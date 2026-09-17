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Párizs

Kim Kardashian meglepő összeggel távozott a bíróságról: mindössze ennyi kártérítést kapott kirablásáért

Getty Images North America - Craig Barritt
Párizs Kim Kardashian kártérítés rablás
Nagy Anna
2026.09.17.
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Közel tíz évvel azután, hogy fegyveresek törtek rá egy párizsi hotelszobában, lezárult a per. Kim Kardashian csak egy jelképes összeget kért kártérítésként, mert számára nem a pénz volt a fontos.

Kim Kardashian 2016-os párizsi útja rémálommá változott, amikor fegyveresek támadtak rá hotelszobájában, és mintegy 6 millió dollár értékű ékszert vittek magukkal. A Kim Kardashian Párizsban átélt traumájához kapcsolódó ügy évekkel később jutott el a bírósági tárgyalásig, amelyen a sztár maga is vallomást tett. A négygyermekes édesanya korábban élete legfélelmetesebb élményének nevezte a történteket, és arról is beszélt, hogy a támadás közben meg volt győződve arról: meg fog halni.

WASHINGTON, DC - APRIL 25: Reality television star and businesswoman Kim Kardashian attends a roundtable discussion on criminal justice reform hosted by Vice President Kamala Harris in the Roosevelt Room at the White House on April 25, 2024 in Washington, DC. The meeting included four of the sixteen people who had been convicted of non-violent drug offenses in the past and received clemency from President Joe Biden earlier this week. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Kim Kardashian párizsi kirablása utáni büntetőper lezárult.
Forrás: Getty Images
  • Kim Kardashiant 2016-ban rabolták ki Párizsban, azóta zajlik a per az ügyben.
  • A valóságshow-sztár azt hitte, meg fol halni, amikor a betörők megkötözték.
  • 6 millió dollárnyi ékszert raboltak el tőle, ám ő nem kért nagy összegű kártérítést.
  • A trauma megváltoztatta Kim Kardashian életét.

Kim Kardashian kártérítése mindössze egyetlen euró

Kim Kardashian rablása ügyében született döntés egyik legmeglepőbb részlete az összeg, amelyet a sztár kártérítésként igényelt. Annak ellenére, hogy milliókat érő ékszereket raboltak el tőle, és a támadás hosszú időre nyomot hagyott benne, mindössze egy eurót kért.

Gyerekkori barátja, Simone Harouche, aki a támadás idején a párizsi hotel alsó szintjén tartózkodott, ugyancsak egy eurós kártérítési igénnyel élt. Más érintettek ennél jóval nagyobb összeget kaptak: a korábbi szállodai recepciós, aki szintén arról számolt be, hogy traumatizálták a történtek, 126 472 dollárt, míg a hotel 57 741 dollárt kapott.

Kim Kardashian közleményében hangsúlyozta, hogy számára nem a pénzről szólt az ügy, amelynek egyik tárgyalásán 7 millió dollárnyi ékszerben jelent meg. „Hálásak vagyunk a francia igazságszolgáltatásnak, amiért a 2016-ban Párizsban történt szörnyű események áldozataiként ismert el minket.”

A sztár hozzátette:

Az élmény mélyen traumatikus volt, és a hatása velünk maradt. A mai döntés nem a kártérítésről szól, hanem a felelősségre vonásról és az elismerésről.

Fegyverrel támadtak rá, megkötözték és a fürdőkádba tették

A 2016-os ékszerrablás során Kim Kardashiant az éjszaka közepén támadták meg párizsi hotelszobájában. A fegyveres rablók műanyag kötegelőkkel bilincselték meg, betömték a száját, majd a fürdőkádba tették, miközben több millió dollár értékű ékszert vittek el. A sztár az idei büntetőperben is beszélt arról, milyen mély nyomot hagyott benne az eset. A tárgyalássorozat végén nyolc vádlottat ítéltek el a rablással összefüggő vádak miatt, kettőt pedig felmentettek.

A bűncselekmény életem legfélelmetesebb élménye volt, amely maradandó hatást gyakorolt rám és a családomra.

Kim Kardashian ugyanakkor arról is beszélt, hogy bár soha nem fogja elfelejteni a történteket, hisz a fejlődésben és a felelősségvállalás erejében.

Kim Kardashian szerint a rablás teljesen megváltoztatta

A támadás nemcsak félelmetes emléket hagyott maga után, hanem Kim Kardashian saját bevallása szerint a világhoz és az anyagi javakhoz való viszonyát is átformálta. Egy 2017-es interjúban Ellen DeGeneresnek azt mondta, ma már úgy gondolja, valamilyen értelemben meg kellett történnie vele a rablásnak. „Korábban határozottan materialista voltam” – ismerte el.

A sztár szerint az eset után teljesen más emberré vált, és ennek a változásnak a gyereknevelésére is hatása volt.

„Most már egészen más ember vagyok. Tényleg úgy érzem, azért történnek dolgok az életben, hogy tanítsanak nekünk valamit. Annyira boldog és büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim ezt az énemet kapják, és így nevelem őket, mert egyszerűen már nem érdekelnek annyira ezek a dolgok.”

A mostani döntés alapján számára valóban nem az összeg volt a lényeg: az egyetlen euró inkább jelképes lezárása lett annak az ügynek, amely saját elmondása szerint alapjaiban változtatta meg az életét.

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