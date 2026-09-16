Olyan puha lesz a régi, kemény törölköző, mintha most vetted volna: ezt tedd a gépbe

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor egy friss zuhany után az ember egy kemény, érdes törölközővel próbálja szárazra törölni magát. A sok mosás, a vízkő, a mosószer lerakódása és a nem megfelelő szárítás idővel mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a korábban pihe-puha anyag merevvé és karcossá váljon. Ilyenkor sokan automatikusan új törölközők után néznek, vagy egyre több öblítőt kezdenek használni. Pedig utóbbival éppen az ellenkező hatást érhetjük el.

Egy olcsó hozzávalótól a régi, érdes és kemény törölköző is újra puha lesz.

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Egy egyszerű, olcsó hozzávalóval érdemes kezdeni a felfrissítést.

A mosás és a szárítás módja legalább annyit számít, mint az, mit teszel a gépbe.

Egy hétköznapi háztartási trükk a hófehér törölközőknek is segíthet visszanyerni friss megjelenésüket.

Így újra puha lesz a törölköző: filléres szert tegyél a gépbe

A textilöblítő bevonhatja a törölközők szálait, amitől azok idővel még merevebbnek, kevésbé nedvszívónak és érdesebbnek érződhetnek. Egy egyszerű, háztartásban is könnyen használható megoldás azonban segíthet megszabadulni a szálak között felhalmozódott ásványi lerakódásoktól. A kemény törölközők felfrissítésére a forrás szerint citromsavat is bevethetünk. A módszer egyszerű: egy púpozott teáskanál citromsavat kell elkeverni 500 milliliter vízben, majd a keveréket a mosógép öblítőtartályába tölteni.

Fontos, hogy ennél a mosásnál ne kerüljön mellé más termék, és a törölközőket a forrás szerint magasabb hőfokon érdemes kimosni. A citromsav célja, hogy segítsen eltávolítani azokat az ásványi lerakódásokat, amelyek idővel felhalmozódhatnak a textilszálakban, és hozzájárulhatnak a merev tapintáshoz. A módszer ráadásul nemcsak a puhaság szempontjából lehet érdekes. A fehér törölközők és ruhák az évek során könnyen beszürkülhetnek, a citromsav pedig a lerakódások eltávolításában segíthet, így frissebbnek tűnhetnek.

Bár elsőre logikusnak tűnhet, hogy egy kemény textilt minél több öblítővel kellene megpuhítani, a forrás szerint ez nem feltétlenül jó irány. Az öblítő bevonatot képezhet a szálakon, ami hosszabb távon ronthatja a nedvszívó képességét, és akár merevebb érzetet is eredményezhet. Ezért a puhaság megőrzésében nemcsak az számít, hogy mit használunk mosáskor, hanem az is, hogyan bánunk velük utána.