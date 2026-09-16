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2026. szept. 16., szerda Edit

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Kórházba került Agárdi Szilvi: "A betegség nem válogat"

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Az énekesnő a TikTokon mondta el, hogy beteg lett. Agárdi Szilviért aggódnak a rajongók.

A közösségimédia-csatornáján a kórházból jelentkezett be Agárdi Szilvi. Az énekesnő mindenkit megnyugtatott, hogy jó kezekben van. 

Kórházba került Agárdi Szilvi
Kórházba került Agárdi Szilvi.
Forrás: Youtube

Agárdi Szilvi: „Egészen furcsa most ezt felnőttként megélni”

Kényszerpihenőn van Agárdi Szilvi. A szép énekesnő a TikTokon tájékoztatta követőit, hogy egy darabig nem áll színpadra ugyanis kórházba került. Azt nem mondta el, mi baja van, csak annyit, hogy reméli, az orvosok hamar megtalálják a probléma okát. 

„Azt hiszem, most egy időre kényszerpihenőre szorultam, mert hát a betegség az nem válogat, hogy mikor érkezik. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elkövetkezik ez a dolog, nagyon-nagyon régen voltam kórházban. Talán azt mondhatom, hogy pici gyerekként, és egészen furcsa most ezt felnőttként megélni” – idézi az énekesnőt a Blikk.

@szilviaagardi

Kórházba kerültem, de tudom, hogy jó kezekben leszek és fény derül a próbléma gyökerére. 😊 Kérlek Benneteket, hogy az elmaradt fellépések miatt ne csüggedjetek, bepótoljuk.

♬ eredeti hang - Agárdi Szilvia

Lángok martaléka lett az otthonuk

Januárban szörnyű tragédiát élt át Agárdi Szilvi és családja: az énekesnő otthona teljesen megsemmisült egy tűzesetben. A katasztrófa hajnalban történt, és ha nincs a megérzéseire hallgató édesapja, talán ma már egyikük sem lenne életben.

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