magukkal. A Kim Kardashian Párizsban átélt traumájához kapcsolódó ügy évekkel később jutott el a bírósági tárgyalásig, amelyen a sztár maga is vallomást tett. A négygyermekes édesanya korábban élete legfélelmetesebb élményének nevezte a történteket, és arról is beszélt, hogy a támadás közben meg volt győződve arról: meg fog halni.
- Kim Kardashiant 2016-ban rabolták ki Párizsban, azóta zajlik a per az ügyben.
- A valóságshow-sztár azt hitte, meg fol halni, amikor a betörők megkötözték.
- 6 millió dollárnyi ékszert raboltak el tőle, ám ő nem kért nagy összegű kártérítést.
- A trauma megváltoztatta Kim Kardashian életét.
Kim Kardashian kártérítése mindössze egyetlen euró
Kim Kardashian rablása ügyében született döntés egyik legmeglepőbb részlete az összeg, amelyet a sztár kártérítésként igényelt. Annak ellenére, hogy milliókat érő ékszereket raboltak el tőle, és a támadás hosszú időre nyomot hagyott benne, mindössze egy eurót kért.
Gyerekkori barátja, Simone Harouche, aki a támadás idején a párizsi hotel alsó szintjén tartózkodott, ugyancsak egy eurós kártérítési igénnyel élt. Más érintettek ennél jóval nagyobb összeget kaptak: a korábbi szállodai recepciós, aki szintén arról számolt be, hogy traumatizálták a történtek, 126 472 dollárt, míg a hotel 57 741 dollárt kapott.
Kim Kardashian közleményében hangsúlyozta, hogy számára nem a pénzről szólt az ügy, amelynek egyik tárgyalásán 7 millió dollárnyi ékszerben jelent meg. „Hálásak vagyunk a francia igazságszolgáltatásnak, amiért a 2016-ban Párizsban történt szörnyű események áldozataiként ismert el minket.”
A sztár hozzátette:
Az élmény mélyen traumatikus volt, és a hatása velünk maradt. A mai döntés nem a kártérítésről szól, hanem a felelősségre vonásról és az elismerésről.
Fegyverrel támadtak rá, megkötözték és a fürdőkádba tették
A 2016-os ékszerrablás során Kim Kardashiant az éjszaka közepén támadták meg párizsi hotelszobájában. A fegyveres rablók műanyag kötegelőkkel bilincselték meg, betömték a száját, majd a fürdőkádba tették, miközben több millió dollár értékű ékszert vittek el. A sztár az idei büntetőperben is beszélt arról, milyen mély nyomot hagyott benne az eset. A tárgyalássorozat végén nyolc vádlottat ítéltek el a rablással összefüggő vádak miatt, kettőt pedig felmentettek.
A bűncselekmény életem legfélelmetesebb élménye volt, amely maradandó hatást gyakorolt rám és a családomra.
Kim Kardashian ugyanakkor arról is beszélt, hogy bár soha nem fogja elfelejteni a történteket, hisz a fejlődésben és a felelősségvállalás erejében.
Kim Kardashian szerint a rablás teljesen megváltoztatta
A támadás nemcsak félelmetes emléket hagyott maga után, hanem Kim Kardashian saját bevallása szerint a világhoz és az anyagi javakhoz való viszonyát is átformálta. Egy 2017-es interjúban Ellen DeGeneresnek azt mondta, ma már úgy gondolja, valamilyen értelemben meg kellett történnie vele a rablásnak. „Korábban határozottan materialista voltam” – ismerte el.
A sztár szerint az eset után teljesen más emberré vált, és ennek a változásnak a gyereknevelésére is hatása volt.
„Most már egészen más ember vagyok. Tényleg úgy érzem, azért történnek dolgok az életben, hogy tanítsanak nekünk valamit. Annyira boldog és büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim ezt az énemet kapják, és így nevelem őket, mert egyszerűen már nem érdekelnek annyira ezek a dolgok.”
A mostani döntés alapján számára valóban nem az összeg volt a lényeg: az egyetlen euró inkább jelképes lezárása lett annak az ügynek, amely saját elmondása szerint alapjaiban változtatta meg az életét.
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